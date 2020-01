Die Schüler und -innen am Willakedamm in Huchting werden zukünftig in übereinander gestapelten Mobilbauten unterrichtet. (Julian Stratenschulte/DPA)

Die Kinder sind an der neuen Schule Sodenmatt schon angemeldet, doch noch ist von dem Gebäude, in dem sie ab Spätsommer Rechnen und Lesen lernen sollen, am Willakedamm in Huchting nichts zu sehen. Dass die Klassenzimmer und der neue Schulhof pünktlich zum ersten Schultag fertig sind, davon zeigten sich am Dienstagabend Architekten, Landschaftsplaner sowie Vertreter der Bildungsbehörde gegenüber dem Bauausschuss des Beirates überzeugt.

Es wird eine Übergangslösung für fünf Jahre sein aus übereinander gestapelten Mobilbauten. Danach, so hoffen die Planer, ist dann das feste Gebäude neben dem Bürger- und Sozialzentrum fertig, in das die Grundschüler umziehen können. Denn warten, bis die Planungen und der Bau an der Amersfoorter Straße abgeschlossen sind, können die Huchtinger nicht. „Wir haben wachsende Schülerzahlen, die untergebracht werden müssen“, erklärte Ortsamtsleiter Christian Schlesselmann.

Die Pläne der von Immobilien Bremen beauftragten Architektengruppe Rosengart + Partner sehen ein Gebäude mit zwei Geschossen vor, das in einer Art Baukastensystem aus unterschiedlich ausgestatteten Mobilbauten besteht. Ein größerer Bewegungsraum als Turnhallenersatz, eine Mensa, einen etwas größeren Eingangsbereich sowie Klassenzimmer und Räume, in denen Lehrkräfte zusätzlich auch mit Kleingruppen arbeiten können, sind in den Zeichnungen zu sehen.

Besondere Fassade

„Wir hatten die Auflage von der Stadtplanung, die Fassade über den normalen Standard hinaus auszugestalten, damit die gestapeltem Container als Schule wahrnehmbar werden“, sagte Architekt Michael Hindenburg. Daher werde es unter anderem farbige Rahmen geben, die mehrere Mobilbauten einfassen und ein buntes Gesamtbild ergeben.

Der Standort auf der heutigen Brachfläche wird nicht nur mit der Schule bebaut, sondern in den kommenden Jahren auch mit Wohnhäusern (wir berichteten). Sorgen bereitete daher den Lokalpolitikern die Aussicht, dass der Baustellenverkehr die Kinder auf ihrem Schulweg gefährden könnte. Der Rad- und Fußweg zur Schule werde mit einem festen Zaun zur späteren Baustraße hin abgesichert, sagte dazu Ingo Deil vom Büro Frenz – Landschaftsarchitekten.

Das ebenfalls befürchtete Verkehrschaos durch Eltern, die entgegen der Empfehlung ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, sei hingegen schwierig zu verhindern. Immerhin ist eine Art Ringverkehr vor der Schule für die motorisierte Anlieferung der Kinder sowie eine Handvoll Kurzzeitparkplätze vorge­sehen.

Als Herausforderung benennen die Planer den vorhandenen Fluglärm am Standort. Die Container-Bauer müssten jedoch einen Schallschutznachweis erbringen, versicherte Architekt Hindenburg.

Mit drei Klassen pro Jahrgangsstufe, also insgesamt etwa 260 Mädchen und Jungen, rechnet die Bildungsbehörde perspektivisch in der Interimsschule. „Sollten die Schülerzahlen noch weiter steigen, ist auch noch Luft nach oben“, sagte Udo Stoessel aus dem Ressort. In der Ganztagsschule werde es zudem ein Konzept mit jahrgangsübergreifenden Lerngruppen geben, stellte er in Aussicht.

Die Eltern der angehenden Abc-Schützen bräuchten dringend ein Signal, dass es mit dem Bau nun tatsächlich losgehe, mahnte eine Mitarbeiterin der Kita Höhpost an, aus der zahlreiche Kinder die neue Schule besuchen werden. Schon bald werde ein Schild aufgestellt, sagten die anwesenden Fachleute. Und Stoessel von der Bildungsbehörde zeigte sich überzeugt: „Das Team ist eingespielt und hat Erfahrung mit Mobilbauten. Die Zeichen stehen sehr gut, dass zum Schulbeginn alles fertig ist.“

„Ich hoffe, dass der Bauantrag schnell bewilligt wird und der Bau dann zügig beginnt“, sagte Fachausschusssprecher Gregor Rietz (CDU). Die Ausschussmitglieder gaben zudem parteiübergreifend eine positive Stellungnahme zu dem Projekt ab.

Die beiden mit der Gründung der Schule beauftragten Pädagoginnen Vera Zimmermann (derzeit noch Schulleiterin an der Neustädter Grundschule Oderstraße) und Aysun Kuhl (derzeit noch Grundschule Andernacherstraße in Tenever) kündigten an, so schnell wie möglich Kontakt zu ihren künftigen Grundschülern aufzunehmen und das pä­dagogische Konzept öffentlich im Stadtteil vorzustellen.