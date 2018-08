Ralf Bohr ist seit sechs Jahren Vorsitzender der Bremer Fluglärmkommission, die sich mit den Emissionen des Flughafens beschäftigt. (Michael Braunschädel)

Nachtflugverbot, mehr Lärmschutz für Siedlungsgebiete durch veränderte Flugrouten und weitere Maßnahmen zur aktiven sowie passiven Lärmminderung – das sind Themen für die Bremer Fluglärmkommission, kurz: FLK. Wie sich immer wieder zeigt, benötigen ihre Mitglieder – darunter Beiratsmitglieder aus Hemelingen, Huchting, Neustadt, Obervieland und Osterholz – einen langen Atem, um Verbesserungen zu erreichen. Der Stadtteil-Kurier hat jetzt mit dem Vorsitzenden der FLK, dem Grünen-Beiratsmitglied Ralf Bohr aus Hemelingen, über die Arbeit der Kommission gesprochen.

Aktuell ist es wieder das Nachtflugverbot, das für die FLK in den Fokus rückt. Bei der nächsten Zusammenkunft am 27. August soll es laut Bohr unter anderem um die vielen Ausnahmegenehmigungen gehen, die das Nachtflugverbot von 22 bis 7 Uhr des Öfteren außer Kraft setzen. So kommt es nicht selten auch gegen Mitternacht zu lärmenden Anflügen auf den Airport Bremen.

„Allein im Juni gab es 52 Anträge auf Ausnahmen von den Nachtflugbeschränkungen, und nur ein einziger Antrag wurde abgelehnt“, berichtet Bohr. Diese auffallend großzügige Genehmigungspraxis müsse überprüft werden, denn es könne nicht hingenommen werden, dass im Extremfall nur zwischen 24 und 6 Uhr Ruhe herrsche. „Sechs Stunden ruhiger Schlaf sind aus Gesundheitsgründen eindeutig zu wenig“, sagt Bohr, der seit sechs Jahren Vorsitzender der FLK ist.

Persilschein für Homecarrier

Drei Fluggesellschaften, die sogenannten Homecarrier mit in Bremen stationierten Flugzeugen, dürfen trotz des grundsätzlichen Nachtflugverbots mit zwei Flügen auch bis 23 Uhr landen. Bei Verspätungen sogar bis 24 Uhr, so Bohr. „Das ist ein Persilschein für die“, kritisiert Bohr. Darüber hinaus beantragen die Fluggesellschaften immer dann kurzfristig Ausnahmegenehmigungen, wenn zum Beispiel wegen Umlauf-, Sicherheits- oder Wetterproblemen eine späte Landung erforderlich erscheint.

„Durch Änderungen der Flugpläne könnten die Anbieter vielen dieser Verspätungsgründe selbst entgegenwirken“, meint Bohr. Er ist überzeugt davon und verweist auf einschlägige wissenschaftliche Studien, dass Lärm ganz erhebliche Auswirkungen auf die Lebensqualität und Gesundheit der Bürger hat. Zahlreiche Untersuchungen hätten gezeigt, dass es einen Zusammenhang zwischen Lärm – gerade auch in der Nacht – und Herz-Kreislauferkrankungen gebe.

Obwohl die Gesamtzahl der Flugbewegungen in Bremen 2017 mit rund 37 000 so niedrig gewesen sei wie lange nicht, hat laut Bohr die Zahl der Beschwerden über Fluglärm gegenüber 2016 deutlich zugenommen: von 150 auf 230, also ein Plus von 53 Prozent. Und es seien beileibe nicht immer dieselben Beschwerdeführer, merkt Bohr an. Deren Zahl habe von 47 auf 101 zugenommen. Das zeige, dass das Problem weitere Kreise vor allem in den Bremer Stadtteilen Huchting, Obervieland, der Neustadt und in der benachbarten Gemeinde Stuhr gezogen habe.

