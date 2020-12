Ein als Nashorn verkleideter Schüler und seine Mitstreiter von der Oberschule Hermannsburg übergeben Pascal Berke Briefe an die Bildungssenatorin. (Roland Scheitz)

Die Huchtinger Oberschule Hermannsburg (OSH) ist ab sofort nicht mehr der gymnasialen Oberstufe am Leibnizplatz in der Neustadt zugeordnet. Dies hat die Bildungsdeputation beschlossen. Zuvor hatten sich Elternschaft, Schulleitung, der Huchtinger Beirat sowie Schülerinnen und Schüler der OSH jahrelang vehement gegen die Abkopplung vom Leibnizplatz gewehrt. Angehende Abiturienten der OSH haben in Zukunft an der Oberstufe des Huchtinger Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums einen Platz sicher. Wer sich bei einer anderen gymnasialen Oberstufe Bremens bewirbt, kann bei zu wenig freien Plätzen abgewiesen werden.

Dagegen haben Ende vergangener Woche Schüler und Eltern in Huchting protestiert. Ein junger Mann im Nashornkostüm überreichte mit reichlich Abstand eine Posttasche mit Briefen seiner Mitschüler an Pascal Berke von der Schulaufsicht. Darin schildern Mädchen und Jungen ihre Wut und ihre Ratlosigkeit über die empfundene Ungerechtigkeit. Adressiert sind die Schreiben an Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD). „Wir bitten Sie, dass wir wieder dem Leibnizplatz zugeordnet sein dürfen“, formuliert eine Neuntklässlerin ihr Anliegen, das auch in anderen Briefen zu finden ist.

Die Gründe für diese Forderung sind vielschichtig: So haben die jungen Menschen und ihre Eltern Angst davor, dass ab sofort weniger leistungsstarke Fünftklässler von ihren Eltern an der Schule angemeldet werden. „Die einen verstehen nicht, warum sie sich bewusst für eine Oberschule entscheiden sollen, wenn ihr Kind am Ende doch an einem Gymnasium landet“, erklärte es Elternvertreterin Kirstin Rohlfs. Andere wiederum würden ihr Kind lieber gleich am Gymnasium anmelden, wenn das Abitur sowieso dort abgelegt werden muss. „Wir brauchen aber auch die leistungsstarken Schüler, damit wir für den Stadtteil diese gesunde soziale Mischung erhalten, die unsere Oberschule als ‚Schule für alle‘ ausmacht“, sagte Schulleiter Achim Kaschub.

Vier Jahre Diskussion

Seit 2016 läuft die Diskussion um die Zuordnung zum Leibnizplatz. Die Pläne der Bildungsbehörde sahen bereits zum Schuljahr 2017/2018 eine Abkoppelung vor. Denn damals waren am Leibnizplatz nicht genug Räume vorhanden, um alle Schüler mit Rechtsanspruch auf einen Platz aufnehmen zu können. Deshalb hatte die Bildungsbehörde die Zuordnung der Oberschule Mitte und der Oberschule Hermannsburg aufgekündigt.

Aufgrund des heftigen Protestes aus Huchting war schließlich zweimal eine Übergangsfrist vereinbart worden. Für das kommende Schuljahr hat die Bildungsdeputation nun die neue Zuordnung festgelegt.

„Mit der Abkopplung vom Leibnizplatz untergräbt die Bildungsdeputation das Ziel der Regierungsfraktionen, die doch ein duales Schulsystem wollen und nicht die Trennung in Gymnasien, Haupt- und Realschulen“, ärgerte sich Elternvertreterin Rohlfs während der Übergabe der Briefe. Aus Sicht der Schulgemeinschaft werde die Schule auseinandergerissen, indem die gewohnte Oberstufe entfernt werde, erklärte Schulleiter Kaschub die Gefühlslage vor Ort. „Keiner käme auf den Gedanken, die Oberstufe vom Gymnasium Horn abzutrennen und an der Oberschule am Rockwinkel anzudocken – doch der umgekehrte Fall bei uns scheint kein Problem für die Verantwortlichen zu sein“, so Kaschub.

Ganz bewusst hat die Schulgemeinschaft daher auch das Nashorn die Post der Schüler überreichen lassen – ein Tier, das an der Schule seit den 1990er-Jahren symbolisch für Inklusion und Solidarität steht. OSH-Schulleiter Achim Kaschub betonte, es gehe nicht darum, das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium schlechtzumachen. „Das ist eine gute Schule, aber wir halten das System Gymnasium für falsch.“

Aus der Bildungsbehörde ist zu erfahren, dass es stets einen offenen und intensiven Austausch mit Elternschaft und Schulleitung über die Oberstufenfrage gegeben habe und auch weiterhin geben werde. Außerdem gebe es trotz des Deputationsbeschlusses noch die Aussicht darauf, dass sich die Situation auch wieder ändern könnte. Denn es werde künftig prinzipiell „die Frage der Neuausrichtung der Zuordnungen von Oberschulen zu den Gymnasialen Oberstufen überprüft.“

Zur Sache

Nashorn als Symbol für Inklusion

Als Erfinder der Inklusion gelten die Bremer Schülerinnen und Schüler der Oberschule Hermannsburg. Fünf Jahre lang wehrte sich dort die sogenannte „Nashornklasse“ Mitte der 1990er-Jahre erfolgreich gegen die Aussortierung ihrer behinderten Mitschüler. Unterstützt wurden sie dabei von zahlreichen Prominenten, die auf Bitten der Schüler Geschichten zum Nashorn schrieben – später ist daraus ein Buch entstanden. Dieser kreative Protest und seine Wirkung erregten bundesweit Aufmerksamkeit. Das war die Geburtsstunde für den heutigen inklusiven Unterricht in Deutschland. Seither steht das Nashorn an der Schule auch symbolisch für Solidarität, Durchhaltevermögen und gelungene Inklusion.