Das Duo "Ramon und Ramona" (Nomena Struß und Frauke Wilhelm, von links) von der Golden-City-Bar ist im Beirat aufgetreten. (Jan Meier)

Mit Blockflöte, Gitarre und Gesang haben die Macherinnen der Kulturkneipe „Golden City“ am Donnerstag dem Woltmershauser Beirat einen Vorgeschmack auf ihr aktuelles Programm gegeben. Künstlerin Frauke Wilhelm will gemeinsam mit ihrem Team von Mai bis Ende August für Leben am Lankenauer Höft sorgen, bevor die Stadt die Fläche rings um die verlassenen Gaststätte an einen neuen Investor verpachtet. Das Stadtteilparlament stimmte dem Vorhaben mehrheitlich zu und machte damit den Weg frei für eine Neuauflage des Zwischennutzungs-Vertrags zwischen Wirtschaftsbehörde und dem Golden-City-Projekt.

„Wir haben uns mit einem Auftritt im Beirat auf die politische Bühne begeben, das war neu und aufregend für uns“, sagte Frauke Fischer nach der ungewöhnlichen Beiratssitzung. Mit viel Witz und auch nachdenklichen Anspielungen hatte sie zuvor als Kunstfigur „Ramona“ gemeinsam mit ihrer Kollegin Nomena Struß alias „Ramon“ die zahlreichen Beteiligungsprozesse zur Zukunft des Lankenauer Höfts und der Stadt beleuchtet.

Besonderen Anklang fand bei den Woltmershausern auch die umgedichtete Hymne zum Lankenauer Höft, in die Ramona und Ramon auch die bekannte Liedzeile eingepflegt hatten: „In Lankenau, da ist der Himmel blau, da tanzt der Ziegenbock mit seiner Frau.“ Marita Dilly (Bürger in Wut) stimmte schließlich als einziges Beiratsmitglied ohne Begründung gegen die erneute Zwischennutzung der Gewerbebrache durch die Golden-City-Hafenbar.

Zwei Gegenstimmen gab es außerdem für den mehrheitlich beschlossenen Antrag, mit 3000 Euro aus den Globalmitteln des Beirates das Programm von Mai bis August sowie das geplante Sommerfestival von Golden-Citiy zu unterstützen.

Bus nur an Sonntagen

Geschockt reagierte der Beirat wenig später auf die Auskunft von BSAG-Vertreter Andreas Busch, dass es 2019 nicht so leicht werde wie im vergangenen Sommer, die Buslinie 24 an den Wochenenden bis ans Lankenauer Höft zu verlängern. Die Sonn- und Feiertage seien gesichert, „doch freitags und samstags können wir das nur dann machen, wenn wir von der Stadt und dem Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen den Auftrag dazu erhalten“, so Busch. Und diese seien bislang nicht bereit, die Mehrkosten zu zahlen.

Grund für die Änderung sei, dass ab Anfang des Jahres ein neuer Dienstleistungsauftrag in Kraft getreten sei, in dem verbindlich alle Routen festgelegt sind, die die BSAG mit dem zur Verfügung stehenden Geld bedienen muss.

1800 Euro fehlen dem Verkehrsunternehmen, um die Zusatzkosten zu decken, erst dann könne auch wieder der Freitagabend und Sonnabend an den Veranstaltungswochenenden abgedeckt werden. „Ich weiß, dass Ihnen das nicht gefällt, aber wir können das den Bürgern auch nicht vermitteln, dass wir an der einen Stelle Linien kürzen und dort einfach wegen einer Veranstaltung verlängern“, so der Leiter der Verkehrsplanung bei der BSAG.

Damit setzte er einen bizarr anmutenden Ablauf in Gang, der Seltenheitswert in Beiratssitzungen haben dürfte: Ramon und Ramona starteten spontan eine Spendensammlung und stellten eine Summe von mehreren hundert Euro in Aussicht, die sie sowohl privat als auch aus den angesparten Sponsorengeldern aufzubringen bereit sind. „Das muss vom Tisch, das kann so nicht stehen bleiben“, begründete Frauke Wilhelm den Schritt. Ein Beispiel, dem viele weitere Besucher der Beiratssitzung mit eigenen Spendenzusagen folgten.

