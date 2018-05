Auf der Neustädter Bahnbrache zwischen Hochstraße und Gleisen stehen zahlreiche marode Gebäude. Nur im südlichen Teil müssen sie neuen Betriebsstätten weichen. (Walter Gerbracht)

Neustadt. Die Natur hat sich mitten in der Stadt zwischen der Bundesstraße 6 und den Bahngleisen weite Strecken des Neustadtsgüterbahnhofs zurückerobert. Gräser, Sträucher und auch kleine Bäume wachsen bereits so üppig, dass die Firma Aurelis Real Estate, der das Gelände gehört, eine Bestandsaufnahme der Pflanzen- und Tierwelt machen muss, bevor sie an dieser Stelle ein modernes Gewerbegebiet bauen kann.

Denn das ist seit sechs Jahren der Plan der ehemaligen Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn. Doch zwischenzeitlich haben Projekte in anderen norddeutschen Städten Vorrang gehabt, sodass das Neustädter Projekt zum Stillstand gekommen war. "Aber jetzt wenden wir uns wieder Bremen zu und haben großes Interesse an dieser Stadt", versicherte Tim Bucklitsch während der jüngsten Bauausschusssitzung des Neustädter Beirates. Der Projektmanager der Aurelis wollte sich auf Nachfrage nicht auf einen konkreten Baubeginn festlegen. Frühestens im Jahr 2020 könne er sich das vorstellen. "Früher wäre unrealistisch."

Wohnen erlaubt die Stadt an dieser lärmintensiven Stelle zwischen der Hochstraße Richtung Huchting und der Bahnstrecke Bremen-Oldenburg nicht. Auch Einzelhandel soll dort nicht angesiedelt werden. Das nun vorgelegte Konzept sieht vor, insbesondere zunächst den südlichen Bereich auf einer Fläche von 35 000 Quadratmetern von Grund auf zu erneuern und zu vermieten. Dazu sollen die größtenteils maroden und leer stehenden Gebäude abgerissen werden, um neuen Betriebsstätten für kleinere und mittlere Betriebe Platz zu machen, erklärte Lars Lemke vom zuständigen Planungsbüro "baumgart + partner". "Verkehrsintensive Betriebe wie Speditionen sind dort nicht erwünscht, sodass wir grundsätzlich nicht von einer deutlichen Zunahme des Verkehrs an dieser Stelle ausgehen", so der Stadtplaner.

Der nördliche Bereich bis zur Tankstelle am Pusdorfer Tunnel soll allerdings entgegen der Erwartungen von Stadtteilpolitikern aus der Neustadt und Woltmershausen nicht geräumt und neu bebaut werden: „Der Grundstückseigentümer möchte die vermieteten Gebäude so erhalten wie sie derzeit sind“, erklärte Lemke. Der Betrieb Hanseatic Baustoffe und die Firma Neubauer hätten langfristige Mietverträge bis 2025 abgeschlossen. Daher habe Aurelis derzeit kein Interesse daran, die Fläche zu überplanen. Lediglich kleinteilige Nachverdichtung sei dort denkbar.

Irmtraud Konrad (SPD) zeigte sich enttäuscht von der Aussicht, dass vorerst nur ein Drittel des Neustadtsgüterbahnhofs neu geordnet wird. "An solch einer prominenten Stelle erwartet man eine Planung aus einem Guss mit einer deutlichen Aufwertung des städtebaulichen Erscheinungsbildes am Eingang zu Woltmershausen", sagte die Baupolitikerin. Stadtplaner Axel König aus der Baubehörde zeigte Verständnis für diese Haltung, betonte jedoch zugleich: "Wenn jemand an dieser Stelle die Brache aufwerten will, dann machen wir das möglich, auch wenn es nur ein Teilstück ist."

Verkehrskonzept überzeugt nicht

Insbesondere die Verkehrsanbindung ist jedoch weiterhin strittig: Die von Stadtteilpolitikern gewünschte Querungsmöglichkeit durch das gesamte Gewerbegebiet wird es nur für Fußgänger und Radfahrer geben. "Für Fahrzeuge ist das nicht möglich, weil wir sonst Schleichverkehre dorthin locken, wenn auf der Oldenburger Straße Stau ist", so Planer Lemke. Die Kreuzung vor dem Pusdorfer Tunnel vertrage aber keinesfalls weiteren Verkehr, "sonst ginge es dort noch chaotischer zu als bisher", warnte er.

Auch eine eigene Abfahrt von der Hochstraße sei nicht möglich, weil sonst die Staugefahr auf der Hochstraße steige. Der Zugang zum neu errichteten Gewerbegebiet werde daher ausschließlich von der Carl-Francke-Straße erfolgen, die parallel zur A 281 am Neustädter Knoten verläuft. Die Fahrzeuge können künftig auf einer Wendeanlage umdrehen und wieder aus dem Gelände heraus fahren. Befürchtungen, die Neuenlander Straße werde dadurch zusätzlich belastet, begegneten die Planer mit dem erneuten Verweis darauf, dass keine verkehrsintensiven Betriebe geplant seien. Außerdem werde der Ringschluss der Autobahn A 281 zu einer Entspannung der Verkehrssituation führen. Beiratssprecher Ingo Mose (Grüne) äußerte sich erfreut, dass sich auf der Bahnbrache etwas verändern soll: "Wir als Beirat haben ein großes Interesse daran, dass diese neue Brücke für Radfahrer zwischen den Wallanlagen und Warturm sowie den Grünanlagen an der Ochtum entsteht."