Die Spuren führen zu ausgenutzten Praktikanten, heimlichen Affären und geschäftlichen Betrügereien: Ein vertracktes Rätsel, das die erst kürzlich von München nach Bremen versetzte Kommissarin Mia Knoll lösen will.

Mia Knoll ist allerdings keine reale Polizeibeamtin, sondern der Fantasie von Lena Häfermann entsprungen. Deren Bremen-Krimi „Mordsreklame: Kommissarin Knoll und der tote Agenturchef“ ist seit einigen Wochen als E-Book erhältlich. „Ich habe versucht, das Praktikantenproblem aufzuzeigen“, erzählt die 31-jährige Autorin aus der Neustadt, „wie Praktikanten ausgenutzt werden, nur weil sie einen Fuß in die Tür bekommen möchten.“

Eigene Erfahrung eingeflossen

Die aus Gittelde in Südniedersachsen stammende und vor mehr als zehn Jahren nach Bremen gezogene Lena Häfermann kann dabei ein wenig aus eigener Erfahrung sprechen, hat sie doch nach ihrem Studium der Kulturwissenschaften selbst etliche ­Praktika und anschließend ein Public Relations-Traineeprogramm absolviert. Anschließend arbeitete sie als Texterin für Agenturen in Bremen und in Frankfurt, bevor sie beschloss, sich als Texterin selbstständig zu machen. „Doch in dieser Form habe ich die Vorkommnisse in dem Krimi nicht selbst ­erlebt“, sagt Häfermann, wobei sie auch ­betont: „Erlebnisse der Ausbeutung als Praktikantin gab es natürlich schon, aber meinen Chef habe ich deswegen natürlich nicht umgebracht“ – und lächelt dabei.

Bereits 2014 war Häfermann an der Veröffentlichung eines Buches beteiligt: Als eine von fünf Autorinnen und Autoren verfasste sie die Texte für den Stadtführer „Endlich Bremen!“ und zeigte jungen Neubremerinnen und Neubremern darin die Vorzüge Bremens. Und nun also ein Krimi, der in ihrer jetzigen Heimatstadt spielt. „Ich habe die Geschichte aber bewusst nicht so stark regio­nalisiert, weil das häufig so holperig rüberkommt. Die Kneipen und auch die Werbeagentur gibt es zum Beispiel nicht.“ Und noch einen weiteren Vorteil sieht Lena ­Häfermann: „Dann ist man auch freier, sonst erkennt sich noch jemand wieder und man muss sich erklären.“

Begonnen hat sie die Arbeit an dem Werk bereits 2010. „Richtig drangesetzt habe ich mich aber erst Ende 2012.“ Sie hat das Buch erst Bremer Verlagen angeboten, dann auch anderen. Ein Oldenburger Verlagshaus war dann bereit, ihren Krimi als E-Book zu verlegen.

Zuvor hatte die heute 31-Jährige auch schon einen Roman aus dem Praktikanten-Milieu angefangen. „Doch da fehlte ihr der Pfiff“, wie sie selber sagt. Da lag der Genre-Umzug nahe, zumal sie auch gerne Krimis liest, besonders solche von Agatha Christie „oder Regionalkrimis, die nicht so blutrünstig sind“. Und noch einen Vorteil bietet das Krimifach nach ihrer Ansicht: „Für ein ­Debut ist das doch recht einfach: Es passiert ein Mord, und der wird aufgeklärt, da hat man auch schneller Ideen.“ Mehrere Dutzend ­Exemplare ihres jüngsten Buchs gingen bereits über die virtuelle Ladentheke. Häfermann und der Verlag können sich auch eine Veröffentlichung als gedrucktes Buch vorstellen: „Wenn es sich gut verkauft, vielleicht zum Weihnachtsgeschäft.“ Freunden und Bekannten, die sich durchaus in dem Werk wiedererkennen, gefällt das Buch nach Häfermanns Worten jedenfalls gut. So gut, dass sie bereits an ihrem nächsten Krimi schreibt.

Der Bremen-Krimi „Mordsreklame: Kommissarin Knoll und der tote Agenturchef“ von Lena Häfermann ist im Oldenburger Schardt-Verlag als E-Book erschienen. Das Buch hat 229 Seiten und kostet 4,99 Euro.

