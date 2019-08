Tanja Piening (links) und Iris Bryson präsentieren eine Skizze für die mögliche Umgestaltung des Cato-Bontjes-van-Beek-Platzes. (Roland Scheitz)

Es blitzt und donnert, der Regen prasselt auf das Wasser und dennoch: Die Idylle am Kattenescher Fleet kann auch ein Unwetter nicht trüben. Zweieinhalb Jahre hat der Umweltbetrieb Bremen daran gearbeitet, den recht verwilderten Grünzug zwischen Kattenturm und Kattenesch von überflüssigem Gestrüpp und holprigen Wegen zu befreien. Nun konnte der Obervielander Beirat sich davon überzeugen, dass sich der Aufwand und die fast eine Million Euro, die in das Projekt geflossen sind, gelohnt haben.

Die Wege sind nun drei Meter breit asphaltiert und damit bestens nutzbar für alle, die zu Fuß, mit dem Rad oder im Rollstuhl dort zwischen Klinikum links der Weser, Bürgerhaus Gemeinschaftszentrum sowie dem Wohngebiet südlich der Alfred-Faust-Straße unterwegs sind. Büsche sowie Pflanzen, die sich selbst dort angesiedelt haben, sind entfernt oder zurückgeschnitten, damit mehr Weitblick möglich ist auf schöne große Bäume und natürlich auf das Fleet mit allem Grün und Getier, das am Wasser zu sehen ist.

Immerhin sechs Beiratsmitglieder und der Ortsamtsleiter haben die Gelegenheit genutzt, direkt von den verantwortlichen Fachfrauen Iris Bryson (Baubehörde) und Tanja Piening (UB) bei einem Einweihungs-Spaziergang Informationen darüber zu erhalten, worauf es bei der Umgestaltung ankam. Und das war zuallererst, die Verkehrssicherheit der Wege wieder herzustellen. „Das war der Beginn des Ganzen, sonst wäre der Stein gar nicht ins Rollen gekommen“, erklärte Bryson im Rückblick auf die Sperrung des Wegabschnitts hinter dem Bürgerhaus Gemeinschaftszentrum Obervieland im Jahr 2015.

Nach zwei Unfällen auf der Strecke war das Risiko zu groß, dass noch mehr passiert. Nach der Sperrung stellten die Fachleute der senatorischen Behörde vor Ort fest, dass das gesamte Wegenetz in dem Grünzug eine Frischekur dringend nötig hat. „Und jetzt haben wir die hohe Qualität erreicht, die der Anlage und seinen zahlreichen Nutzern gerecht wird“, sagte Piening. Auch neue, orangefarbene Sitzbänke namens „Jensen“ sind aufgestellt worden. Es sind Eigenanfertigungen des UB, die nur dort zum Einsatz kommen, wo die Grünplaner im Stadtraum besondere Akzente setzen wollen.

Neben den Bänken ist noch genug Platz für einen Rollstuhl auf den Pflastersteinen. Die neue Barrierefreiheit wird bereits eifrig von der Nachbarschaft genutzt, haben einzelne Beiratsmitglieder bereits beobachtet. Ebenfalls beliebt sei auch die runde Sitzbank um einen Baum herum an der Stelle, wo sich hinterm Bürgerhaus zwei Fleete treffen, bescheinigen die Ortspolitiker den Planerinnen.

Platz oder Park?

Nicht weit vom Fleet entfernt liegt ein grünes Sorgenkind der Obervielander, das noch nicht so vorzeigbar aussieht, wie mittlerweile das Kattenescher Fleet: Der ungepflegt wirkende Cato-Bontjes-van-Beek-Platz liegt an der Stelle, wo Alfred-Faust- und Theodor-Billroth-Straße aufeinandertreffen. Das Kuriose an dem üppig bewachsenen Platz ist, dass er rein formell als Verkehrsfläche gilt und für derlei „Straßenbegleitgrün“, wie es im Behördendeutsch heißt, keine intensive Pflege vorgesehen ist. Die wäre aber dringend nötig. Immerhin ist der Platz im Jahr 1992 aufwendig hergerichtet worden als Erinnerungsstätte an die Widerstandskämpferin Cato Bontjes van Beek, die 1943 von den Nationalsozialisten ermordet wurde. Mit den Jahren sah der Erinnerungsplatz allerdings zunehmend verlottert aus. Wirklich gerne hält sich dort kaum jemand auf. „Der Beirat kämpft seit Jahren dafür, dass die Pflege endlich angemessen stattfindet“, erläuterte Ortsamtsleiter Michael Radolla.

Doch alle Versuche, wenigstens das Unkraut dauerhaft im Griff zu behalten, seien gescheitert. Zuletzt hatte der Stadtteil Fördermittel aus dem Programm „Soziale Stadt“ dafür eingesetzt, wenigstens einen Masterplan für den Platz zu entwerfen, in den die Wünsche der Nutzer vor Ort eingearbeitet sind. Doch ob dieser auch umgesetzt werden kann, war bislang eine ungeklärte Frage.

„Es gibt Hoffnung, dass wir jetzt weiterkommen“, eröffnete Iris Bryson aus der Baubehörde den Beiratsmitgliedern. Die senatorische Behörde sei bereit, langfristig Verantwortung für den Ort zu übernehmen. Allerdings nur, wenn klare Bedingungen erfüllt seien.

Erstens muss der Platz zu einer Grünfläche umgewidmet werden, um formell deutlich zu machen, welchen Stellenwert das Areal für das Stadtbild hat. Zweitens „muss eine langfristige Unterhaltung gesichert und im Budget auch ausgewiesen sein“, so Bryson. Das sei allerdings erst nach Abschluss der anstehenden Haushaltsverhandlungen möglich. „Und drittens brauchen wir die Zusage, dass das Grün hier langfristig erhalten bleibt und der Platz nicht zugebaut wird“, sagte die Behördenvertreterin.

Um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, solle wenigstens die Vorplanung noch im laufenden Jahr weitergehen, finanziert mit Städtebauförderungsmitteln der Stadt. Einen spontanen Wunsch für ein Detail formulierte Beiratssprecher Stefan Markus: „Dies ist ein besonderer Ort, daher wollen wir auch hier gerne die Bänke 'Jensen' sehen.“