Alte Neustadt. Der Gelehrte Erasmus von Rotterdam setzte sich schon in der Renaissance für Toleranz und Offenheit ein. Nach ihm wurde das weltweit größte Förderprogramm für Auslandsaufenthalte der Europäischen Union benannt. "Erasmus" hat den Austausch zwischen jungen Leuten aus verschiedenen Ländern zum Ziel. Eine besonders intensive Verbindung schafft dabei die Musik.

„Intonation“, der Chor der Hochschule Bremen, hat ein Erasmus-Projekt der EU beantragt und Fördermittel in Höhe von 5000 Euro erhalten. Das Austauschprogramm trägt den Titel „Musik für ein integrativeres und multikuturelleres Europa“. Die integrierenden Aspekte der Musik sollen die Studenten aus den drei Ländern zusammenbringen – als Vorbild für ein Europa vieler Kulturen, die gegenseitige Offenheit und Toleranz zeigen, wie es der Namensgeber vorgelebt hat. Denn Musik ist eine Sprache, die von allen Nationen und Kulturen verstanden wird, und das Zusammenklingen von Stimmen und Instrumenten stiftet ein starkes Gefühl von Gemeinschaft.

Zum besseren Kennenlernen

In der ersten Aprilwoche ist der Bremer Hochschulchor Gastgeber für 80 junge Leute aus Spanien, Rumänien und Deutschland, die sich sieben Tage lang regelmäßig auf dem Campus Neustadtwall versammeln. Am Ende der Treffen steht ein Abschlusskonzert am Freitag, 6. April, im Festsaal der Freien Waldorfschule. „Die Symphonie Funèbre et Triomphale von Hector Berlioz wird zum ersten Mal in Bremen aufgeführt werden“, kündigt Julio Fernández an, der zusammen mit seinem Kollegen Mikolaj Kapala das Erasmus-Projekt organisiert hat. „Weit bekannter und häufiger aufgeführt sind hingegen Alexander Borodins Polowetzer Tänze aus Fürst Igor“, sagt er. „Unter den jungen Leuten steht das Kennenlernen beim gemeinsamen Kulturprogramm obenan“, weiß Julio Fernández. "Dabei zeigen wir ihnen natürlich Bremen bei einem Streifzug durch die City, aber auch das gewaltige Mahnmal aus der NS-Zeit, den U-Boot-Bunker Valentin in Bremen-Nord, denn ein solches Monument gibt es in ihren Heimatländern nicht.“

Ob die Gruppe in Cuxhaven das Wattenmeer kennenlernt oder zur KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen fährt, das können sich die Teilnehmenden aussuchen. Ihre eigene Person mit ihren Vorlieben und ihre Heimat stellen die jungen Leute vor, indem sie kurze Videos von sich erstellen. Und das Abschlusskonzert hält etwas Besonderes bereit: „Während die Stücke gespielt und gesungen werden, halten Bildende Künstler der Hochschule für Künste Bremen ihre musikalischen Eindrücke auf einer riesigen Leinwand fest“, erzählt Julio Fernández.

Natürlich haben die Projektteilnehmer in ihren Herkunftsländern vorher die Stücke geprobt. "Doch wie sie die technischen Probleme meistern, kann ich nicht einschätzen“, bekennt Fernández. „Es wird auf jeden Fall großes Durchhaltevermögen von ihnen verlangt.“

Julio Fernández ist der Leiter von „Intonation“, dem Chor der Hochschule Bremen, einer bunten Mischung aus Studierenden, Lehrpersonal und Leuten aus vielerlei Berufen. Der Chor kooperiert auch mit Schulen und hat bereits zahlreiche Auftritte im Ausland gehabt, zum Beispiel in Polen oder Italien.

„Während der Musikproben ist die Verständigung mit den jungen Leuten kein Problem“, berichtet Julio Fernández, „denn die Tempobezeichnungen sind ja auf Italienisch und jedem Musizierenden geläufig.“ Musik leistet Hilfe zur Integration, sie fördert aber auch das Lernen generell: Julio Fernández und Mikolaj Kapala haben schon mehrere Projekte mit Flüchtlingskindern gemacht und erfahren, dass sich die fremde Sprache mit Musik wesentlich leichter und schneller lernen lässt. „Ich habe schon als Kind die Einkaufsliste gesungen“, erzählt Julio Fernández, „und konnte sie mir so viel besser einprägen.“

Auch Mikolaj Kapala ist überzeugt, dass sich Wörter und Sätze leichter lernen lassen, wenn sie zu einer Melodie gesungen werden. „Die Kinder lernen bei uns alles auswendig, was in der Schule heute leider zu Unrecht vernachlässigt wird. Sie erhalten Liedtexte auf Französisch oder Englisch und lernen das problemlos.“ Musik bringe Geist und Seele in Bewegung und schaffe einen Schwung, mit dem sich auch Brücken zwischen den Nationen bauen lassen. Das soll das Erasmus-Projekt unter Beweis stellen.