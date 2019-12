Justitia, die dem Park, in dem sie steht, den Namen gab, ist eins der Objekte, das auf der neuen und barrierefreien Info-Stele beschrieben wird, die der Landesbehindertenbeauftragte Joachim Steinbrück testet. (Roland Scheitz)

„Ein stattlicher Torbogen ist das“, sagt Joachim Steinbrück, während er seine Finger über die neue Infotafel im Justitia-Park der Neustadtswallanlagen gleiten lässt. Der Landesbehindertenbeauftragte von Bremen ist blind. Die erste barrierefreie Info-Stele in den städtischen Parkanlagen macht es aber möglich, dass er sich unmittelbar vor Ort ohne fremde Hilfe über die Geschichte des historischen Hohentors informieren und das Relief des einstigen Stadttores erfühlen kann.

Auf einer abgefrästen Eisenplatte, die wie ein kleiner Tisch an die Tafel angebaut ist, steht der Infotext in der Sechspunkt-Blindenschrift sowie in der sogenannten Profilschrift, bei der die einzelnen Buchstaben des Erklärtextes so weit hervorstehen, dass sie ertastet werden können. „Das ist sehr schön gemacht und hilft mir als blindem Menschen, die Stadt besser zu begreifen“, so Steinbrück.

Informationen ohne Hindernisse – das ist an dieser Stelle das Ziel des Umweltbetrieb Bremen in Kooperation mit dem Landesbehindertenbeauftragten und der Baubehörde gewesen. Im Justitia-Park scheint das gelungen zu sein, sowohl für stark sehbehinderte und blinde Menschen als auch für Menschen, die im Rollstuhl oder mit dem Rollator unterwegs sind. Denn perspektivisch soll die Info-Stele, die direkt am gut ausgebauten Fußweg steht, auch noch mit einem taktilen Leitsystem versehen werden. Dafür wird ein mit dem Blindenstock erfühlbarer Streifen aus kleinen Pflastersteinen eingebaut, der von der Hohentorsheerstraße bis in den Park zur Infotafel und zur benachbarten Justitia-Statue führt.

Die kleine Justitia-Figur ist die einzige steinerne Zeitzeugin, die seit 1973 vor Ort an das Hohe Tor erinnert, das ganz in der Nähe an der heutigen Hohentorsheerstraße stand und dem der Ortsteil Hohentor seinen Namen verdankt. Die Göttin der Gerechtigkeit steht mittlerweile mit leeren Händen da und blickt mit dem Rücken zum Hohentorsplatz in die Neu­stadtswallanlagen hinein: Ohne ihr Schwert, um das Recht mit der nötigen Härte durchzusetzen, und auch ohne ihre Waage, um sorgfältig das Für und Wider abzuwägen. Beide Attribute sind ihr im Laufe der Jahrhunderte Abhanden gekommen, eine Nachbildung der Waage wurde zuletzt in den 1970er Jahren gestohlen.

Symbolträchtigen Steinfigur aus dem Jahr 1630

Die Herstellung der symbolträchtigen Steinfigur datieren Historiker auf das Jahr 1630. Der holländische Festungsfachmann Johann van Valckenburgh erhielt einige Jahre zuvor den Auftrag der Stadt, die bremischen Festungsbauwerke zu erneuern und auf den damals aktuellen Stand der Kriegstechnik zu bringen. Nach vierjähriger Bauzeit war das Werk 1627 vollendet. Drei Jahre später wurde zum Abschluss der Neustadt-Festung das „Hohe Tor“ als eines der sieben Stadttore gebaut. Die Landesdenkmalpfleger vermuten, dass es besonders hoch und prunkvoll ausgestattet worden sei, weil es den Eingang nach Bremen von Oldenburg her bildete.

Die Justitia-Statue richtete einst mit Schwert und Waage in den Händen direkt unter dem hohen Giebel des Tores den steinernen Blick gen Westen. Zu ihren Füßen in der Rundbogenöffnung des Tores standen auf Säulen die römischen Gottheiten Mars und Minerva. Darunter waren die sieben Rathsherrenwappen eingefügt. In der Mitte prangte, von wehrhaften Löwen gehalten, das Bremer Schlüsselwappen.

1823 wurde das Tor schließlich abgebrochen. Aus dem sternförmigen Befestigungsring um Bremen sind später die grünen Wallanlagen entstanden. Bis auf die kleine Justitia ist seither kein weiteres Element des Tores mehr in der Öffentlichkeit aufgetaucht. Die Rettung der steinernen Dame hat Bremen der Juristenfamilie Noltenius zu verdanken, die die Figur kurzerhand auf dem Brandenhof in Borgfeld zwischenlagerte. Anlässlich des 350-jährigen Jubiläums der Neustadt stiftete die Familie 1973 schließlich die Statue dem Neustädter Bürgerverein zur Wiederaufstellung, finanziert aus einem Achtel der Erlöse der damaligen Bürgerpark-Tombola.

In Erinnerung an das restliche Tor haben Steinmetze 2017 im Auftrag der Stadt bei einer Sanierung der Statue auch Sandsteinbänder an der Stele angebracht. „Das entspricht in etwa der Bauweise des historischen Tores, so kann man die damalige Ansicht nachempfinden“, erklärt Tanja Piening vom Umweltbetrieb Bremen. Damit möglichst viele Menschen auf den neu gestalteten Ort mit Geschichte aufmerksam werden, hofft Piening, „dass die Justitia mit der Info-Stele auch als Sehenswürdigkeit bei barrierefreien Stadtführungen mit aufgenommen wird.“

Info-Stelen an Orten mit besonderer Bedeutung

„Unser Ziel ist, an Orten mit besonderer Bedeutung häufiger solche barrierefreien Info-Stelen anzubieten“, kündigt zudem Kerstin Doty vom Umweltbetrieb Bremen an. Joachim Steinbrück lobt den Auftakt in der Neustadt als gelungen, „und es ist gut, dass Bremen sich in dieser Frage auf den Weg gemacht hat.“ Andere Städte seien da schon weiter.

Die kleine Baumaßnahme im Justitia-Park ist für Dorothea Haubold aus der Baubehörde „das I-Tüpfelchen der städtebaulichen Sanierung des Ortsteils Hohentor.“ Die läuft seit 2008, um die damals zahlreichen Missstände im Stadtbild zu beseitigen und die Lebensqualität für die Bewohnerschaft zu verbessern. Insbesondere aus dem Fördertopf für den städtebaulichen Denkmalschutz ist seither Geld in den Ortsteil und auch in die Stele geflossen, „weil uns wichtig war, die historischen Bezüge als Ankerpunkte im Alltagsleben wieder sichtbar zu machen“, so Haubold.