Beiratssprecherin Edith Wangenheim (SPD) setzte sich hingegen für eine politische Lösung des Problems ein. „Ich finde es schrecklich, den Bedarf einfach auf die Veranstaltungen zu reduzieren. Hier geht es um ein Gesamtkonzept mit der Fähranbindung, um die Stadtteile Gröpelingen und Woltmershausen wieder miteinander zu verbinden und dafür werden wir weiter kämpfen“, kritisierte sie die Ablehnung. Auf Vorschlag von Anja Leibing (SPD) forderte der Beirat daraufhin mit einem mehrheitlich angenommenen Antrag den Verkehrssenator dazu auf, den Fehlbetrag bereitzustellen.

Zuletzt war die Frage zu klären, wie der Fährbetrieb zwischen Gröpelingen und dem Lankenauer Höft an den Wochenenden während der Sommersaison organisiert werden kann. „Wir sehen die Fährverbindung als Instrument der Stadtentwicklung, das auch der Naherholung in den Stadtteilen dient“, sagte Christel Lübben von der Wirtschaftsbehörde. Daher beabsichtige das Ressort wie in den Vorjahren, die Verbindung auf dem Wasserweg zu unterstützen, um die zu geringen Fahrkarteneinnahmen auszugleichen.

29 000 Euro hat die Behörde 2018 dafür gezahlt. „Wir werden den Betrag voraussichtlich nochmals erhöhen, um längere Fährzeiten an den Samstagen und Sonntagen hinzubekommen über die bisherigen Zeiten zwischen 10 und 19 Uhr hinaus“, kündigte Lübben an. Freitags werde die Fähre allerdings nicht mehr fahren, „weil an den Freitagen nur sehr wenige Fahrgäste das Angebot wahrgenommen haben“, so die Behördenvertreterin.

Waldemar Seidler (CDU) kritisierte, dass sowohl die neue Busverbindung als auch die Fähre, die seit 2013 auf Initiative der Beiräte Walle, Gröpelingen und Woltmershausen an den Sommerwochenenden wieder Richtung Lankenauer Höft fährt, zu teuer sei. „Die Testphase läuft schon viel zu lange, das ist mit diesem Konzept nur Kleckerei“, ärgerte er sich. Sein Gegenvorschlag: „Wir müssen Bus und Fähre an sieben Tagen die Woche anbieten und Geld für eine moderne, schnellere Fähre in die Hand nehmen, dann wird die Verbindung auch besser angenommen.“

Karin Bohle-Lawrenz (FDP) mahnte an, realistisch zu bleiben und die bisherigen Anstrengungen nicht kleinzureden, „denn kleine Schritte sind auch wichtig, um ans Ziel zu kommen.“ Der Beirat stimmte schließlich mit Gegenstimme von Seidler dafür, vom Verkehrs- und Wirtschaftsressort zu fordern, die saisonale Fährverbindung im Haushalt 2020/2021 finanziell abzusichern und auch dauerhaft aufrecht zu erhalten.

Denn dann könne der Beirat auch auf seinen jährlichen Beitrag von 3000 Euro aus Globalmitteln verzichten, um den Fährbetrieb zusätzlich zu den Fördermitteln der Wirtschaftsbehörde finanziell abzusichern. Für das laufende Jahr entschied sich der Beirat einstimmig mit Enthaltung von Seidler dafür, das Geld nochmals zur Verfügung zu stellen.

Zur Sache

Pusdorfer Träume

Die nächste musikalische Theateraufführung von Ramon und Ramona findet unter dem Titel „Pusdorfer Träume“ am Donnerstag, 4. April, ab 17 Uhr in der Werkstatt der BFT-Tankstelle, Auf dem Bohnenkamp 58, statt. Die Eröffnung der Golden City Hafenbar am Lankenauer Höft ist am Sonnabend, 4. Mai.