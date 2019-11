Soll bald in schönerer Umgebung stehen: Das Zigarrenmacherdenkmal in Huckelriede. (Frank Thomas Koch)

Beschlüsse gab es erstmal keine, sondern nur Ideen. Sie wurden am vorigen Mittwoch über die Zukunft des Gebietes am Zigarrenmacherdenkmal an der Ecke Buntentorsteinweg/Kirchweg gesammelt. In einer öffentlichen Veranstaltung in der benachbarten Grundschule konnten die Anwohner und andere Interessierte Visionen entwickeln, die in bereits zwei Jahren realisiert sein könnten.

Stadtplanerin Dorothea Ahlers hatte bereits 1997 Entwürfe für das Gebiet gezeichnet, die aber damals nicht weiter verfolgt wurden. Erst im Zuge des Sanierungsplans für Huckelriede, zu dem unter anderem der Park Huckelriede und der Friedensweg gehören, rückte das Terrain ins Blickfeld. Zumal im Etat noch 240.000 Euro enthalten sind, die nun in die Neugestaltung des Platzes einfließen können.

Mehr zum Thema Stadtführung für Kinder Ein etwas anderer Blick auf die Stadt Normalerweise präsentiert Gästeführerin Silke Fronzek bei ihren Touren Erwachsenen die Daten und ... mehr »

Neben der generellen Aufwertung des Gebietes geht es für den Stadtplaner Claus Gieseler vom Senat für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau auch um eine Entschärfung der Verkehrssituation in dem Kreuzungsbereich, wie er den über 20 Besuchern der Veranstaltung mitteilte. Lutz Schmauder-Fasel vom Amt für Straßen und Verkehr, der Nachfahr eines der Zigarrenmacher ist, zu deren Ehren das Denkmal aufgestellt wurde, schlug unter anderem vor, den Verkehr wieder einspurig an den Platz zu führen, um so mehr Sicherheit zu gewährleisten. „Dann wäre dort auch mehr Platz für Nebenanlagen“, schlug der Planer vor.

Am Ende der Veranstaltung nutzten Besucher die Chance, ihre eigenen Ideen und Wünsche auf Papier zu bringen. (Joerg Teichfischer)

Unterschiedliche Entwürfe

Acht ältere Entwürfe, die sich in zahlreichen Details unterscheiden, hängte Ahlers an dem Abend an Stelltafeln. Ein Entwurf verlegt beispielsweise einen Teils der angrenzenden Bruchstraße, andere schaffen verkehrsberuhigte oder einspurige Straßen sowie Spiel- und Grünflächen. Und es werden jeweils unterschiedliche benachbarter Flächen einbezogen. Eines der Probleme bei der Neugestaltung wird der Wegfall von Parkplätzen sein, denn bei allen Entwürfen von Ahlers sind die Autostellplätze in dem Bereich reduziert beziehungsweise fallen ganz raus. Angedacht werden stattdessen Flächen für den Auto- und Fahrrad-Verleih und die Möglichkeit, das Anliegerparken in den benachbarten Straßenzügen auszuweiten.

Auch die aktuelle Position des Denkmals wird von einigen Entwürfen in Frage gestellt. Für Ahlers, die den Platz als „umhauste Fläche“ ideal für Lesungen und andere Veranstaltungen sieht, steht das Denkmal heute in Konkurrenz mit der Haltestelle der Straßenbahn. „Es steht dort, wie abgestellt in einem nicht passenden Rahmen“, sagt die Architektin. Das sahen auch viele Bewohner so. „Ich bin dafür, das Denkmal zu versetzen, damit es nicht so eine Barriere bildet“, meinte beispielsweise Jörn Thein, der seit 20 Jahren am Buntentor wohnt. „Das Denkmal kommt direkt an der Station nicht zur Geltung“, meinte eine Anwohnerin, die vorschlug, die Haltestelle zu verlegen. Auch die Umbenennung der Station in Zigarrenmacherplatz war ein Anliegen.

„Wir müssen größer denken“ meinte Anwohner Dieter König und will am liebsten das Straßen- und Radwegesystem im Buntentor insgesamt neu ordnen. „Zu klein geplant“ meinte auch Beiratsmitglied Horst Kempe (Freie Wähler) und forderte mehr Sicherheit für Kinder, die in dem Bereich spielen wollen.

„Ich möchte eine Bücherei haben“

Das einzige Kind, das an dem Abend anwesend war, beklagte sich auf Nachfrage gar nicht über mangelnde Spielflächen. „Ich möchte eine Bücherei haben“, sagte die zehnjährige Livia. Ihre Mutter Karin Göbel könnte sich einen Bouleplatz gut vorstellen. Einen Zebrastreifen über den Kirchweg zwischen der Haltestelle und dem benachbarten Einkaufsmarkt wünscht sich Claudia Heufers-Darkwa, die oftmals gefährliche Situationen erlebt hat, wenn gerade ältere Menschen mit einem Rollator versuchen, die Straßen zu überqueren.

Nach der Vorstellung der Entwürfe schrieben die Besucher auf die Plakate an den Stelltafeln, was sie sich für das Gebiet vorstellen können und was sie ärgert. Mehr Fahrradständer und Bänke, E-Ladestationen, eine Hochpflasterung, ein Insektenhotel und Kräuterecken gehörten mit dazu. Andere Stimmen sprachen sich gegen eine weitere Spielfläche und gegen mehr Grün aus, weil so etwas gerne als Hundeklo benutzt werde.

Einige kurze Antworten auf die ersten Visionen gab Schmauder-Fasel gleich im Anschluss an die Ideenrunde. So sei eine Verlegung der Bruchstraße nicht ohne den Verlust eines großen Baumes möglich. Andere Vorschläge würden voraussetzen, das Grundstücke im Privatbesitz enteignet werden müssten, was seiner Aussage nach ebenfalls nicht so einfach sei.

„Sie haben sehr vielfältige Ideen entwickelt“, lobte er die Anregungen der Bewohner. Die gesammelten Vorschläge werden unter Beteiligung des Ortsamtes und Beirats ausgewertet und die daraus folgenden Pläne später im Beirat diskutiert. Interessierte Bürger haben aber auch jetzt noch die Möglichkeit, ihre Vorstellungen an das Ortsamt zu schicken. Die Planer wollen es schaffen, bis 2021 die Umsetzung zu realisieren.