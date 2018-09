Zahlreiche Vogelarten, darunter verschiedene Möwen- und Gänsearten, rasten in der Biotop zwischen Ochtum und Weser. (Fotos: MATTHIAS HOLTHAUS)

Graugänse, Kormorane, Silberreiher: Drei von vielen Vogelarten, die nicht weit entfernt neben dem Güterverkehrszentrum und in Sichtweite des Stahlwerks rasten – dort, wo die Ochtum in die Weser fließt und wo sich das Tidebiotop Vorder- und Hinterwerder befindet.

„Die kleinste Ente, die wir in Bremen haben, die Krickente, ist im Tidebiotop am häufigsten anzutreffen“, berichtet Karin Menke, die am Tidebiotop für den Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) und im Auftrag der Bremer Naturschutzbehörde und der Hanseatischen Naturentwicklung (Haneg) als Gebietsbetreuerin tätig ist. „Doch ebenso ist dort die Schnatterente zu Gast und auch verschiedene Möwenarten wie Lachmöwe, Silbermöwe oder Heringsmöwe.“ Insgesamt sei solch ein Tidepolder eine „sehr dynamische Geschichte“, wie sie sich ausdrückt, „aber das ist ja auch das, was Auenlandschaften ausmacht.“

130 Hektar Feuchtgrünland

Der Polder ist in den Jahren 1996 und 1997 errichtet worden und dient als Ausgleichsfläche für die angelegte Baggergutdeponie in Seehausen. Dort seien 130 Hektar Feuchtgrünland und auenähnliche Strukturen zerstört worden. Auf 25 Meter wurde der Sommerdeich an einer niedrigen Stelle geöffnet, seitdem wird das Gebiet ab einer Höhe von 1,90 Meter über Normalnull mit Wasser aus der Weser geflutet. Dabei schwankt der Wasserspiegel um circa 70 Zentimeter. „Wenn man dort durch die Furt oder auch Sohlschwelle genannt laufen möchte, dann sollte man vorher in den WESER-KURIER schauen, da kann man die Zeiten für Hoch- und Niedrigwasser entnehmen“, rät Karin Menke. Am besten sei es zwei Stunden nach Niedrigwasser: „Damit das Wasser genügend Zeit hat, abzufließen.“

Inzwischen ist der Tidepolder Rastplatz für viele Vogelarten: „Im Oktober und November ist Hauptrastzeit“, sagt Karin Menke. „Bis Januar wird es dann weniger und im Februar und März ist dann wieder eine gute Gelegenheit, Vögel zu beobachten.“ Und gut beobachten lassen sich dort auch die Gezeiten: „Dort kann man es sich so richtig bewusst werden lassen, dass die Weser auch Ebbe und Flut hat“, findet sie, während beständig Wasser aus dem Polder über die begehbare Furt in die Weser drückt. „Und es ist ein guter Platz, um sich klar zu machen, dass der Tidehub 4,10 Meter beträgt.“ Inzwischen liegt der Pegel des Mittleren Tidehochwassers bei 2,57 Metern. Bei der Einrichtung des Tidepolders lag die Markierung noch bei 2,40 Metern – eine Folge der beständigen Ausbaggerung der Weser, Tendenz: steigend. Fällt der Pegel im Tidepolder, können im Frühjahr auch Watvögel wie Bekassinen, Flussuferläufer oder Rotschenkel beobachtet werden, die die Schlickflächen nutzen. Weitere Gäste: Fischadler, Zwergsäger, diverse Taucher wie der Haubentaucher und auch Eisvögel. „Und inzwischen ist auch der Fischadler häufiger anzutreffen, der im näheren Umkreis brütet.“ Stichwort „Fisch“: Für Fische bietet das Tidebiotop ideale Bedingungen, um ungestört zu laichen. Durch Ebbe und Flut und die dadurch entstehenden nährstoffreichen Ablagerungen finden sie dabei ausreichend Nahrung.

Viel Klappertopf im Frühjahr

Und auch der Deich sei dort sehr artenreich, sagt Karin Menke: „Im Frühjahr gibt es dort viel Klappertopf, eine Blütenpflanze und gefährdete Art. Sie muss zur Blüte kommen, um wieder aussamen zu können.“ Der Klappertopf sei eine einjährige Pflanze und wenn man sie zu früh abmäht, dann könne sie nicht aussamen: Und dann gibt es im nächsten Jahr auch keinen Klappertopf. „Doch wir stehen in Kontakt mit dem Mäher, der dann anfragt, wann er mähen kann.“

Wenn man als Spaziergänger den Tidepolder einmal ganz umrundet, kann man zudem auf die Hauhechel stoßen, eine dornige Pflanze, die im Herbst ebenfalls abgemäht wird. Vorher bleibt sie auch auf Weiden stehen, da den Kühen die Hauhechel zu dornenreich ist. Doch die robuste Pflanze ist nicht nur zum Dornentragen da, sondern trägt durch ihre Blüten auch zur Artenvielfalt der Insekten bei.

Weitere Informationen

Wer mehr über das Tidebiotop Vorder- und Hinterwerder am Hasenbürener Deich erfahren möchte, kann sich im Internet unter www.bund-bremen.net/ und www.erlebnisraum-natur.de informieren.