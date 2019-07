Wahlurne zur Beiratswahl (INGO WAGNER)

„Alle Anwesenden sind als gewählt vom Wahlamt bestätigt worden“, beginnt Annemarie Czichon die konstituierende Sitzung des Beirates Woltmershausen im Gemeinderaum der Evangelischen Freikirche. Und die gewählten Beiratsmitglieder schreiten sogleich zur Tat und wählen Edith Wangenheim (SPD) in geheimer Wahl mit neun Ja-, drei Nein-Stimmen und einer Enthaltung zur alten und neuen Beiratssprecherin. Als stellvertretender Sprecher konnte sich Ole Lindemann (CDU) gegen Karin Bohle-Lawrenz (FDP) durchsetzen.

Damit hat der Beirat Woltmershausen anders als in der vorigen Legislaturperiode einen funktionierenden Start hinbekommen. „Ich blicke positiv in die Zukunft“, sagt dazu Wangenheim. „Ich freue mich auf die neue Zusammensetzung des Beirates und gehe damit positiv um.“ Mit dem alten Beirat habe man sich oft blamiert, auch den Behörden gegenüber. Sie habe sich einige Male bei anderen Ämtern für den Beirat entschuldigen müssen. „Ich möchte die letzten vier Jahre vergessen“, meint sie.

Viel Streit ab 2015

Dabei ist diese Vorgeschichte durchaus erzählenswert, denn erst nach langen Streitereien und unter zweimaliger Einschaltung der Gerichte konnte sich alte Beirat auf Wangenheim als Beiratssprecherin, nun ja, einigen. Der Konflikt begann bei der konstituierenden Sitzung 2015. Edith Wangenheim wurde von der SPD als Sprecherin vorgeschlagen, mit Waldemar Seidler von der CDU fand sich ein Gegenkandidat. Die Wahl ergab eine Pattsituation, Ortsamtsleiterin Annemarie Czichon fragte daraufhin die Wahlberechtigten, ob sie einen zweiten Wahlgang wollten: Sie wollten. Es wurde neu gewählt, Edith Wangenheim erhielt sieben Stimmen, Waldemar Seidler sechs. Doch der CDU-Vertreter focht die Wahl an, da seines Erachtens bei einem Patt nach dem Beirätegesetz ein Losverfahren zur Anwendung kommen müsste. Christopher Mendik von den Grünen beantragte schließlich, dass die Senatskommission die Rechtmäßigkeit der Wahl prüfen möge.

Die Senatskanzlei entschied, dass die Wahl wiederholt werden müsse. Seidler pochte weiterhin auf den Losentscheid und hätte es gerne gesehen, wenn nur der zweite Wahlgang annulliert worden und das Losverfahren zur Anwendung gekommen wäre. Und auch eine Gruppe von sechs selbst ernannten „Abtrünnigen“, bestehend aus den Vertretern der Bürger in Wut (BiW), CDU, FDP sowie Heidelinde Topf von den Grünen, stellte einen Antrag auf Fortsetzung der Wahl mittels Losverfahren.

Verwaltungsgerichte bemüht

Doch bei einer erneuten Sprecherwahl eine Woche später wurde Wangenheim gewählt, wobei die sechs Abtrünnigen bereits vor der Wahl aus Protest den Saal verlassen hatten. Die Vertreter von BiW reichten Klage vor dem Bremer Verwaltungsgericht ein, FDP und CDU schalteten Anwälte ein. Wenige Tage zuvor dezimierte sich die Anzahl der Grünen auf einen Vertreter, da Heidelinde Topf zur CDU wechselte.

Die Einigung vor dem Verwaltungsgericht im April 2016 ergab, dass die Wahl Wangenheims unrechtmäßig war, die Besetzung des Sprecherpostens musste demnach per Los entschieden werden. Und das Los fiel Anfang Mai 2016 auf Waldemar Seidler von der CDU. Doch bereits elf Tage später war Seidler seinen Posten wieder los – und Edith Wangenheim wieder Beiratssprecherin. Mit den Stimmen von den Vertretern von SPD, den Grünen und den Linken wurde er ab- und die SPD-Frau gewählt.

In dieser Zeit wurde im Beirat viel Porzellan zerschlagen. Wangenheim wurde vorgeworfen, Anträge und Vorschläge der kleinen Parteien zu ignorieren. Der SPD sagte man nach, auf den Linken-Vertreter Mazlum Koc Druck auszuüben. Die zur CDU gewechselte Topf soll sogar körperlich bedroht worden sein.

Grüne wieder vertreten

Im August 2016 verließ der letzte verbliebene Grüne den Beirat: Christoffer Mendik zog berufsbedingt aus Woltmershausen fort. Für ihn rückte laut Wahlliste Marita Dilly nach, die jedoch zwischenzeitlich die Grünen verlassen und zur CDU gewechselt hatte. Obwohl mit zwei Vertretern in den Beirat gewählt, tagte und entscheid der Beirat seitdem ohne grüne Mitglieder. „Ich bin froh, dass es so gelaufen ist“, sagt Simon Beckmann daher zum Neustart der Grünen in Woltmershausen. Zusammen mit Nicole Küpke vertritt er die Partei künftig im Beirat. Vor dem Hintergrund der zurückliegenden Querelen wünschen sich die Grünen eine positivere Stimmung im Stadtteil, auch wegen der anstehenden Brinkmann-Bebauung.

Dass der neue Beirat sich schnell auf Wangenheim als Sprecherin einigen konnte, mag auch an der personellen Erneuerung liegen. Nur sechs der 13 Mitglieder waren auch in der vorigen Legislatur Beiratsvertreter. Die CDU ist mit komplett neuem Team dabei. Allerdings saß Ole Lindemann schon vor 2015 einige Jahre im Beirat, und Markus Reinhard war bislang als sachkundiger Bürger berufen. „Politik heißt, Konsens zu bilden und das Beste für den Stadtteil herauszuholen. Dieser neue Beirat hat Biss“, versucht die frisch gewählte alte und neue Sprecherin die gute Auftaktstimmung einzufangen.

Zur Sache

Koordinierungsausschuss

Im Koordinierungsausschuss des Beirates Woltmershausen werden in den nächsten vier Jahren je ein Vertreter der Parteien und Wählervereinigungen sowie die Beiratssprecherin und deren Stellvertreter sitzen. Neben der Sprecherin Edith Wangenheim von der SPD und dem Stellvertreter Ole Lindemann von der CDU sind das: Anja Leibing (SPD), Markus Reinhard (CDU), Simon Beckmann (Grüne), Mazlum Koc (Linke), Karin Bohle-Lawrenz (FDP), Nina Schaardt (Bürger in Wut) sowie Ralf Fasmers (Die Partei). Dieser zumeist nicht-öffentliche tagende Ausschuss bereitet die Beiratssitzungen vor und legt zum Beispiel die Tagesordnungen fest.