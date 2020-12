Nicht zu übersehen: Der neue Standort der Polizei befindet sich in Woltmershausen an der Dötlinger Straße unweit des Pusdorfer Marktplatzes. (Roland Scheitz)

Doch, da stehen tatsächlich noch ein paar Umzugskartons herum, dabei sind die Polizisten und die Polizistin des Reviers Woltmershausen bereits im Oktober von der Woltmershauser Straße 71 in ihren neuen Stammsitz an die Dötlinger Straße 6-8 gezogen. Ein Karton steht noch im Schrank bei Revierleiter Gerhard Tegge versteckt, ein anderer in der Ecke der Teeküche. Die wichtigen Dinge sind aber alle schon ausgepackt: Die Aktenordner und Telefone, Computer, Stühle und Funkgeräte.

In dem neueren Bau unweit des Pusdorfer Marktplatzes gibt es einen Aufzug. Die fehlende Barrierefreiheit ist im Altbau stets ein Problem gewesen. Die Büros der Kontaktpolizisten, des Verkehrssachbearbeiters und Revierleiters sind hell und modern eingerichtet, viele Fenster ermöglichen den Blick über die Parkplätze der benachbarten Supermärkte. In einem Großraumbüro sind zudem derzeit vier Kollegen aus der Bauplanung der Polizei untergebracht. Zusätzlich gibt es einen abgeschirmten Wachraum für Arbeiten, bei denen Datenschutz eine große Rolle spielt.

Mehrzweckraum soll Treffpunkt für Bürger werden

Auch die Technik ist auf dem neuesten Stand, sodass künftig auch Schulungen stattfinden könnten vor einem großen Bildschirm an der Wand im neuen Mehrzweckraum. Der ist übrigens eine Besonderheit. Er dient nicht nur als Besprechungsraum für die drei Kontaktpolizisten, sondern bietet auch die Möglichkeit, dass sich Menschen aus dem Stadtteil dort treffen können. Irgendwann einmal, wenn die coronabedingten Hygienevorschriften wieder gelockert werden können.

Für Veranstaltungen der Polizei beispielsweise, die dort über Einbruchsschutz und Trickbetrügereien aufklären will. Aber auch Zusammenkünfte von Fachausschüssen des Beirates sind denkbar. „Für diese Möglichkeit sind wir sehr dankbar“, lobt Ortsamtsleiterin Annemarie Czichon die Öffnung der Wache zum Stadtteil.

Revierleiter rechnet mit einem Besucheransturm

Eigentlich sollte der Umzug gefeiert werden: Innensenator, Ortspolitik sowie Bürgerinnen und Bürger hätten gucken kommen dürfen – doch in Corona-Zeiten ist das nicht möglich. „Die Bürger haben trotzdem schnell verstanden, dass wir jetzt hier zu finden sind“, sagt Revierleiter Tegge. Woltmerhausen sei wie ein Dorf, findet er. „Wenn wir nach Corona die Bürgersprechstunde wieder aufnehmen können, rennen die uns hier die Bude ein“, ist er sich sicher.

Auf den Straßen sei der Kontakt zu den Bürgern nach wie vor gut, immerhin seien die Kontaktpolizistin und ihre Kollegen weiterhin in Woltmershausen, Strom und Seehausen unterwegs. In diesen Tagen auch häufig auf „Corona-Streife“, um zu kontrollieren, ob die Menschen Maske tragen und Abstand halten.

Das alte Gebäude wird weiterhin von der Polizei genutzt

Im alten Reviergebäude nutzen vorerst noch Polizeibeamte aus anderen Abteilungen die Räume weiter. Der Mietvertrag der Polizei ist noch nicht ausgelaufen, teilt die Vermieterin Immobilien Bremen mit. Sollte die Polizei irgendwann endgültig aus dem denkmalgeschützten Haus ausziehen, gebe es die Überlegung, das Gebäude zu verkaufen. Ein Sanierungsstau war der Grund dafür, weshalb die Wache nun an der Dötlinger Straße zu finden ist. Zu teuer wären ein neues Dach und Fenster geworden.

Am 6. September 1910 bezog die Polizei die einstige Wache XV an der Woltmershauser Straße. So steht es in einem Artikel im Mitarbeitermagazin der Bremer Polizei anlässlich des Revier-Auszugs unter dem Title „Eine Ära geht zu Ende“. Der Bau des Dienstgebäudes durfte demnach aufgrund eines damaligen Bürgerschaftsbeschlusses nicht mehr als 35 000 D-Mark kosten. Das Haus war das letzte Polizeigebäude in Bremen, welches vom ersten Tag an bis vor Kurzem als Polizeirevier genutzt wurde.

Polizeischild nach 110 Jahren abgeschraubt

1936 wurde aus der Polizeiwache XV das 11. Polizeirevier. Und obwohl das Gebäude im zweiten Weltkrieg stark beschädigt wurde, versah die Polizei von dort aus weiter ihren Dienst. „Rund um die Uhr“, heißt es in dem Artikel. Die letzte große Veränderung kam demzufolge dann 2005 mit der Zentralisierung des Einsatzdienstes in der Neustadt. 15 Jahre später und 110 Jahre nach dem Erstbezug, hat Revierleiter Tegge das Polizeischild von der Wand abgeschraubt.

„Die Kollegen haben das alte Revier geliebt“, sagt Tegge. Zugleich schätze seine Mannschaft auch den neuen Standort: „Wir freuen uns über die neuen Räume.“

Zur Sache

Anzeigenaufnahme links der Weser nicht möglich

Am Revier Woltmershausen können Bürgerinnen und Bürger schon seit mehr als einem Jahr keine Anzeigen mehr aufgeben. Sie müssen sich seither eigentlich an das Kommissariat Süd in der Airport-Stadt wenden, wo eine zentrale Anzeigenaufnahme für den ganzen Bremer Süden eingerichtet wurde. Doch dort sind seit März wegen der Corona-Pandemie die Türen ebenfalls geschlossen. Anzeigenerstattungen sind daher auf unbestimmte Zeit nur an den Revieren am Hauptbahnhof, in Schwachhausen und in Vegesack möglich. Bürger, die keine weiten Wege in Kauf nehmen können oder wollen, können telefonisch oder im Internet Anzeige erstatten. Unter der Rufnummer 36 21 27 00, können Straftaten telefonisch angezeigt werden. Die Anrufe werden von Montag bis Freitag zwischen 6 und 22 Uhr entgegengenommen, sonnabends von 8 Uhr bis 20 Uhr und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Die Online-Wache ist im Internet unter der Adresse www.onlinewache.bremen.de zu finden.