Integration geht durch den Magen: Während der Aktionswoche gibt es mehrmals die Gelegenheit, internationale Speisen zu probieren. Wie beispielsweise im SOS-Kinderdorf-Zentrum, das wie bereits vor einigen Jahren einen orientalischen Familiennachmittag mit einem reichhaltigen Büfett organisiert. (FR)

Einheimische und Neuankömmlinge unterschiedlicher Kulturen und Religionen bekommen in diesen Tagen reichlich Gelegenheit, in einen Dialog zu treten und Wissenswertes über Angebote zu erfahren, die sich mit dem friedlichen Zusammenleben aller Bürger in der Stadt beschäftigen. Auch links der Weser können sich die Stadtteilbewohner im Zusammenhang mit der laufenden „Integrationswoche“ noch bis Sonntag, 9. September, an zahlreichen Orten austauschen. Die Veranstaltungen der sechsten Auflage der alle zwei Jahre organisierten Integrationswoche sind thematisch breit gefächert. Im Bremer Süden reichen sie von Diskussions- und Kulturveranstaltungen über Sprachcafé und Sport bis hin zum Kochen.

Obervieland

Ins Bürgerhaus Gemeinschaftszentrum Obervieland (BGO) lädt der Arbeitskreis Kultur und Freizeit am Dienstag, 4. September ab 15.30 Uhr zu einem Chornachmittag mit Kaffee und Kuchen ein. Zu Gast ist der „Chor ohne Grenzen“, der den Saal des BGO an der Alfred-Faust-Straße 4 mit afrikanischen Spirituals erfüllen wird. Mitsingen ist herzlich erwünscht, teilen die Veranstalter mit. Für Kaffee und Kuchen werden fünf Euro berechnet. Eine Anmeldung ist gewünscht unter 82 40 30 oder per Mail an info@bgo-bremen.de.

Weiter geht es am BGO am Donnerstag, 6. September, um 9 Uhr mit einem internationalen Picknick. Jeder Besucher ist herzlich eingeladen, zu kommen und eine Kleinigkeit zum Verzehr für das Büfett mitzubringen. Das Bürgerhaus stellt Kaffee, Tee und Mineralwasser zur Verfügung. Weiterhin sind an diesem Vormittag Wiedereinstiegsberaterin Karin Hüneke von der Agentur für Arbeit sowie Polina Stoyanova, von der „Bremer Initiative zur Stärkung frühkindlicher Entwicklung“ (BRISE) eingeladen. Beide Fachfrauen können Fragen zum Berufsleben sowie zum Projekt BRISE beantworten. Gegen 11 Uhr ist vor Ort eine Luftballon-Aktion geplant. Besucher können auf diesem Weg ihre Wünsche in die Welt versenden.

Am Freitag, 7. September, können Suppenliebhaber ­zwischen 12 und 14 Uhr entlang der Gorsemannstraße viele internationale Eintöpfe kosten. Von der Neuauflage der Internationalen Suppenstraße erhoffen sich die Veranstalter, dass Bekannte und Unbekannte angeregte Gespräche führen. Die Suppen werden von Bewohnern und Akteuren aus dem Stadtteil angeboten.

Woltmershausen

Weniger kulinarisch, dafür aber sportlich geht es beim Verein TS Woltmershausen auf der Hanseatenkampfbahn am Hansaweg zu. Dort lädt der Sportverein Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren am Mittwoch, 5. September, zu einem Schnupper-Fußballtraining ein.

Die jüngere Generation kommt auch im Jugendzentrum Roter Sand am Mittwoch, 5. September, ab 15.30 Uhr bei einem Freizi-Rummel auf ihre Kosten. Das Deutsche Rote Kreuz plant Wettkampfspiele mit Siegerehrung und anschließendem Grillen.

Neustadt

Im SOS-Kinderdorf-Zentrum Neustadt an der Friedrich-Ebert-Straße 101 beteiligt sich mit gleich mehreren Aktionen an der Integrationswoche. Beispielsweise kann man dort während mehrerer Sprachcafés bei einem Kaffee oder Tee mit Menschen aus aller Welt ins Gespräch kommen. Ganz nebenbei lernen dabei Migranten Deutsch und Muttersprachler können interessante Menschen kennenlernen. Jeden Montag finden die Sprachcafés von 10 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 15.30 Uhr statt. Dienstags und donnerstags jeweils von 10 bis 11.30 Uhr und freitags von 10 bis 11.30 Uhr sowie von 14 bis 15.30 Uhr. Für Kinder ab drei Jahren veranstaltet das SOS-Kinderdorf-Zentrum am Donnerstag, 6. September, ein deutsch-arabisches Bilderbuchkino. Ab 16.30 Uhr wird das Buch „Im Zoo“ gezeigt und gelesen und die Zootiere in beiden Sprachen vorgestellt. Am Sonnabend, 8. September, erwartet die Gäste ab 15 Uhr ein orientalischer Familiennachmittag mit traditionellem Bauchtanz der Tänzerin Suna, berbischer Popmusik von „E-Salam“, orientalischen Köstlichkeiten sowie der Möglichkeit, sich mit Henna verzieren zu lassen. Für die Kleinen gibt es unterdessen ein Kreativangebot. Der Eintritt zu allen genannten Veranstaltungen ist frei, Spenden für das SOS-Kinderdorf-Zentrum sind dennoch willkommen.

Huchting

Wer Wünsche und Ideen für das Zusammenleben in Huchting hat, ist derweil beim „Café der Begegnungen“ gut aufgehoben, das am Dienstag, 4. September, ab 17 Uhr im Restaurant des Stadtteilhauses Huchting an der Tegeler Plate 23 öffnet. Der Jugendmigrationsdienst vom Caritasverband Bremen-Nord hatte die Idee dazu, sich bei einem Stück Kuchen über das gemeinsame Leben in Huchting auszutauschen.

Ebenfalls in Huchting gibt es am selben Tag um 17 Uhr die Gelegenheit, an einem Schnuppertraining in der Thaiboxdisziplin „Muay Thai“ teilzunehmen. Dazu öffnet der Tus Huchting das erfolgreiche Integrationsprojekt „Boxzeile“ an der Robbenplate 23 für alle, die sich für diese Sportart interessieren.

Weitere Informationen

Alle Veranstaltungen im Überblick gibt es nachzulesen im Internet unter www.bremerintegrationswoche.de.