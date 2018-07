Übungen an einem Baumstamm mit einer Schnitzerei gehören zu dem Fitnessprogramm im Park links der Weser. (Jörg Teichfischer)

„Seid ihr alle fit?“ Mit dieser Frage begann Anfang Juli der „Prüfer für das Deutsche Sportabzeichen mit und ohne Behinderung“, Uwe Ritter, die Abnahme des Parksportabzeichens im Park links der Weser. Unter schattigen Bäumen am Vereinsheim im Hohenhorster Weg 77a kamen fünf Sportler zusammen, um in lockerer Atmosphäre und ganz ohne sportlichen Druck ihre Fitness auf die Probe zu stellen.

Die Frage nach der Gesundheit musste Ritter stellen, um eventuelle Erkrankungen und Einschränkungen der Teilnehmer zu berücksichtigen. Denn bei aller Lockerheit, „das Parksportabzeichen ist kein Spaßveranstaltung“, erklärte der Trainer der Reha-Sportgruppe Delmenhorst, der sich die Namen und das Alter der Teilnehmer notierte und allen das Du anbot.

Mit dabei war auch Anne Cords. Die Rentnerin aus Huchting betreibt seit rund zehn Jahren Sport, seitdem eine Freundin sie zum Besuch bei einem Sportverein überredet hatte. „Vorher war zu wenig Zeit“, sagte die 74-Jährige über ihre fast vier Jahrzehnte andauernde Arbeit in einem Büro. Zusammen mit ihrem 80-jährigen Ehemann Hans, der ebenfalls bei dem Parksportabzeichen teilnahm, fährt sie oft mit dem Fahrrad unter anderem durch den Park links der Weser. Für die Prüfung hat sie sich mit roter Mütze gegen die Sonne, ein gelbes Shirt und gelbe Socken sowie Sandalen eingekleidet. „Es hieß, man brauche keine Sportsachen“, meinte ein Teilnehmer. Tatsächlich stand in der Ankündigung, dass weder Sportkenntnisse noch Sportbekleidung erforderlich seien. „Wir arbeiten noch an dem Konzept“, erklärte Ritter. Schließlich war es erst das zweite Mal, dass das Parksportabzeichen in Bremen abgenommen wurde.

Die Mitarbeiterin der Parkverwaltung, Kirsten Köster, hatte im Internet über die Möglichkeit gelesen, in Grünanlagen und ohne viel technischen Aufwand die Fitness in der Natur unter Beweis stellen zu können. Nach Rücksprache mit dem Niedersächsischen Landessportbund organisierte sie Mitte Juni die erste Veranstaltung im Park links der Weser, an der unter anderem Menschen mit und ohne Behinderungen teilnahmen „Mitmachen kann jeder, egal ob jung oder alt, ob einzeln oder als Gruppe“, erklärte die begeisterte Rennradfahrerin Köster.

Im Schnitt 70 Jahre alt

„Wollt ihr noch etwas trinken, bevor es losgeht?“, fragte sie die im Schnitt 70 Jahre alten Teilnehmer bei der jüngsten Abnahme. Der Weg, der durch den Park gegangen werden sollte, um die Ausdauer zu testen, war schnell erklärt – schließlich kannten fast alle Sportler das Naherholungszentrum seit zum Teil vielen Jahrzehnten. Zu Beginn der Wanderung wurde die Gruppe von Kindern des Waldkindergartens „Heduda“ angefeuert, deren Domizil auf dem Parkvereinsgelände ist. Während Hans Cords schnell voran lief, ließ sich Ehefrau Anne Cords etwas Zeit und kam mit ihren Mitläufern ins Gespräch. Das warme Wetter, der Wasserbedarf der Blumen und andere klimatische Themen standen dabei im Vordergrund. Auch das sportliche Angebot im Bremer Süden beschäftigte die Rentnerin. „Ich gehe lieber zum Sportverein statt ins Fitnessstudio – wer bei diesem reichhaltigen Kursangebot nichts passendes findet, ist selbst schuld“, erklärte sie ihrem neu kennengelernten Mitläufer Günter Suwalski, während sie über Pfade durch Wiesen und über Brücken hinweg zogen.

