Für Sonntag, 4. März, ist ein Konzertnachmittag mit den Bremer Philharmonikern im Himmelssaal geplant; eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 83 31 20 erforderlich. Zur Modenschau nach Wolfshagen im Harz geht es am Dienstag, 6. März. Anschließend gibt es einen Abstecher in die alte Kaiserstadt Goslar. Es sind noch Plätze frei. Wie Bier gebraut wird, können Seniorinnen und Senioren am Dienstag, 13. März, bei der Union Brauerei in Walle erfahren. Auch dafür ist eine telefonische Anmeldung erforderlich.

Konzentrationsvermögen ist am Dienstag, 20. März, ab 15 Uhr beim Bingo oder Rommé in der Begegnungsstätte gefragt.

Das Musical „Blues Brothers“ soll am Sonntag, 25. März, in Bremerhaven besucht werden. Wer dabei sein möchte, muss sich telefonisch anmelden. Und am Dienstag, 27. März, gibt es um 15 Uhr ein Osterkonzert mit dem „Schulschiff Deutschland Chor“. Dazu sind Gäste willkommen.

Außerdem gibt es aktive Gruppen, die singen, tanzen, turnen, malen und alles, was Spaß macht und gesund und fit hält, unternehmen. Nähere Auskünfte erteilt Karin Heßling, Leiterin der Ameb-Begegnungsstätte, unter Telefon 83 31 20.