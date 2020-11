Nicole Mertgens- Sauer berät immer freitags von 12 bis 15 Uhr im Huckelrieder Quartierszentrum. Zurzeit müssen sich Hilfesuchende aber vorher anmelden. (Roland Scheitz)

Die einen wurden an der Haustür mit einem Handyvertrag überrumpelt, andere haben ungewollt von einem hartnäckigen Verkäufer ein Zeitschriftenabo untergeschoben bekommen: Es sind Fälle wie diese, die Nicole Mertgens-Sauer oft zu hören bekommt. Die Beraterin der Bremer Verbraucherzentrale ist ab sofort in Huckelriede für Menschen da, um ihnen bei rechtlichen Fragen kostenlos und unabhängig weiterzuhelfen.

Immer freitags wird sie im Quartierszentrum Huckelriede drei Stunden lang Männer und Frauen beraten. „Gerade einkommensschwache und ältere Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Menschen, die sprachliche Schwierigkeiten haben, stehen unseriösen Machenschaften oft hilflos gegenüber“, sagt Mertgens-Sauer. Um besonders diesen Zielgruppen direkt in ihrer Nähe kompetente Unterstützung in rechtlichen Angelegenheiten bieten zu können, ist das Projekt „Verbraucherberatung im Quartier“ von der Bremer Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz ins Leben gerufen und finanziert worden.

Was in Gröpelingen, Huchting und Bremerhaven-Lehe bereits seit 2018 möglich ist, kommt nun also auch Huckelriede zugute. Der Raum, in dem die Beratung stattfindet, wird über die Sozialsenatorin gefördert. „Unsere Expertinnen und Experten klären beispielsweise im Bereich Mobilfunk, Internet, Gewährleistung oder auch Mahnungen und Inkasso direkt im Quartier auf“, so die Vorständin der Verbraucherzentrale Bremen, Annabel Oelmann.

Im Beratungsalltag von Mertgens-Sauer geht es besonders häufig um unvorteilhafte Verträge mit Mobilfunkanbietern und Fitnessstudios, unseriös wirkende Handwerkerrechnungen, Rechnungen von Inkassounternehmen, kostenpflichtige Downloads sowie Kosten aus Internetspiele-Angeboten. Da ist die ältere Dame, die sich an der Haustür zu einem kostspieligen Internetanschluss hat überreden lassen – obwohl sie gar nicht online gehen will. Da ist der junge Mann, der nicht gut Deutsch spricht, und daher gar nicht mitbekommen hat, dass die angeblich kostenlose Sim-Karte fürs Handy eigentlich ein verbindlicher Zweijahresvertrag gewesen ist. Unwissenheit und fehlende Sprachkenntnisse würden in benachteiligten Quartieren wie Huckelriede zum Teil ausgenutzt, beklagt Quartiersmanager Marc Vobker. „Diese Menschen haben dann auch eher Schwierigkeiten, diese Verträge zu kündigen.“ Mertgens-Sauer berät darüber, was in solchen Fällen zu tun ist und nimmt auch Kontakt zu den Vertragspartnern auf, um einvernehmliche Lösungen zu erzielen. Bei Inkassorechnungen erkennt sie mit geübtem Blick „ob das Schreiben echt ist und ob Inkasso-Kosten gerechtfertigt sind“.

Weitere Informationen

Die Beratung findet freitags zwischen 12 und 15 Uhr im Raum 5, Quartierzentrum Huckelriede am Niedersachsendamm 20a, statt. Vorübergehend wird coronabedingt um Anmeldung unter der E-Mail-Adresse quartier@vz-hb.de gebeten.