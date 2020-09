Jan-Luca zeigt die Stelle, an der sie vor Kurzem ein Feuer gemacht haben. Am liebsten mag er aber die Pferde auf der Farm. (Roland Scheitz)

Diesmal sind es sieben Kinder, die sich im Tipi auf dem Gelände der Stadtteilfarm in Huchting eingefunden haben. An jedem Dienstag treffen sich die Schlauen Füchse – eine Mitmachgruppe für Kinder unter zehn Jahren zwischen 15.30 Uhr und 18 Uhr, um gemeinsam zu spielen, etwas zu basteln oder ganz einfach die Natur am Sodenmattsee zu erforschen.

„Das Besondere hier sind die Pferde“, findet der neun Jahre alte Jan-Luca aus Huchting, der schon seit längerer Zeit bei den Schlauen Füchsen dabei ist. „Und wir haben auch schon Feuer gemacht, mit einem Magnesiumstab angezündet.“ Seine Schwester Lea-Sophie, sechs Jahre alt, hat ein anderes Highlight in Erinnerung: „Boote bauen.“ Und das wollen die Schlauen Füchse dann auch tun an diesem Tag – Boote bauen in der Werkstatt.

Bereits seit 2014 gibt es die Gruppe für Kinder zwischen sechs und neun Jahren, damals war es eine Kiebitz-Gruppe des BUND, die den Kindern spielerisch den Naturschutz näher brachte. Seitdem diese Maßnahme mit dem BUND ausgelaufen ist, wird die Gruppe mit Mitteln aus dem Programm „Wohnen in Nachbarschaften“ (Win) finanziert. Und was machen die Schlauen Füchse nun genau? „Alles, was mit Natur zu tun hat“, antwortet Jürgen Rieche von der Huchtinger Stadtteilfarm. „Wir wollen den Kindern Gelegenheit geben, dass sie sich mit Vögeln und Insekten beschäftigen. Dass sie Feuer machen ohne Streichholz, dass sie gemeinsam Brot backen oder ganz einfach spielen.“

Die Hoffnung der Mitarbeitenden der Farm ist dabei, dass die Kinder einen anderen Umgang mit der Natur und den Tieren kennenlernen. „Ich glaube, dass wir den Kindern Neugier beibringen können“, meint er. „Das größte ist doch, zum Beispiel einen Apfel vom Baum zu pflücken, zu zeigen, wie spannend das ist. Wenn wir das erreichen, ist das schon etwas Besonderes.“ Und aus den Äpfeln dann Apfelsaft mit der farmeigenen Presse herstellen, ist für die Kinder ebenfalls ein Erlebnis. „Es gibt Kinder, die erstaunt sind, dass in den Bäumen Äpfel hängen. Und dass daraus Apfelsaft entsteht, ist für viele unvorstellbar, dass man so etwas selber machen kann.“

Doch neben dem Spaß geht es bei den Schlauen Füchsen auch um ein soziales Miteinander: „Wir wollen auch zeigen, dass es Pflanzen nur dann gut geht, wenn man sie gießt“, sagt Jürgen Rieche, „und dann erleben sich die Kinder auch als Gruppe. Es ist ein Miteinander.“

Zumindest in der heutigen Zeit ebenfalls eine Besonderheit – die Gruppenstunden der Schlauen Füchse laufen ohne Handys ab: Wenn unbedingt telefoniert werden muss, dann nur über den Anschluss der Farm, ansonsten heißt die Regel: „Bitte die Handys zu Hause lassen.“

Ungefähr 200 Kinder besuchen die Stadtteilfarm pro Woche und nutzen die dortigen Angebote. Und dieses Engagement für die Kinder und den Stadtteil darf gerne auch mit Spenden unterstützt werden. An diesem Tag sind drei Vertreterinnen und Vertreter des Sozialverbandes Bremen auf der Farm und haben eine Spende über 1000 Euro des Ortsverbandes Bremen-Süd dabei: „Wir sind ein Sozialverband und haben ein Budget, das diese Spende zuließ“, sagt Erhard Flemming, Vorsitzender des Ortsverbandes Bremen-Süd. „Wir haben schon das Farmfest mitgemacht und sind dann darauf gekommen, Geld für einen guten Zweck zu spenden. Wir wollten Projekte finanzieren, die nicht so viel Geld haben und die Stadtteilfarm ist für jede Spende dankbar. Wir wollen Geld dahin geben, wo es gebraucht wird.“

Weitere Informationen

Die Gruppe trifft sich dienstags von 15.30 bis 18 Uhr auf der Stadtteilfarm, Am Sodenmatt 15. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 58 84 21 oder online: www.stadtteilfarm.de.