Liebe ist das zentrale Motiv, das die Geschichten von Janine Lancker und Janika Rehak miteinander verbindet. In einer gemeinsamen Lesung in der Neustadt stellen die Bremer Autorinnen drei ausgewählte Kurzgeschichten vor und entführen das Publikum, das draußen mit Abstand Platz genommen hat, in die Lebenswirklichkeiten ihrer Protagonisten.

Schon in den ersten Sätzen der Kurzgeschichte „Durchs Schlüsselloch“ gelingt es Janine Lancker, die knapp 20 Zuhörerinnen und Zuhörer zu packen. Neugierige bleiben stehen und lauschen. Da ist Jascha, der für ein Jahr nach Australien gehen will. Doch in seinen Tagträumen schwärmt er für die beiden Mädchen Toni und Elif, die in Deutschland bleiben. Als Jascha die Möglichkeit erhält, die Welt durch eine neue Perspektive zu sehen, entdeckt er die wahre Liebe in den Dingen. Das verändert seine Art, Beziehungen einzugehen und schließlich auch seine Pläne für Australien.

Das Thema Liebe steht auch im Fokus der zweiten Kurzgeschichte, die Janika Rehak vorstellt. In „Kein Netz in der Unterwelt“ geht es um „Romantik, die vielleicht nicht immer die typischen Grenzen einhält, in der man Liebe und Beziehung gerne sehen möchte“, erklärt Rehak.

Eingeladen wurden die beiden Autorinnen vom Bremer Literaturkontor, das die Mini-Lit-Lesung gemeinsam mit dem Kulturzentrum Kukoon veranstaltet. Einige Texte der Autorinnen erschienen in den Mini-Lit-Heften des Literaturkontors, das Einblick in die junge Bremer Schreibszene gibt, zu der beide Autorinnen gehören.

Janine Lancker, 1979 in Bremen geboren, studierte Kultur-, Sprach- und Literaturwissenschaften, ist Mitglied im Verband Deutscher Schriftsteller und Mitbegründerin der Autorinnenallianz Fräulein Schmiss, wie es auf der Seite des Literaturkontors heißt. Im Jahr 2009 veröffentlichte Lancker ihr Debüt „Weiße Frucht“, das aus Kurzprosa und Märchenadaptionen besteht. Neben ihrer Autorentätigkeit arbeitet Lancker freiberuflich als Trainerin für Flipchartgestaltung. „Jetzt in der Corona-Pandemie haben die Leute ein starkes Bedürfnis danach, sich auszutauschen, und sind dankbar für Begegnungen wie hier, auch wenn es mit Maske und Abstand ist“, sagt Lancker.

Auch Janika Rehak beobachtet diesen Wunsch. „Ich denke, das Bedürfnis nach Kunst und Unterhaltung ist nach wie vor da, dafür finden sich Wege“, erklärt die Autorin. Rehak ist 1983 geboren, studierte in Hannover und engagiert sich als Vorstandsmitglied des Verbands deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller des Landesverbands Bremen-Niedersachsen.

In der dritten Geschichte des Abends, hören die Gäste eine moderne Adaption der Märchengeschichte von den Bremer Stadtmusikanten, die nach Aufzeichnung der Brüder Grimm dem lieblosen Umgang ihrer Besitzer entfliehen. Unter dem Titel „Etwas Besseres als den Tod findest du im All“ erzählt Lancker von vier alten Tieren, die nach einem gemeinsamen Suizid in Harmonie sterben. „Märchenadaptionen interessieren die Menschen sehr“, weiß Lancker.

Die Ideen für ihre Geschichten finden die Autorinnen in Ausstellungen, auf Waldspaziergängen oder bei Ausschreibungen des Literaturkontors. „Manchmal kommen die Ideen, wenn ich meinen Sohn zum Kindergarten bringe und mit dem Kopf ganz woanders bin“, erzählt Janika Rehak im Gespräch.

Janine Lancker inspiriert ein ganz bestimmtes Motiv. „Mich beschäftigen das Universum und das All“, erzählt die Autorin. Aktuell schreibt Lancker an ihrem nächsten Roman. Im Mittelpunkt der neuen Geschichte steht die Beziehung zwischen dem Ingenieur Thomas und seinem Roboter Samsa, der sich zu einer Superintelligenz entwickelt und dem Mann eine objektive Sicht auf die Welt ermöglicht.

Am Ende des Abends zieht das Team des Kukoon ein positives Fazit. „Die Zusammenarbeit mit dem Literaturkontor besteht schon länger. In diesem Jahr findet die Veranstaltung das erste Mal draußen statt, das ist spannend. Ich finde diesen Park und die Atmosphäre mit den alten Bäumen toll. Wenn die Texte hier herüberklingen und sich mit der Natur verbinden, eröffnet sich für mich eine ganz andere Geschichte“, sagt Camilla Kloß, Teil des Kukoon-Kollektivs.

Auch im Team des Literaturkontors ist man zufrieden. „Das Konzept hat insgesamt gut funktioniert. Ein paar Leute sind gezielt gekommen, ein paar haben sich spontan dazugesetzt. Das ist ein ganz anderer Rahmen, als bei einer Indoor-Veranstaltung“, resümiert Jens Laloire, Geschäftsführer des Bremer Literaturkontors.

Er blickt auf die nächsten Projekte: „Demnächst ist das 14. Mini-Lit-Heft in Arbeit, das Projekt ist mir sehr wichtig“, erklärt Lalore. Auch für die Literaturnacht „Bremen liest“ am 4. September ist das Bremer Literaturkontor einer der Veranstalter und hat sich an einem angepassten Konzept in der Corona-Pandemie beteiligt.

Weitere Informationen

Geschnipseltes liest Jens Laloire bei "Kukoon im Park§, Buntentorsteinweg 29, an diesem Donnerstag, 20. August, ab 20 Uhr.