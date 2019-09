Leiten gemeinsam die Oberschule am Leibnizplatz: Karsten Lüpke (links) und sein Stellvertreter Jürgen Grotkop-Kötter. (Roland Scheitz)

Nicht nur die neuen Fünftklässler müssen an der Oberschule am Leibnizplatz erst einmal ankommen und lernen, wie der Hase läuft. Auch das neue Schulleiter-Duo, das zum Schuljahresbeginn die Arbeit aufgenommen hat, will am Leibnizplatz zunächst einmal eines: „Zuhören und verstehen“, so nennt es der neue Schulleiter Karsten Lüpke. Zweiter Neuling in der Führungsebene ist Jürgen Grotkop-Kötter als stellvertretender Leiter der Oberschule. Gemeinsam wollen die beiden zunächst „noch mehr darüber erfahren, welche Schätze diese Schule zu bieten hat und wo wir eigentlich stehen“, so Grotkop-Kötter.

Zwei Jahre Vakanz

Also die Ohren spitzen und offen mit denjenigen sprechen, die während der fast zweijährigen Hängepartie ohne Schuldirektor die Schule am Laufen gehalten haben. Und das, obwohl ein halbes Jahr lang sogar beide Posten in der Schulleitung unbesetzt gewesen waren (wir berichteten im Hauptteil). Zu diesem frühen Zeitpunkt gleich einen ganzen Strauß an neuen Ideen auszupacken, halten beide Männer für unangemessen. „Erst wenn wir einen kompletten Überblick haben, können wir einschätzen, ob es überhaupt Veränderungsbedarf gibt“, sagt Lüpke. Denn es könne ja durchaus sein, „dass alles schon perfekt ist“, ergänzt Grotkop-Kötter.

Die beiden demonstrieren Einigkeit. Und sie versichern, dass ihr neuer Arbeitsplatz für sie keine Notlösung, sondern eine Wunschlösung ist. Karsten Lüpke hat tatsächlich Durchhaltevermögen bewiesen: Er saß bereits im Sommer 2018 für kurze Zeit im Direktorenzimmer am Leibnizplatz – musste es aber recht schnell wieder räumen, weil die Frauenbeauftragte der Bildungsbehörde in die Entscheidung nicht einbezogen worden war. Und auch jetzt gilt Lüpke zunächst als kommissarischer Leiter.

Diese Vorgänge sind eine Spätfolge des Wechsels vom vorherigen Schulleiter Hamid Frizi in die Bildungsbehörde im Oktober 2017. Seither haben komplizierte personalrechtliche Bestimmungen mehrfache Versuche der Bildungsbehörde verhindert, die Stelle neu zu besetzen. Denn offiziell ist der Posten noch durch den Vorgänger besetzt.

„Wir hoffen aber, dass wir im laufenden Monat die kommissarische in eine reguläre Stelle umwandeln können“, sagt die Sprecherin der Bildungsbehörde, Annette Kemp. Zunächst einmal sei es gelungen, gemeinsam mit dem Personalrat die jetzige Lösung zu finden.

Eltern sind erleichtert

Elternvertreterin Margot Kröger zeigt sich erleichtert über die beiden Neuzugänge an der Schulspitze: „Wir sind froh, wieder Ansprechpartner zu haben, die das nicht nebenher machen müssen und sich zuständig fühlen.“ Die Eltern hätten zwar wenig Verständnis für die lange Hängepartie gehabt, „aber nun ist die Bereitschaft sehr groß, nach vorne zu blicken“, so Kröger. Die Eltern seien besonders denjenigen Lehrkräften und Mitarbeitern dankbar, „die eine ziemliche Durststrecke hinter sich gebracht haben“, sagt die Elternvertreterin.

„Wir wissen, dass es in der Zwischenzeit nicht immer einfach gewesen ist“, sagt der neue Schulleiter. Aber er habe seit seinem Dienstantritt zum Schuljahresbeginn bereits den Eindruck gewonnen, „dass das Kollegium mit sehr viel Einsatz dafür gesorgt hat, dass das ambitionierte Programm der Schule sehr gut weitergelaufen ist“, lobt Lüpke die Leitungs- und Lehrkräfte an der Oberschule. Für diese Leistung habe er „größten Respekt“.

Der 49-jährige Karsten Lüpke ist zuvor drei Jahre der stellvertretende Schuldirektor am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium im Stadtteil Huchting gewesen. Außerdem hatte er in Bremen-Nord das Nebelthau-Gymnasium in freier Trägerschaft mit aufgebaut. Jürgen Grotkop-Kötter hat zuletzt als Stellvertreter und kommissarischer Schulleiter an der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule im nordrhein-westfälischen Grevenbroich gearbeitet. „Ich wollte eigentlich erst zwei Jahre später in meine Heimatstadt Bremen zurückkehren, doch die Stelle war für mich eine so attraktive Chance, dass ich mich dazu früher entschlossen habe“, sagt Grotkop-Kötter.

Gemeinsamer Führungsstil

Ihren gemeinsamen Führungsstil haben die beiden bereits für sich festgelegt: „Wir erwarten vom Kollegium und unseren Schülern weiterhin gegenseitigen Respekt und Wertschätzung – das wollen wir natürlich auch vorleben“, so Lüpke.

Mit offenen Gesprächen und reichlich Transparenz wollen sie nun mit der Schulgemeinschaft in die Zukunft blicken. „Wir verstehen, dass die zurückliegende Zeit bei manchen Eltern oder im Kollegium Verunsicherung ausgelöst hat“, so Lüpke. In der Bildungsbehörde zeigt man sich überzeugt, der Ruf der Schule habe nicht unter der personell schwierigen Situation gelitten. Annette Kemp versichert: „Das Interesse an der und die Anwahlen für die Schule sind weiterhin hoch.“ Die Besetzungssituation sei kompliziert gewesen, „dennoch können und müssen wir auch solche Verfahren sicherlich schneller und besser durchführen“, so die Sprecherin. Die Elternvertreter hoffen jedenfalls, dass sich eine derartige Hängepartie nicht wiederholt. „Wir hoffen darauf, dass die Behörde aus dieser ganzen Geschichte lernt“, sagt Kröger.