Neustadt. Da es nach wie vor einen großen Bedarf an Kita-Plätzen in der Neustadt gibt, arbeiten die Behörden derzeit auf Hochtouren, was die Planung von Neu- und Erweiterungsbauten betrifft. Im Beirat Neustadt wurden am Dienstag Pläne vorgestellt, wie das Kinder- und Familienzentrum am Neustadtswall zukünftig aussehen soll.

Die dort bereits bestehenden vier Gruppen sollen um weitere vier Gruppen erweitert werden. Dazu muss aber angebaut und das alte Haus grundsaniert werden. Im Sommer werden daher übergangsweise vor der Kita drei Container aufgestellt, in denen drei zusätzlich geschaffene Gruppen unterkommen werden. Wenn der Erweiterungsbau bezugsfertig ist, beginnt die Sanierung des Altbaus. Hier gebe es einen „hohen Sanierungsbedarf“, sagt der Sprecher des Fachausschusses Soziales und Bildung, Rainer Müller.

Neben der energetischen Erneuerung muss unter anderem die Küche für weitere Kinder vergrößert werden, die nach den Gruppenneugründungen ein warmes Mittagessen wünschen. Auch die Außenfassade bekommt ein neues Antlitz. Nach der Sanierung werden Altbau und Neubau auf dem Gelände zwischen der Hochschule Bremen und dem Hallenbad Süd miteinander verbunden und auch das Außengelände soll noch eine Aufwertung erfahren. Mittelfristig ist vorgesehen, den nördlichen Haupteingang an die ruhigere, westliche Seite des Gebäudes zu verlegen. Ein Zeitraum für die Baumaßnahmen wurde auf der Beiratssitzung in der Mensa der Oberschule am Leibnizplatz nicht genannt. Müller rechnet aber mit zwei Jahren, bis die neue Kita für Kinder unter drei Jahren sowie für Drei- bis Sechsjährige bezugsfertig ist.

Beirat unterstützt Baupläne

Der Beirat unterstützt die Baupläne mehrheitlich. „Einige Eltern machen sich allerdings Gedanken, ob das alles schnell genug geht und ausreichend Plätze entstehen, um ihre Kinder noch unterbringen zu können“, weiß Müller, der selbst als Sozialarbeiter arbeitete. Auch die Phase des Umbaus mit mehreren Umzügen, Baulärm und Einschränkungen im Tagesablauf bereiteten manchen Eltern und Erziehern Sorgen.

Geplant ist, den Neubau zwischen Altbau und Wallanlagen zu errichten. Von mehreren Beiratsmitgliedern wurde aber auch ein Standort parallel zum Altbau in Richtung der Hochschule vorgeschlagen. Doch die Mehrheit unterstützte die vorgestellte Idee der rückseitigen Bauweise unter anderem aus städtebaulicher Sicht. „Der Neubau bildet einen Abschluss zu den vorhandenen Gebäuden der Hochschule“, argumentiert Irmtraud Konrad. Auch die baulichen Synergieeffekte seien so besser auszuschöpfen, erklärte die Vertreterin der SPD.

Die Beiratsmitglieder von Linke und Piraten warben vergeblich um einen alternativen Standort auf dem Gelände und um eine andere Bauweise des neuen Gebäudes, so dass weniger Bäume fallen müssten. „Es kann nicht sein, dass wegen Zeitdruck und Versäumnissen in den Behörden nicht mehr auf die Bäume geachtet wird“, kritisiert Gunnar Christiansen von den Piraten.

Aus Sicht der Beiratsmehrheit gibt es zu den von Immobilien Bremen und Kita Bremen vorgetragenen Plänen keine Alternative. Im Gegenteil: Offenbar wurden bereits Fakten geschaffen. So kritisierten mehrere Beiratsmitglieder, dass es bereits zu einer Baumfällung auf dem Gelände gekommen sei. Müller vermutet, dass auch die anderen Gehölze zeitnah geschlagen werden, um der Brutzeit zuvor zu kommen. Die Fällgenehmigungen sollen bereits vorliegen.

Einigkeit unter den Beiratsmitgliedern bestand darin, dass dringend und schnell neue Betreuungsplätze geschaffen werden müssen. Daher wurde die Kita-Erweiterung in einem von der SPD eingebrachten Antrag unterstützt. „Der Beirat Neustadt unterstützt die Kita-Erweiterung im Interesse der Kinder und ihrer Familien in der Neustadt. Die zusätzlichen Kita-Plätze sind schnell erforderlich, sonst drohen Notmaßnahmen (21. Kind) und Notbauten (teure Mobilbauten)“, heißt es in dem Mehrheitsbeschluss.

Das Stadtteilgremium protestierte außerdem dagegen, nicht früher in die Planungen für die neue Kita einbezogen worden zu sein. „Die Unterlagen hätten deutlich früher vorgelegt werden können. Mit der Umsetzung einer Maßnahme zu beginnen, bevor sich der Beirat als ‚Träger öffentlicher Belange‘ geäußert hat, muss grundsätzlich vermieden werden.“ Außerdem wird gefordert, dass die als Ersatzbepflanzung zugesagten Bäume „im näheren Umfeld der Baustelle, also im Einzugsbereich des Neustädter Parks“, erfolgen müsse.

Müller meint, dass zwar inzwischen viele Kita-Plätze in der Neustadt geschaffen wurden oder in Planung sind, aber eine Prognose, ob das reicht, will er nicht abgeben. „Es gibt noch keine abschließenden Zahlen und die Daten von den Kita-Leitungen aus der Neustadt und dem Bildungssenat widersprechen sich noch. Es sieht aber so aus, dass es einen höheren Bedarf als die angebotenen und in Planung befindlichen Plätze gibt“, vermutet der Sozialdemokrat.