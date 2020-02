Seit Anfang Februar steht die aus Baugerüsten aufgebaute Fluchttreppe am Stromer Ortsamt. (Ursel Naruhn)

Seit ein paar Tagen können die Menschen in Strom wieder ihr eigenes Ortsamt nutzen. Das war, wie berichtet, über ein halbes Jahr geschlossen, weil entgegen der Vorschriften kein zweiter Fluchtweg existierte. Doch nun steht eine provisorische Stahltreppe hinter dem Gebäude, in dem auch die Dorfschule untergebracht ist. Sie führt bis hoch ins Dachgeschoss zum sogenannten „Fluchtfenster“, aus dem sich beispielsweise die Besucher von Beiratssitzungen im Brandfall künftig ins Freie retten könnten.

„Für uns ist es eine Erleichterung, dass wir endlich wieder den normalen Betrieb im Ortsamt aufnehmen können“, sagt Ursel Naruhn. Die kommunale Sachbearbeiterin hatte während der Monate zuvor mit Ortsamtsleiter Wilfried Frerichs im Ortsamt Seehausen eine Bleibe für ihre Amtsgeschäfte gefunden. „Für unsere Mitbürger ist es dadurch deutlich schwieriger gewesen, das Ortsamt zu den Öffnungszeiten aufsuchen zu können“, sagt die Stromer Beiratsprecherin Cornelia Reinken (CDU).

Der Beirat selbst konnte seit Sommer vergangenen Jahres für seine internen Beratungen und öffentlichen Sitzungen sowohl in einer Gaststätte im Ort als auch bei der Freiwilligen Feuerwehr von Strom unterkommen.

Nur maximal 25 Personen dürfen sich ab sofort aus Sicherheitsgründen zeitgleich in den Amtsstuben unter dem Dach des Hauses an der Stromer Landstraße aufhalten. Nach Auskunft von Immobilien Bremen, die die städtische Immobilie verwaltet, sind für die Behelfstreppe Kosten von etwa 20 000 Euro angefallen. In dem Betrag enthalten sind auch die Mietkosten der verwendeten Baugerüst-Elemente für Treppe und Zaun für ein Jahr sowie der Einbau der Holzstufen hin zum neuen Fenster, das im Versammlungsraum unterm Dach als Notausgang dient.

Wie lange die Außentreppe stehen bleibt, ist unklar. Denn es steht immer noch eine Lösung für die fehlende Barrierefreiheit des Ortsamtes aus. Dazu laufen derzeit noch Gespräche zwischen Immobilien Bremen, Bildungsbehörde, Landesbehindertenbeauftragtem und Denkmalpflegern.