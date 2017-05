Kornelia Grätsch findet nur noch mit Müh und Not einen Parkplatz, nachdem die gemietete Stellfläche nicht mehr zur Verfügung steht. (Walter Gerbracht)

Anwohnerin Kornelia Grätsch fühlt sich deshalb von der Stadt alleine gelassen. Sie hatte einen Parkplatz auf dem betroffenen Schulgelände an der Delmestraße gemietet, der ihr ab sofort aber nicht mehr zur Verfügung steht. „Es muss ein Ausgleich dafür geschaffen werden, irgendwo müssen wir doch unsere Autos lassen“, fordert sie.

Beirat berät über Thema

Außerdem melden Leser zahlreiche temporäre Halteverbotsschilder in unterschiedlichen Nebenstraßen im und um das Flüsseviertel. „Die Schilder werden einfach aufgestellt, und dann passiert tagelang nichts. Wir Anwohner sind sehr genervt. Insgesamt fehlen mit der Delmestraße etwa 120 Parkplätze“, schreibt Thomas Wartberg an die Redaktion.

Auch im Neustädter Beirat ist das Thema mittlerweile angekommen. Die Forderung der Ortspolitiker nach alternativen Stellflächen ist bereits an die Verkehrsbehörde übermittelt worden. „Wir haben bereits zu Beginn der Planung, Kita-Container auf dem Parkplatz aufzustellen, darauf hingewiesen, dass die Parkplatznot dadurch steigen wird und wir Lösungen brauchen“, ärgert sich Irmtraud Konrad (SPD) darüber, dass die Situation nun so angespannt ist. Auch die nun vom Amt für Straßen und Verkehr (ASV) bewilligte Änderung der Parksituation an der abgetrennten Nebenfahrbahn parallel zur Neuenlander Straße ändere daran wenig.

Neue Parkordnung

Ein Bürgerantrag gab den Anstoß, dass auf eben dieser Nebenfahrbahn in den kommenden Tagen die Autos nicht mehr wie gewohnt an der rechten Fahrbahnseite parken dürfen, sondern links. „Dadurch gewinnen wir Parkplätze, die zuvor durch die Einfahrten zu den Wohnstraßen nicht nutzbar waren“, erklärt ASV-Sprecher Martin Stellmann den Hintergrund.

Stellmann hofft, dass sich die neue Parkordnung recht schnell einspielt, auch wenn abgesehen von Halteverbotsschildern keine neuen Markierungen und Hinweisschilder auf die Neuordnung geplant sind. „Sobald die ersten Anwohner links parken, ruckelt sich das bestimmt bald ein“, ist der Behördensprecher zuversichtlich.

Parken auf Neuenlander Straße angedacht

Irmtraud Konrad reicht das aber nicht aus. „Wir brauchen den vollen Ausgleich und nicht nur 14 neue Parkplätze“, sagt die Sozialdemokratin. Der Beirat fordere daher bereits seit März, dass künftig auf „einer Fahrspur der Neuenlander Straße das Parken erlaubt sein sollte“. Im Jahr 2013 habe sich der Beirat mit dem gleichlautenden Vorschlag, zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und der Langemarckstraße auf dem rechten Fahrstreifen der Neuenlander Straße stadtauswärts parken zu dürfen, bereits eine Abfuhr eingeholt, erläutert dazu Ortsamtsleiterin Annemarie Czichon. Hauptgrund der Ablehnung war damals die hohe Verkehrsbelastung auf der Neuenlander Straße.

Dennoch wiederholte der Beirat nun seine Forderung, um für Entlastung der wachsenden Parkplatznot im Flüsseviertel zu sorgen. In der Verkehrsbehörde hat mittlerweile in dieser Frage offenbar ein Umdenken stattgefunden. „Wir prüfen das und sind guter Dinge, dass wir das genehmigen können“, sagt Jens Tittmann dazu auf Nachfrage. Der Sprecher der Verkehrsbehörde verweist allerdings darauf, dass die Genehmigung eventuell wieder zurückgenommen werden müsse, sobald es deshalb Probleme mit dem Baustellenverkehr im Zuge des Weiterbaus der A 281 gebe.

Torsten Dähn (Grüne) freut sich über die Aussicht, dass das Erscheinungsbild der Neuenlander Straße sich durch einen Parkstreifen zum Positiven verändern könnte. „Wir fordern seit dem Bau der A 281, dass damit einhergehend auch die Neuenlander Straße zurückgebaut werden muss und unseren Stadtteil nicht länger vierspurig teilen darf“, so der Verkehrsausschusssprecher. Die Sperrung des geforderten Abschnitts sei nun ein erster Schritt in die richtige Richtung.

Vom Neustädter Polizeirevier ist zudem zu erfahren, dass derzeit in der Neustadt tatsächlich ungewöhnlich viele neue Halteverbotsschilder aufgestellt werden. „Wir haben jeden Monat etwa 100 Baustellen in diesem Jahr im Stadtteil, das ist wirklich viel“, erklärt Revierleiter Volkmar Sattler. An der Delmestraße werde noch bis zum Monatsende ein Teil des Rad- und Gehwegs saniert.

In anderen Wohnstraßen gehe es um ähnliche Maßnahmen, aber auch um die Sanierung von Wohnhäusern oder um die Erneuerung von Gas- oder Wasseranschlüssen. „Dann kommen noch viele Umzüge im Stadtteil hinzu, weshalb manchmal sogar innerhalb einer temporären Halteverbotszone noch eine weitere mit anderen Zeiten hinzukommt“, berichtet Sattler. Dass Anwohner dadurch irritiert seien, könne er nachvollziehen.