Um ein möglichst breites Meinungs- und Kompetenzspektrum in der FLK zu gewährleisten, entsenden verschiedene Gruppen und Institutionen Vertreter in die Gruppe. Mit dabei sind neben Beiratsvertretern der von Fluglärm betroffenen Bremer Stadtteile Vertreter aus Stuhr und Weyhe, verschiedener Bremer Senatsressorts, Mitglieder der Vereinigung zum Schutz Flugverkehrsgeschädigter (VSF) und der Bundesvereinigung gegen Fluglärm (BVF). Außerdem sind die Bremer Fluglärmschutzbeauftragte, die Deutsche Flugsicherung (DFS), der Flughafen Bremen, die Lufthansa Flight Training und der Bremer Verein für Luftfahrt in dem Gremium vertreten. So kommen laut Ralf Bohr rund 20 Teilnehmer bei den Treffen zusammen.

Je nach Betroffenheit stehen den Organisationen ein oder zwei Sitze zu. Für den Beirat Huchting sind dort Dieter Blanke und Gregor Rietz Mitglied. Die Neustadt verteten Jens Oppermann und Jens Osterkamp. Aus dem Obervielander Beirat gehören Erich Peters und Volkhard Sachs der Fluglärmkommission an, aus dem Osterholzer Stadtteilparlament Gerd Hunold und aus dem Hemelinger Beirat Ralf Bohr. Die FLK trifft sich drei- bis viermal im Jahr, früher am Flughafen, aktuell beim Wirtschaftssenator.

Derzeit gibt es Bemühungen aus Stuhr, dass die Überflugroute über diese Gemeinde, die jetzt vor allem über Alt-Stuhr und Moordeich führt, überprüft werden soll. Nach Überzeugung der VSF ist eine Verlegung der Route möglich, die künftig über das Gewerbegebiet Stuhrbaum führen könnte. Dann wären weniger Menschen vom Lärm der nach Süden fliegenden Flugzeuge betroffen, ist die VSF überzeugt.

„In der anderen Himmelsrichtung gab es bereits eine Routenänderung“, berichtet Ralf Bohr. So wurde bei der sogenannten Wesertalroute, die bei Starts Richtung Osten geflogen wird, der Drehpunkt der Flugzeuge über das Gewerbegebiet Hansalinie gelegt. Dadurch seien die Einwohner in Arbergen und Hemelingen weniger von Lärm betroffen, so Bohr.

Auch über Osterholz wurde eine Linie umgelegt. Dort sollten vor allem die Menschen in Tenever entlastet werden. „Es ist etwa im Bereich St.-Gotthard-Straße in Tenever immerhin zu einer Entlastung in den Spitzenwerten von 75 auf 71 Dezibel gekommen“, berichtet Bohr.

Auch eine weitere Lärmschutzfrage wird die FLK bald beschäftigen. Dabei geht es um den Schutz für Bereiche wie die Wolfkuhlensiedlung und den Stuhrer Ortsteil Kuhlen. Bei der einstigen Verlängerung der Startbahn war ein Vertrag mit Stuhr über eine Lärmschutzwand geschlossen worden. Laut Vorgaben müsse die Konstruktion eine Höhe von sieben Metern aufweisen, sagt Bohr. Aber: „Die Wand ist löcherig und der Wall abgesackt.“ Außerdem wäre mit modernen Schallschutztechniken wie Kassettensystemen ein besserer Schutz möglich. Anlässlich neuer EU-Vorgaben werde man sich 2019 damit beschäftigen. Zudem habe die Gemeinde Stuhr als Vertragspartner das Recht, den Flughafen zu einer Lösung des Problems aufzufordern.

Und noch ein weiteres Problem treibt den 53-Jährigen Fachinformatiker um. Vor einigen Jahren habe er den Vorstoß unternommen, die FLK öffentlich tagen zu lassen. „Die Genehmigungsbehörde hat jedoch auch eine Teilöffentlichkeit abgelehnt“, sagt Bohr ein wenig enttäuscht. Immerhin seien nun aber die Protokolle der Sitzungen im Internet frei verfügbar.

Weitere Informationen

Mehr Informationen zur Fluglärmkommission gibt es im Internet unter www.wirtschaft.bremen.de/luftfahrt/fluglaermkommission-10170. Dort sind auch die Protokolle der Sitzungen zu finden.