Köster und Ritter hatten inzwischen eine Abkürzung genommen, um sich an Weggabelungen zu postieren und an verschiedenen Stellen Markierungen für den richtigen Weg anzubringen. Der Wind hatte allerdings ein Hinweisschild so gedreht, so dass zwei Teilnehmer in die falsche Richtung marschierten. Doch nach einem kurzen Fahrradsprint der Organisatorin wurden sie schnell wieder auf den richtigen Weg gelenkt.

Das erste Ziel war am „Parkdrachen Hedu“, bei dem es sich um eine umgestürzte Pappel handelt, die durch die Bildhauerin Ragna Reusch bearbeitet wurde. Prüfer Uwe Ritter nahm die Zeiten der Ankömmlinge, die rund 25 Minuten vom Vereinsheim aus brauchten. „Ich hätte es auch schneller geschafft“, meinte Anne Cords und erhielt Zustimmung von den anderen Teilnehmern. Doch um Geschwindigkeitsrekorde ging es bei dem Abzeichen gar nicht, sondern um die Einhaltung der altersabhängigen vorgegebenen Zeiten und um den Spaß. Uwe Ritter erklärte dann die nächste Disziplin – die Liegestütze. Nicht auf dem Boden, sondern fast senkrecht stehend und abgestützt an dem liegenden Baum, sollten die Teilnehmer ihrem Alter entsprechende Leistungen vorzeigen. Anne Cords schaffte in 20 Sekunden 13 Liegestütze. „Du hättest Dir mehr Zeit lassen können, sonst wird der Puls nur unnötig angetrieben“, meinte der Prüfer, nachdem er seinen Zeitmesser gestoppt hatte. Ihrer Altersklasse entsprechend musste sie nur zwölf Stützen in 45 Sekunden schaffen. Auch die anderen Teil­nehmer blieben in der Hälfte der erforderlichen Zeit für die Bewältigung der Aufgabe. „Lasst Euch nicht von den anderen mitreißen – das ist der falsche Ehrgeiz“, warnte Ritter erneut.

„Das war nicht anstrengend“, erklärte Cords, die vor vielen Jahrzehnten eine „große Urkunde“ bei einem Sportabzeichen erhielt. Zurück am Vereinsheim standen weitere sportliche Aktivitäten wie der Standweitsprung auf dem Programm. Die Sprunggrube wurde dank der finanziellen Unterstützung durch das Förderprogramm „Huchting-Topf/ Soziale Stadt“ ermöglicht. „Ich springe, obwohl ich das zum letzten Mal als Kind gemacht habe“, erzählt Cords. Bei ihrem zweiten Versuch ist sie zwar mit den Füßen umgeknickt, landete aber nicht auf dem Hintern und konnte sich über die Länge von 1,05 Meter freuen.

Auch das „Steppen“, bei dem man in 30 Sekunden 40 Mal von einem auf das andere Bein springen musste, haben alle Mitmachenden geschafft, „obwohl das in dem Alter nicht Ohne ist“, wie Ritter bemerkte. Unsicher war Cords allerdings bei der Disziplin Balancieren. Bei der Übung musste sie auf einem sechs Meter langen Seil, das auf dem Boden lag, rückwärts gehen.

Nach einem Testgang wollte sie schon aufgeben, doch Ritter gab ihr zu verstehen, dass sie notfalls seine Hand ergreifen könne, ganz ruhig bleiben müsse und immer daran denken solle, dass sie nicht alleine sei. Seine Worte waren erfolgreich und Cords schloss auch hier mit einem Bestanden ab. Auch das Seilspringen stand noch auf dem Programm. Am Ende des rund zweistündigen Wettkampfes“ erhielten alle Teilnehmer das Parksportabzeichen und viel Applaus.

Weitere Informationen

Der nächste Termin für die kostenlose Abnahme des Parksportabzeichens ist am Donnerstag, 26. Juli, um 17 Uhr im Park links der Weser. Anmeldung und weitere Informationen sind unter Telefon 579 92 22 oder im Internet unter www.parklinksderweser.de erhältlich.