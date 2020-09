Christine Elias berät Menschen, die sich aus unterschiedlichen Gründen verschuldet haben. (Roland Scheitz)

Im Quartierszentrum Huckelriede starten ab sofort zwei neue Beratungsangebote. Dadurch können auch Männer und Frauen auf Hilfe hoffen, die Probleme mit Schulden haben und Antworten auf Fragen zu Schimmel in der Wohnung, Energiesparmöglichkeiten oder hohen Heizkostenabrechnungen benötigen.

Jeweils einmal in der Woche sind Schuldnerberaterin Christine Elias von der Caritas sowie Energieberater Jochen Corsten im Auftrag der Verbraucherzentrale im Gebäude am Niedersachsendamm 20a anzutreffen.

Elias hat es häufig mit Menschen zu tun, für die die Privatinsolvenz der letzte Ausweg aus der Schuldenfalle ist. Aber auch junge Menschen, die einen zu teuren Handyvertrag abgeschlossen haben, suchen bei ihr Rat.

Aus ihrer Sicht ist es besser, sich früher als später zu melden. „Wer seine Post schon nicht mehr öffnet, weil so viele Rechnungen kommen, riskiert, dass ihm der Strom abgestellt wird, das wollen wir vermeiden“, rät die Schuldnerberaterin. Die Vorgehensweise folgt einem Schema: Anfangs klärt sie die dringendsten finanziellen und rechtlichen Probleme. Ihr Ziel ist dabei, dass die Miete weiter bezahlt werden kann, ebenso wie Lebensmittel, Strom und Heizung.

Aus ihrer Sicht geraten die meisten Menschen durch Schicksalsschläge in die Schuldenfalle: Arbeitslosigkeit, Scheidung oder eine schwere Krankheit. Junge Leute, die ihre erste eigene Wohnung beziehen, würden hingegen häufig falsch einschätzen, wie viel Geld sie ausgeben können. „Viele Menschen schämen sich für ihre finanziellen Probleme, daher ist es toll, dass hier im Quartierszentrum (QZ) so viele Beratungsangebote gleichzeitig vorhanden sind und wir unsere Kunden je nach Fragestellung direkt weiter vermitteln können“, sagt Elias.

Das sieht auch Jochen Corsten als Vorteil. Er kennt sich als Neustädter vor Ort gut aus. „Mein Fokus liegt hier in Huckelriede auf der Mieterberatung, aber ich kann auch Eigentümern Fragen zur energetischen Sanierung von Gebäuden beantworten“, erklärt der Fachmann. Wie spare ich Strom und Heizenergie? Wie kann ich zu einem günstigeren Stromanbieter wechseln? Auch zu diesen Fragen kann er reichlich praktische Tipps geben. Bei Heizkostenabrechnungen, die auffällig hoch ausfallen, rät er zu einer Überprüfung. „Manchmal listen Vermieter dort Beträge auf, die eigentlich nur anteilig über die Betriebskosten an die Mieter weitergereicht werden dürfen“, so Corsten.

Außerdem komme es häufig vor, dass bei Schimmel in der Wohnung die Schuld zunächst beim Mieter gesucht werde. „Das kann aber nicht nur am mangelnden Lüften liegen, sondern auch bauliche Gründe haben, die der Vermieter beseitigen muss“, erklärt Corsten. Sein Anliegen sei daher, herauszufinden, wo die Ursachen tatsächlich liegen, damit das Problem schnell gelöst werden kann.

Die Energieberatung wird vom Bundeswirtschaftsministerium finanziert. „Sollten über das Thema Energie hinaus noch weitere Fragen da sein, kann ich auch andere Gesprächspartner vermitteln“, verspricht Corsten.

Weitere Informationen

Die Energieberatung findet im QZ Huckelriede, Niedersachsendamm 20a, freitags 15 bis 18 Uhr statt und ist zur Terminvergabe erreichbar unter 08 00 / 8 09 80 24 00 sowie per E-Mail an energie@vz-hb.de. Die Schuldnerberatung findet nach vorheriger Anmeldung mittwochs von 9 bis 16 Uhr statt und ist erreichbar unter Telefon 33 57 30 sowie per E-Mail an die Adresse info@caritas-bremen.de.