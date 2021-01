Die Recycling-Station in Obervieland soll ganzjährig an sechs Tagen in der Woche geöffnet sein, fordert Gerd Schmidt. (PETRA STUBBE)

Mit einer Onlinepetition will Gerd Schmidt (CDU) aus Habenhausen verhindern, dass die Öffnungszeiten der Recycling-Station in Obervieland reduziert werden. Der Obervielander Christdemokrat hat innerhalb von wenigen Tagen bereits mehr als 1300 Menschen von seinem Anliegen überzeugt, die seine Eingabe unterstützen.

Wie berichtet, plant die Bremer Stadtreinigung, einige Recycling-Stationen in Bremen zu modernisieren. Sieben Recycling-Stationen – darunter auch die Abgabestelle in Obervieland – stehen nach dem aktuellen Planungsstand Einschnitte bevor.

Denn diese Standorte sollen zu sogenannten Grün-Stationen umorganisiert werden. Das bedeutet, dass die Nutzerinnen und Nutzer dort fortan nur noch Grünschnitt, Altglas, Textilien, Schuhe und kleine Elektrogeräte abgeben können. Und die Öffnungszeiten werden deutlich eingeschränkt. Von Dezember bis Anfang März bleiben die Tore dann geschlossen, von Frühjahr bis Herbst werden sie außerdem nur noch an zwei Wochentagen und sonnabends insgesamt 15 Stunden wöchentlich anstatt bislang 44 Stunden an sechs Tagen die Woche geöffnet sein. In Kraft treten werden die Änderungen allerdings erst ab Januar 2022 nach dem Umbau der Stationen.

Die Forderung: Ganzjährig sechs Öffnungstage pro Woche

„Öffnungszeiten sechs Tage pro Woche zwölf Monate im Jahr für die Recyclingstation Obervieland erhalten“ lautet daher die Überschrift zu der Onlinepetition, die auf der Internetseite der Bremischen Bürgerschaft zu finden ist.

„Normalerweise hätten wir als CDU bei solch einem brisanten Thema im Stadtteil einen Saal gemietet und die Leute informiert. Wegen Corona geht das aber nicht, darum haben wir einmal einen neuen Weg ausprobiert“, berichtet das ehemalige Beiratsmitglied, warum er als Privatperson ein stadtteilpolitisches Anliegen der Christdemokraten als Petition eingereicht hat. Eine Position übrigens, die auch die anderen Parteien im Stadtteil im Bauausschuss des Beirates Ende vergangener Woche vertreten haben.

Höhere Nachfrage erwartet

Der Standort Obervieland sei von der geplanten Reform der Recyclinghöfe im Stadtgebiet Bremens „massiv betroffen“, schreibt Schmidt in seiner Petition. Die genannten Kernelemente der geplanten „Grün-Stationen“ lehnt er ab. Mit der Begründung, dass die Recycling-Station im Gewerbegebiet Habenhausen nicht nur den wachsenden Stadtteil Obervieland sondern auch Teile der Neustadt wie beispielsweise das Neubaugebiet Gartenstadt Werdersee bediene. „Das Volumen wird tendenziell steigen, und bereits bei den aktuellen Öffnungszeiten ist eine starke Anfahrt-Frequenz pro Tag gegeben“, schreibt Schmidt.

Sollten die Öffnungszeiten reduziert werden, „wird sich ein – auch aus Klimaschutzgründen nicht wünschenswerter – Zuwachs an ‚Mülltourismus‘ zu den entfernt liegenden Recyclinghöfen entwickeln“, so Schmidt.

Längere Anfahrtswege im Winter

Durch die drohende Schließzeit im Winter würden ebenfalls längere Anfahrtswege zu den ganzjährig geöffneten Stationen nötig, argumentiert Schmidt gegen die Annahme, im Winter nutze kaum jemand die Station.„Auch in den Monaten Dezember bis Februar fällt in erheblichem Umfang Grünabfall an, unter anderem Eichenlaub von Bäumen im öffentlichen Raum“, heißt es in der Online-Eingabe.

Die Mitzeichnungsfrist endet am 17. Februar. Am Dienstag, 19. Januar, erwartet der Beirat Obervieland während seiner Online-Sitzung einen Referenten der Bremer Stadtreinigung, der die geplanten Veränderungen erläutern soll.

Weitere Informationen

Der Beirat Obervieland befasst sich am

Dienstag, 19. Januar, ab 19 Uhr während einer Online-Sitzung mit den geplanten Veränderungen an der Recycling-Station im Stadtteil. Wer die Sitzung live verfolgen möchte, kann dies auf der Facebook-Seite des Bürgerhaus Gemeinschaftszentrum Obervieland tun. Der Mitschnitt ist dort anschließend auch als

Video abrufbar.