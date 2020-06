Das Zigarrenmacherdenkmal von Künstler Holger Voigts wird versetzt, weil es aus Sicht der Planer hinter der Haltestelle nicht angemessen zur Geltung kommt. (Frank Thomas Koch)

Wie kann die Ortspolitik in Corona-Zeiten abseits von Versammlungen die Meinung der Bürger einholen, wenn es um Veränderungen in deren Stadtteilen geht? Mit dieser Frage beschäftigen sich derzeit die Beiräte in Bremen. In der Neustadt hat der Fachausschuss sozial-ökologische Stadtentwicklung nun die Anwohner des Zigarrenmacherplatzes in Huckelriede im Internet zu dessen geplanter Umgestaltung befragt. Die Ergebnisse sind in die Richtungsentscheidung des Beirates eingeflossen, wie diese Stelle der Stadt an der Ecke Kirchweg/Buntentorsteinweg verschönert werden soll.

„Aus meiner Sicht ist das Experiment geglückt, auch wenn diese Art der Bürgerbeteiligung für mich eine Krücke bleibt, die den persönlichen Austausch nicht ersetzen kann“, sagt Fachausschusssprecher Jens Oppermann (SPD), der die Idee zu der Onlinebefragung hatte. Aus seinem Berufsalltag kannte er bereits die kostenfreie Onlineplattform Tricider, über die Ideenfindungen und Abstimmungen durchgeführt werden können.

Dort hatte er die verschiedenen Umbauvarianten von Stadtplanung und dem Amt für Straßen und Verkehr (ASV) zu Verkehrsführung und Platzgestaltung eingestellt. Jedes Konzept konnte daraufhin von der Nachbarschaft mit Lob und Kritik kommentiert werden. Zuvor waren Flyer im direkten Umkreis des Platzes verteilt worden, auf denen die Befragung erklärt war. Etwa 20 Menschen haben sich nach Oppermanns Einschätzung aktiv mit Kommentaren beteiligt, bis zu 50 haben sich zumindest die Konzepte angesehen. „Das ist für so ein verhältnismäßig kleines Projekt gut“, findet der Sozialdemokrat.

Auf Basis der Anregungen hat sich der Beirat nun kürzlich dafür ausgesprochen, die Variante B der drei stadtplanerischen Vorschläge weiterzuverfolgen. Demnach wird das Denkmal von der Haltestelle weg und näher an die Kreuzung zum Kirchweg versetzt und in eine umlaufende Hecke integriert, die mehrere Sitzbänke rund um eine Baumgruppe einfasst. Auf dem hinteren Teil des Platzes werden Hochbeete vor der Häuserwand aufgestellt.

Eine kleine Grünfläche wird indes jenseits des Kirchwegs an der Kreuzung entstehen. Dort wird es dann auch die Möglichkeit geben, Fahrräder abzustellen, um mit der Straßenbahn weiterzufahren. Bienenkörbe, ein Holzofen, Plakatwände und andere Elemente aus den Varianten A und C wurden indes überwiegend weniger gut von den Befragten angenommen. Unter anderem aus dem Grund, dass unklar blieb, wer sich um diese Elemente kümmern wird. „Dadurch landen wir jetzt bei einem Entwurf, der am wenigsten Innovatives enthält, aber für diese Stelle trotzdem gut passt“, findet Oppermann.

Das vom ASV vorgelegte Verkehrskonzept haben die Beteiligten aus der Anwohnerschaft hingegen recht kritisch beurteilt. Als Hauptgrund dafür äußerten die Teilnehmer der Befragung, dass das Konzept nicht die komplexen Verkehrsprobleme im Umfeld des Platzes löst. Beispielsweise die Frage, wie Radfahrende sicher vom Deichschart in den Kirchweg einbiegen können, ohne illegal auf der falschen Seite der Straße zu fahren und dadurch womöglich andere Menschen zu gefährden. Uneins waren sich die Befragten darüber, ob die Parkplätze auf dem Platz, von denen nur drei am Kirchweg ersetzt werden sollen, ein Verlust oder ein Gewinn für das Umfeld seien. Ein zentraler Wunsch der Bürger ist direkt in den Beiratsbeschluss übernommen worden: Das ASV soll nun prüfen, ob der Kirchweg im Abschnitt zwischen Buntentorsteinweg und Kornstraße eine Fahrradstraße werden kann. Ursprünglich hatten die Fachleute geplant, die Straße zur Einbahnstraße umzuwandeln und damit Platz für einen sicheren Radverkehr in beide Richtungen zu schaffen. Hochpflasterungen am Einmündungsbereich Buntentorsteinweg und auf der Höhe Bruchstraße sollen außerdem helfen, die häufig überhöhte Geschwindigkeit der durchfahrenden Autos zu reduzieren und zu Fuß gehenden Kindern und Erwachsenen die sichere Querung der Straße zu erleichtern.

Der Schutz von Kindern geht den Beiratsmitgliedern aber noch nicht weit genug. Daher verweist er in seinem Beschluss auf die Spielleitplanung, die für die Neustadt unter Beteiligung von Kindern erstellt wurde. Ein sicherer Überweg vom Deichschart über den Buntentorsteinweg ist darin eine Forderung. Außerdem solle der tägliche Schulweg über den Kirchweg sicherer werden.

Für Jens Oppermann wäre eine derartige Onlinebefragung während der andauernden Corona-Pandemie durchaus geeignet, auch für andere Projekte im Stadtteil ein Meinungsbild einzuholen. „In Huckelriede rings um die Wendeschleife und auf dem Autohaus-Brinkmann-Gelände an der Kornstraße, aber auch für die Umgestaltung der Friedrich-Ebert-Straße ist Bürgerbeteiligung versprochen worden, da wäre das für mich denkbar“, sagt der Ausschusssprecher. Allerdings müsse zunächst der gesamte Beirat darüber beraten, ob dieser Weg weiterverfolgt werden solle, oder ob es bessere Vorschläge gibt, um die Bürgerwünsche jenseits öffentlicher Versammlungen abzufragen. „Auch nach Corona wäre es sinnvoll, ein solches Online-Werkzeug ergänzend zur Beiratsarbeit weiter zu verwenden“, sagt Oppermann.