Archäologin Julia Schmidt mit einer Miniaturaxt aus dem 13. Jahrhundert. (Landesarchäologie Bremen)

Neustadt. Für geschichtsinteressierte Bremer ist es etwas ganz Besonderes, was in der Neustadt Jahrhunderte unter der Erde geschlummert hat: Im Zuge einer geplanten Neubebauung an der Neuenlander Straße haben Archäologen einen mittelalterlichen Wohnhügel, eine sogenannte Wurt, ausgegraben. Er befindet sich auf dem Gelände mit Hausnummer 105, wo sich zuletzt das Haus Neuenland der Arbeiterwohlfahrt befand. Seit dem Abriss der maroden Gebäude liegt das Grundstück brach, das als Bodendenkmal geschützt ist.

Wie die Bremer Landesarchäologie mitteilt, ist die etwa 80 Zentimeter hohe, künstlich aufgeschüttete Erhebung, nur eine von insgesamt zehn solcher Siedlungshügel aus dem mittelalterlichen Dorf Neuenland. Als bremische Landgemeinde im 18. Jahrhundert umfasste es zehn Vollhöfe und etwa 100 Einwohner. Die Besiedlung des Neuenlandes war die letzte Phase der sogenannten Hollerkolonisation um die Hansestadt herum. Urbar gemacht und besiedelt wurden so von landsuchenden beziehungsweise angeworbenen Holländern etwa das namengebende Holler- und Blockland, das Vieland und Oberneuland. Die Holländer waren besonders zur Besiedlung der hochwassergefährdeten Landflecken geeignet, brachten sie doch die Kenntnis über die zur Kolonisierung notwendigen Wasserbautechniken aus ihrer Heimat mit.

1201 verlieh Erzbischof Hartwig II. für das Nielandt (1284: Nyenlande) das Privileg zur Kolonisierung, das erstmals 1207 im Bremischen Urkundenbuch erwähnt wird. Im 13. Jahrhundert entstand hier das Straßendorf Neuenlande im Obervieland, das damals noch bis zur Ochtum reichte. Längs der Höfe entstand ein Weg, die heutige stark befahrene Neuenlander Straße.

Die archäologische Ausgrabung des ersten der zehn Wohnhügel wurde notwendig, weil ein Investor das erwähnte Grundstück vom Land Bremen erworben hat und durch seine geplante Neubebauung die Zerstörung des Bodendenkmals unmittelbar bevorsteht. Zu diesem Zweck hat die Grabungsfirma "Archäofirm" mit dem Grabungsleiter Felix Jordan eine 1000 Quadratmeter große Fläche teilweise bis drei Meter Tiefe freigelegt. Dabei kamen einige Alltagsgegenstände aus dem Mittelalter ans Licht: ein Knochenkammfragment, Hufeisen, Trensen, Werkzeug, Nägel, Messer- und Besteckgriffe sowie Schuhe. Sinn und Zweck einer gefundenen eisernen Miniaturhacke und einer -axt sind nicht bekannt.

Auf Tierhaltung deuten zahlreiche Haustierknochen als auch vollständige Skelette von jungen Rindern hin. Von der Leder- und Textilverarbeitung stammen viele Lederreste als auch Tuchplomben, Geräte zur Textilherstellung wie etwa Spinnwirtel, Nadeln und Fingerhüte. Die Datierung der verschiedenen Holzreste weist auf unterschiedliche Ausbauphasen von zwei zusammengewachsenen Wurten hin. Nach der großen Gründungsphase im 13. Jahrhundert wurde die Wurt um 1313, um 1468 und um 1554 weiter aus- oder umgebaut. Zum Teil bestanden die Gebäude aus Eichenpfosten mit Bohlenwänden, doch scheinen einige Formsteine auf Ziegelbauten und damit größeren Reichtum der Bewohner im Spätmittelalter hinzudeuten. Mehrfach sind die Gebäude auf der Wurt einem Feuer zum Opfer gefallen, wie teils mächtige Brandhorizonte beweisen. Zeichen kriegerischer Ereignisse verschiedener Zeiten sind geborgene Armbrustbolzen und Musketenkugeln.

Einige Funde wie Zinnfiguren oder Porzellanpuppenreste sowie Spielkugeln und Murmeln stammen vornehmlich jedoch aus dem 19. Jahrhundert. Dieses Spielzeug ist beredter Zeuge der Nutzung des Geländes für soziale Einrichtungen Bremens im 19. und 20. Jahrhundert. Bereits seit Anfang des 19. Jahrhunderts wurde hier ein Waisenhaus errichtet.

Die Kernwurt konnte nun zwar ausgegraben, dokumentiert und wieder verfüllt werden, der nördliche Randbereich des ehemaligen Bodendenkmals liegt jedoch weiterhin unter der Fahrbahn der Neuenlander Straße verborgen.