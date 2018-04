Auch für die Kinder halten die Aussteller Überraschungen bereit. (Roland Scheitz)

Habenhausen. Mehr als 20 Unternehmen und damit doppelt so viele wie beim ersten Mal laden zur Neuauflage der Gewerbeschau der Werbegemeinschaft Habenhausen-Arsten ein. Am Sonntag, 22. April, wird sie ab 10 Uhr in der Sporthalle des ATSV Habenhausen in der Kästnerstraße 35 veranstaltet, dieses Mal auch auf dem Außengelände. Der Eintritt ist frei.

Die Mitglieder der Werbegemeinschaft wollen sich vorstellen und über ihr Angebotsspektrum informieren. Ansprechpartner vor Ort werden gezielte Fragen von Besucherinnen und Besuchern beantworten. Dies sei im vergangenen Jahr gut angenommen wurden, erzählt Kai Schulz als Ansprechpartner für die Gewerbeschau. Sie sei aus Sicht der Beteiligten gut gelaufen. "Besucher und Anwohner haben es gut angenommen." Deshalb solle auf diesem Erfolg aufgebaut und das Angebot für Klein und Groß ausgeweitet werden, erklärt Kai Schulz.

Die Schau für die ganze Familie wächst schon allein durch mehr Aussteller, freut sich der Vertreter der Werbegemeinschaft Habenhausen-Arsten. Deshalb wird auch die komplette Sporthalle genutzt. "Wir brauchen den Platz erfreulicherweise." Auf dem Außengelände wird eine Krangondel den Blick über das Quartier frei geben, und ein mobiler Fußballplatz bietet Gelegenheit zum Bolzen. Die Kinder- und Jugendfarm Habenhausen wird wieder Kinderschminken anbieten. Und damit der Spaß für die Kinder bei schlechtem Wetter nicht ins Wasser fällt, werden die Hüpfburg und der Tischkicker, der zum ersten Mal angeboten wird, dieses Mal in der Halle aufgebaut.

Weil das Fachvortragsprogramm bei der Premiere leider kaum bis gar nicht angenommen worden sei, verzichte man darauf, sagt Kai Schulz. Aber vielleicht könne es bei entsprechender Nachfrage ja für die Auflagen in den Folgejahren aktiviert werden. „Wir werden die Besucher fragen, was ihnen gefällt, nicht gefällt und was sie sich vielleicht für das nächste Mal wünschen“, kündigt Schulz an. Denn für Anregungen sei man immer offen und dankbar.

Die Liste der Aussteller umfasst unter anderem einen Maler- sowie einen Installateurbetrieb, einen Immobilienmakler und den Verein für Freizeitgestaltung. Auch ein Kinderspielzeughändler, Versicherungsbüro, Optiker, Tischler, Weinhändler, Kioskinhaber, ein Planungsbüro und ein Raumausstatter sind vor Ort vertreten. Die Polizei Bremen und der WESER-KURIER sind als Gastaussteller ebenso mit dabei. Für Getränke, Burger, Bratwurst und Pommes, Kaffee und Kuchen kümmert sich der ATSV Habenhausen.