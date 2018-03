TV werden die nominierten Filme am Karfreitag, 30. März, ab 20 Uhr im Kukoon, Buntentorsteinweg 29, gezeigt. Die Gesamtspielzeit beträgt 97 Minuten.

In „The eleventh O´Clock“, einer Verwechslungskomödie unter Psychologen aus Australien, therapieren sich zwei Spezialisten gegenseitig. Der deutsche Beitrag „Watu Wote – All of us“ ist ein Reisethriller. Darin wird Kenia Ziel von Terroranschlägen der Al-Shabaab. Eine Atmosphäre der Angst und des Misstrauens zwischen Muslimen und Christen wächst. „My nephew Emmett“ (USA) rüttelt mit einer wahren Geschichte am US-Rassismus-Trauma, und „Dekalb Elementary“ (USA) folgt einem potenziellen Massenmörder auf Schritt und Tritt. Auch der Oscar-Gewinner läuft im Kukoon: In „The silent Child“ aus England lernt das taube vierjährige Mädchen auf einfühlsame Weise die Gebärdensprache kennen.