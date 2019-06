Peter Pfister, Ivonne Reek und Hund Buffy bei der Teestunde im Bambuslabyrinth. (Roland Scheitz)

Hellgrüne Bambushecken, ein Teich mit orangefarbenen Kois, eine große Buddhastatue in meditierender Haltung, Bonsaibäume und Fächerahorn – am Rand von Huchting hat der Gartenlandschaftsbauer ­Peter Pfister mit einem Japanischen Garten eine Oase der Ruhe geschaffen. Mit seiner Firma Nihon Niwa hat er sich auf diese besondere Form von Gärten spezialisiert, in denen Kunst und Natur zu einer Einheit verschmelzen sollen.

„Viele kommen in unseren Garten, um sich anzusehen, welche Elemente einen solchen Garten ausmachen können“, sagt Peter Pfister. Denn allein unter den Japanischen Gärten gebe es 17 verschiedene Stilrichtungen, wie den Betrachtungs-, den Wandel- oder den Steingarten. Jeder habe seinen eigenen Charakter, und in dem von Peter Pfister werden die verschiedenen Stile miteinander kombiniert. Eine Besonderheit ist das kleine Bambuslabyrinth, in dem eine große schwarze Buddhastatue mit meditierend gesenkten Augen sitzt. „Wenn man das Labyrinth von oben ansieht, zeigt es sich in der Form von Yin und Yang“, sagt Peter Pfister, der am Ende des sich schlängelnden Wegs, von Bambus eingefasst, demnächst noch eine „Ecke der Harmonie“ schaffen will – einen Ruhepol im Angesicht des in sich versunkenen Buddhas.

In einem kleinen Teehaus stehen Metallboxen mit unterschiedlichen Teesorten, Tütchen mit Chai-Tee, Bonbons und Ständer mit Räucherstäbchen. „Mit einem Wagen sind wir auf Wochenmärkten unterwegs“, sagt Pfisters ­Lebensgefährtin Ivonne Reek, „wir verkaufen Tee, den wir aus dem Bremer Großhandel ­beziehen. Er stammt zum überwiegenden Teil aus China.“

Ein abgetrennter Bereich des Gartens ist dem Bonsai vorbehalten: Zwergenhafte Laub- und Nadelbäume stehen in großen Töpfen auf Kiesboden und in Regalen. Peter Pfister hat die Äste einer Kiefer mit Drähten umflochten, um sie in die gewünschte Form zu bringen. Zuckerhutfichte, Wacholder und Muschelzypresse gesellen sich zu den Miniaturbäumen. „Ich gebe auch Bonsai-Workshops, denn viele Leute wollen selbst an einem Baum arbeiten und haben Freude daran, sich um Wurzeln, Stamm und Blätter zu kümmern“, sagt Pfister. Doch nicht alle Bäume eignen sich für Bonsai: Birken oder Rosskastanien machen diese Verkleinerung der Wuchsformen nicht mit.

Der Garten von Peter Pfister zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig Bambus auftreten kann: in Zickzackform wachsend, mit gestreiften Blättern oder so klein, dass er dichte Hecken bildet. Auch die Welt der ostasiatischen Ahornbäume ist mit 17 Arten gegenüber nur sechs europäischen Arten weitaus größer. ­Peter Pfister liebt besonders das rote Laub des Fächerahorns, das er im Herbst liegen lässt, um einen neuen Farbton auf den Boden zu bringen.

Unter den Pflanzen bestimmen Varianten des Fächerahorns und Bambus’ das Bild, doch auch Pagoden-Hartriegel oder Japanische Kirschen finden Platz. Nur wenige mitteleuropäische Arten wachsen hier, so fühlt sich der Besucher in ostasiatische Fernen versetzt. Als sei er plötzlich ganz weit weg, eingetaucht in eine Atmosphäre der Ruhe und Besinnung. Dazu trägt auch das dunkle Wasser eines Teiches bei. Er ist von Bambus umstanden, und in ihm schwimmen 18 große Kois. In einem neu gebauten Pavillon kann man sitzen und meditieren.

Auch die Pflasterung der Wege durch den Garten ist wohl durchdacht: „Die Steine bilden unregelmäßige Muster, so dass man achtsam und langsam gehen muss, um sie zu erkennen“, erläutert Peter Pfister, der sich schon als Jugendlicher für Japan begeistert hat: „Es begann mit dem Kampfsport, den ich in vielen Disziplinen gemeistert habe“, sagt er, „doch ich habe mich später auch mit japanischer Kalligrafie, Töpfern und Zeichnen befasst.“ Seine Lebensgefährtin Ivonne Reek hat sich vorgenommen, demnächst auch Ikebana, die japanische Kunst des Blumensteckens, zu lernen. „Diese kunstvollen Arrangements im Geiste des Zen würden den Garten noch mehr bereichern,“ sagt Pfister.

Der Garten strahlt Klarheit und Ordnung aus, was aber keinesfalls Sterilität bedeutet. „In unserem Garten kommen 37 Vogelarten vor“, sagt Peter Pfister, der sie alle genau kennt. Beispielsweise der Stieglitz und der Dompfaff, die Klappergrasmücke oder die Schwanzmeise. Auch drei Arten Spechte kehren in den Garten ein, darunter der seltene Schwarzspecht. Sogar eine Eule nistet in einem Baum.

Die erste „Bremer Woche des Gartens“ war für Ivonne Reek und Peter Pfister ein großer Erfolg: „Ich hätte nie gedacht, dass ein Japanischer Garten auf derartig großes Interesse stößt“, sagt Ivonne Reek, „als wir unsere Gartenpforten für die Öffentlichkeit geöffnet haben, kamen fast den ganzen Tag über Besucher.“ Sie reisten sogar aus Hollenstedt, südlich von Hamburg gelegen, an. Neugierig war auch Anja Wirthmann von Arbeit & Ökologie in Huchting, wo auf dem Gelände das ökologische Gärtnern gelehrt wird. „Mich interessieren auch Gärten, die von ganz anderer Art sind“, sagt Anja Wirthmann, „dieser Japanische Garten hat ein Flair, wie man es sonst in Bremen nicht so schnell findet.“