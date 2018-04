„Wir möchten die hier im Stadtteil lebenden Menschen – ob klein oder groß – für die unterschiedlichen Themen sensibilisieren, sie informieren, begleiten und bei offenen Fragen für sie da sein“, sagt Karin Wolf. „Wir möchten Wege der Beratung aufzeigen sowie Kontakte knüpfen und weitergeben, um die Lebensqualität in unserem Quartier zu verbessern.“ Es werden auch Fachreferenten zu den einzelnen Themen eingeladen.

Der erste Termin ist am Dienstag, 10. April, um 19 Uhr im BGO und setzt sich mit Gesundheitsthemen auseinander. Was gehört alles zum "gesunden Großwerden“? Welche Kleidung benötigen Kinder – im Kindergarten oder in der Schule? Wie steht es mit der Hygiene und dem Impfen? Viele Fragen sollen angesprochen werden. Als Referentin ist eine Ärztin zu Gast.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Nähere Auskünfte gibt es bei Karin Wolf, Telefon 82 40 30, oder auf der Homepage www.bgo-bremen.de.