Welche Themen und Probleme sie umtreiben, und wie die nähere Zukunft gestaltet werden kann, das konnten die Huchtinger bei der Fachtagung „Open Space“ zusammentragen. Inga Jorek und Lucie Horn vom Quartiersbildungszentrum Robinsbalje hatten dazu Schülerinnen und Schüler, Eltern und Vertreter von Sportvereinen, Kinderärzte und Erzieher, Fachkräfte und interessierte Laien ins neue Bürger- und Sozialzentrum (Bus) eingeladen.

Nachdem die Senatorin für Kinder und Bildung, Claudia Bogedan, die Gäste begrüßt hatte, startete ein intensiver Arbeitstag, bei dem sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Tagesthemen Jugendgruppen, Eltern und Familie, Finanzierungsmodelle, Freizeit und Sport und einige weitere fokussierten. „Open Space“ – unter diesem Tagespunkt wurden nach der Themenfindung die Regeln und der Ablauf der Diskussionen festgelegt. In Gruppen, die sich aus Jung und Alt, aus engagierten oder beruflich damit befassten Personen, aus Beschäftigten oder auch schon einmal Enttäuschten zusammensetzen, wurden zu den einzelnen Feldern Fakten zusammengetragen, um den Istzustand zu beschreiben. Und daraus galt es, Zukunftsvisionen zu entwickeln und mögliche erste Umsetzungsschritte zu erarbeiten.

In den Gruppen ging es kontrovers zu. Jugendliche fordern ein weiteres Freizi (Jugendfreizeitheim). Dagegen spricht, dass das Freizi nicht ausgelastet ist, weswegen es von anderen Institutionen Huchtings mit genutzt wird. Genau wegen der Mitnutzung, argumentieren Jugendliche, kämen weniger junge Nutzer, weil immer mehr Fremde in ihrem Freizi seien und sie dort nicht ungestört sein könnten. Der Vorschlag, die Fremdnutzungen auf die Vormittage zu legen, damit das Freizi nachmittags ganz den Jugendlichen zur Verfügung stehe, erscheint als gangbarer Weg – bis eingeworfen wird, dass es Widrigkeiten gebe, wie nicht funktionierende Schlüsselübergaben, Heiz-, Nebenkosten- und eventuell Materialabrechnungen und weitere organisatorische Fragen.

Außerdem wird beklagt, dass sich außerschulische Bildungsträger in Schulen immer in die zeitlichen Lücken quetschen müssten, die die Schulen hinterließen, und sie damit große Unannehmlichkeiten hätten. Ein junger Mann teilt die Erfahrung. Er hat für ein Projekt Gelder bewilligt bekommen, das an einer Schule für Jugendliche angeboten werden sollte. Die Schule habe Zeiten und Räume aber erst fürs kommende Schuljahr angeboten, dann sei aber die Zusage für die Gelder abgelaufen. Einerseits wird angeführt, dass die Schulen schon vollgestopft mit Aufgaben seien, andererseits, dass beispielsweise in Hamburg Anwesenheitspflicht für Lehrer bestehe und dort vieles besser laufe, weil Lehrer auch außerhalb ihrer Unterrichtszeiten in der Schule ansprechbar seien. Ist Verbesserung möglich? Auch in den anderen Tischrunden diskutieren Betroffene, Anbieter, Eltern und Jugendliche nah an ihrer Lebenswirklichkeit beispielsweise über Gewalt oder Finanzierungsfragen.

Beim Zwischenforum werden die bisherigen Ergebnisse für alle Teilnehmer sichtbar gemacht. Ob Awo, Kulturladen und Medienbüro, Schulen, das Stadtteilforum, Sportvereine, das Wertemobil, Eltern – alle haben Meinungen und Erfahrungen zu Integration, zu Gewalt und Konflikten, zur Berufsvorbereitung oder Bildung und auch zum Thema „Gutes in Huchting“ zusammengetragen. Erfahrungen und Meinungen treffen im „Open Space“ aufeinander, um daraus für die Zukunft zu planen.

„Was kann Huchting besser machen?“ lautet die Frage. Beim Abschlussforum findet sich eine fast undurchschaubar scheinende Vielfalt auf farbigen Zetteln, sortiert an den Pinwänden. Alle sollen sich jetzt einige Minuten nur diese Ideen ansehen, bis die Moderation starke Punkte aufruft. Als Erstes: Eine Klausurtagung im Freizi soll die Probleme vor Ort auf den Tisch bringen. Eine Huchtingerin, die sonst nichts mit dem Freizi zu tun hat, übernimmt die Aufgabe, sich mit zeitlicher Frist darum zu kümmern. Ein Huchtinger möchte den Jugendbeirat ansprechen, um den Jugendplatz voranbringen. Eine Mitarbeiterin der senatorischen Behörde will die Idee von außerschulischen Dolmetschern und Elternbegleitern für Huchting in die Behörde tragen. Weitere Teilnehmer nehmen es in die Hand, einen Termin zu finden, an dem sich schulische und außerschulische Bildungsträger treffen, kennenlernen und gemeinsam beraten. Für weitere Ideen und auch für die Aktion „Gutes aus Huchting“ finden sich Freiwillige, die die Themen in bestimmten Zeiträumen verfolgen und Rückmeldungen an das Quartiersbildungszentrum geben wollen.

Damit der angestoßene Prozess nicht versandet, werden alle Teilnehmer ein Protokoll der Fachtagung bekommen. In einem Jahr soll es eine weitere „Open-Space“-Veranstaltung geben, um die Entwicklung der einzelnen Themenbereiche abzufragen und Erfolge wie Misserfolge offen zu legen. Gefördert wurde das „Open Space“ durch die Hans-Wendt-Stiftung, den Beirat Huchting durch Globalmittel, von der Senatorin für Kinder und Bildung, der Stadt und dem Verein Bremer Fonds.