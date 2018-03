Alte Neustadt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Neue Anregungen für Pottkieker

Ulrike Troue

Alte Neustadt. Das Bildungswerk des Deutschen Hausfrauenbundes weist auf freie Plätze in Kursen im April in seinen Räumen, Am Neuen Markt 14, hin. Wer mitmachen möchte, muss sich telefonisch unter 50 65 64 anmelden.