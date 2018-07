Ein „himmlisches Fest für Bremen“ kündigt der Verein Wanderlust für Sonnabend und Sonntag, 11. und 12. August, am Lankenauer Höft an: Zum ersten Mal wird dort das Freiluft-Festival „Himmelhöft“ veranstaltet. Das 20 000 Quadratmeter große Gelände auf der Woltmershauser Halbinsel bietet ausreichend Platz für zwei Open-Air-Bühnen und ein DJ-Zelt zum Zuhören, Tanzen und Chillen.

Das Spektakel steht unter dem Thema Orient. Gestaltungsobjekte auf dem Gelände und das eigens errichtete Restaurant greifen das Motto auf. Das Musikprogramm am Sonnabend, 11. August, beginnt um 17 Uhr. Liveacts bieten unter anderem Vladi Wostok (Foto), Stoff, Giesbert und der Hase, Good Stuff Project, Wezn und Secret Act. Außerdem gibt es DJ-Sets und Varieté-Acts.

Der Eintritt kostet 18 Euro im Vorverkauf, der in Kürze im Internet unter www.love-your-artist.de startet, und 24 Euro an der Abendkasse. Als interkulturelles Familienfest für Menschen jedes Alters ist das Programm am Sonntag mit Livemusik, Spiel, Kaffee und Kuchen angelegt, das um 14 Uhr beginnt und kostenlos ist. Den Kinderspaß bereiten der Martinshof, das SOS-Kinderdorfzentrum und der Verein „Bras“ vor.