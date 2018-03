bis 16. Juni bei Klein und Groß Lust auf sportliche Aktivitäten wecken und vor allem Nichtmitglieder anlocken soll. Denn auf dem Sportplatz Kästnerstraße können alle ab 10 Uhr bei Leichtathletik-Wettbewerben mitmachen. Ab 11 Uhr beginnt der Weinfrühschoppen mit Live-Musik. Außerdem gibt es nachmittags Vorführungen der Freiwilligen Feuerwehr Arsten und Neustadt sowie Hip Hop- und Modern Jazz-Tanzvorführungen.

Das Programm, bei dem sich ­verschiedene Abteilungen vorstellen, beginnt bereits am morgigen Freitag, 9. Juni. Nach der Eröffnung um 18 Uhr mit Cocktailstand, werden parallel ab 19 Uhr ein Wikinger Schach-Turnier und in der Halle ein Volleyballturnier ausgetragen. Wer Tennis ausprobieren möchte, sollte am Sonnabend, 10. Juni, ab 10 Uhr vorbeischauen. Um 11 Uhr beginnt die offene Faustballvereinsmeisterschaft. Gondelfahren und Hüpfburg werden in der Mittagszeit angeboten. Um 15 Uhr folgen Judo und Karate zum Mitmachen. Die Zeltparty beginnt um 18.30 Uhr.

Das Programm am Montag, 12. Juni, beginnt um 16 Uhr mit „Artrack“ für Kinder von vier bis sieben Jahre, das gleiche Angebot für Erwachsene gibt es um 19.30 Uhr. Ein Gang um den Pudding startet um 18 Uhr. Korbball und Faustball wird um 18 und 19 Uhr gezeigt.

Die Freiwillige Feuerwehr Arsten bringt sich am Dienstag, 13. Juni, ab 16 Uhr mit einem Spielefest für Kinder in das Sportwochenprogramm ein. „Artrack“ für Kinder von acht bis 14 Jahre beginnt zur selben Zeit. Ein Doppelkopfturnier beginnt um 18 Uhr, die Damen zeigen Faustball ab 19 Uhr. Für Kinder ab vier Jahr ist die Turn-Olympiade am Mittwoch, 14. Juni, ab 16 Uhr gedacht. Karate zum Mitmachen startet um 18 Uhr, Fußball und Volleyball zum Mitmachen um 19 Uhr.

Ein Judo-Schnuppertraining ist für Donnerstag, 15. Juni, 17.30 Uhr, angesetzt. Faustball für Männer 55 gibt es um 18 Uhr, ein offenes Volleyballtraining auf dem Rasen um 19 Uhr. Wer Zumba ausprobieren ­möchte, ist um 20 Uhr in der Halle willkommen.

Das Seniorencafé öffnet am Freitag, 16. Juni, um 15.30 Uhr im Festzelt. Ab 17 Uhr gibt es Badminton für Kinder und Jugendliche, ab 20 Uhr für Erwachsene. Um 19.30 Uhr wird das Gymnastikabzeichen abgenommen. Das Handballkleinfeldturnier für Damen und Herren beginnt bereits um 17.30 Uhr. Handballfans sollten sich auch den Termin für den Habenhauser Handballcup vormerken: Sonnabend, 17. Juni, ab 11 Uhr, und Sonntag, 18., ab 11 Uhr.