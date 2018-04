Kerstin Wölk weiß genau, wo in der landeskirchlichen Bibliothek Gesangbücher und Bibeln in plattdeutscher Sprache zu finden sind. (Walter Gerbracht)

Altstadt/Bremen-Süd. Plattdeutsche Gottesdienste ziehen Menschen an – ob Pastor Frank Mühring in Oberneuland oder Prädikant Burghard Lehmann in St. Georg in Huchting. Kerstin Wölk, Leiterin der landeskirchlichen Bibliothek Bremen kann das gut nachvollziehen. "Meine Großeltern haben Platt gesprochen. Selbst fiese Sachen klingen up Platt charmant“, sagt sie. Wölk weiß, dass plattdeutsche Gottesdienste zum Beispiel auch in Oldenburg öfter abgehalten werden. Und auch in der landeskirchlichen Bibliothek Bremen gibt es eine beachtliche Auswahl christ­licher Texte, Lieder, Psalmen und einiges mehr in Nieder- oder Plattdeutsch.

Wie aber einen charmant plattdeutschen Gottesdienst für und mit der Gemeinde „aus der Taufe heben“? Oder aber zu Hause mal ein ­plattdeutsches Gebet oder Lied kennenlernen? Bereits im Januar bündelte das Haus der Kirche Nachfragen bezüglich Plattdeutsch in der Kirche und bot über die Bibliothek mit Leiterin Kerstin Wölk ein informatives Treffen an. Dort brachte sich auch der agile Prädikant Burghard Lehmann ein, der kürzlich über „Wat maakt een gode Leven un?“ predigte und die ganze Liturgie dazu ebenfalls up Platt gestaltete. Weitere Treffen sollen folgen und Interessierte dürfen sich für mehr Informationen oder Termine an die Bibliothek wenden. Die Bibliothek ist öffentlich und nicht etwa nur für Kirchenbedienstete gedacht.

„In den Naamen vun Gott den Vader un den Söhn un den hilligen Geist“ beantwortet die Gemeinde bei Lehmann mit dem schlichten „Amen“. Sein Psalm 23 beginnt: "As een Scheper för sein Schaap – so sörgt de Harr för mi. An nix schall mi dat fehlen. He gifft mi Weid up grön Gras un lett mi drinken van dat klaar Water." Weil aber Platt keine starre Sprache ist, interpretiert Radio Niedersachsen den Psalm so: "As’n Schaaper up sein Schapen, so hett Gott’n Oog up mi. He nimmt mi bi de Hand un wor he mi henbringt dor is dat reinste Botterland."

Es gibt Menschen, die das eine oder das andere Platt für richtig erklären. Für "Platt in de Kark" sei aber wichtig, dass Platt vom Herzen kommt, betont Wölk. Immerhin würden den Übersetzungen Luthers 500 Jahre anlasten. Wer übrigens einmal die Wartburg besucht hat, weiß, dass Bibelübersetzungen ins Nieder- und Plattdeutsche schon vor Luthers Übersetzungswerk vorlagen. Zurückgreifen kann man für einen plattdeutschen Gottesdienst auf einen Fundus von Literatur der landeskirchlichen Bibliothek, angefangen vom Gesangbuch up Platt, de ole un de nue Testament bis zum plattdeutschen Lektionar, also einer Auflistung nicht nur aller Sonntage mit ihren Sprüchen und Auslegungen up Platt.

Suchen kann man auch auf der Internetseite der evangelischen Landeskirche nach plattdeutscher Glaubensliteratur (siehe unten). Wer unter der Rubrik "Bibliothek" im Suchfeld "plattdeutsch" eingibt, bekommt die Vielfalt angezeigt, die, auf Papier gedruckt und zum Verleih gedacht, in den Bücherregalen der Bibliothek zu finden ist. Wem ein Gottesdienst zu viel ist, der kann im Gesangbuch auch einzelne Strophen finden sowie Liturgievorschläge. Oder er kann mit einem Psalm beginnen.

„Wor ik ok stah, du steihst mi bi. Wor ik ok gah, du geihst mit mi. Wenn ik ok fall, du hollst mi fast, deist, wat ik sall, du draggst mien Last. Man kummt de Nacht, of laat, of froh (früh), haalst du uns sacht heeel nah di to. Bruukst du mi noch hier an dit kant, mien tiet steiht doch, Heer, in dien Hand“. Lied 247 aus dem Plattdüütsch Gesangbook „Dor kummt een Schipp“, Text Martin Luther.