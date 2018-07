Neustadt. Es wird immer enger an der Wilhelm-Kaisen-Oberschule (WKO) in Huckelriede: Nachdem fünf neue Klassenverbände zum Schuljahresanfang an der Valckenburghstraße starten werden (wie berichtet), die Bauarbeiten für einen geplanten Erweiterungsbau für zwölf Klassenverbände jedoch noch nicht begonnen haben, weiß die Schulleitung bald nicht mehr, wohin mit den Schülern. Dabei, so betont Schulleiter Oliver Seipke ausdrücklich, freue er sich über die steigenden Anmeldezahlen. „Wir wollen keinesfalls Kinder abweisen, doch wir dürfen auch nicht zulassen, dass die Unterrichtsqualität leidet.“

Erst kürzlich wurde bekannt, dass die erhoffte Kooperation mit der benachbarten Allgemeinen Berufsschule (ABS) nicht klappt. „Die ABS kann uns nicht wie besprochen einen Raum zur Verfügung stellen, weil sie ihn kurzfristig durch einen Brand an einem anderen Standort nun für eigene Schüler braucht“, berichtete Seipke kürzlich dem Neustädter Beirat von seinen Schwierigkeiten. Bereits zuvor waren die Räume an der Schule knapp. „Wir können nicht immer weitere Fachräume auflösen, um neue Klassenzimmer einzurichten, so funktioniert unser Unterrichtskonzept nicht mehr“, beklagte auch Meike Wittenberg, Leiterin des Zentrums für unterstützende Pädagogik der Schule. Perspektivisch soll die WKO mit dem Anbau ausgestattet sogar mit sechs Klassen pro Jahrgang weiterlaufen.

„Die Eltern des Stadtteils sprechen durch die Anwahlzahlen der WKO deutlich das Vertrauen aus“, meint Bildungsausschusssprecher Rainer Müller (SPD). Die großen Anstrengungen, an dieser Stelle eine attraktive Schule für den Stadtteil zu entwickeln, dürfe vor diesem Hintergrund keinesfalls durch einen Mangel an notwendigen Räumen gefährdet werden, warnte er. Bis die neuen Gebäude von Oberschule und Grundschule stehen, sei es daher dringend notwendig, so schnell wie möglich Mobilbauten auf das Schulgelände zu bekommen, um die Raumnot zu beenden. „Wir brauchen eine tragfähige Übergangslösung für eine ganze Schülergeneration, die die Neubauten nicht kennenlernen wird, aber trotzdem ein Recht auf guten Unterricht hat“, mahnt Müller an.

Zeit- und Maßnahmenplan

Der Beirat fordert daher in einem aktuellen Beschluss die Senatorin für Kinder und Bildung auf, die Fertigstellung der Neubauten der neuen Helene-Kaisen-Grundschule und der Wilhelm-Kaisen-Oberschule mit großem Nachdruck zu betreiben. In der Übergangsphase von geschätzten vier bis fünf Jahren müssten den Schülern außerdem Räume zur Verfügung gestellt werden, die den pädagogischen Anforderungen einer Ganztagsschule gerecht werden. „Deshalb fordern wir umgehend einen Zeit- und Maßnahmenplan für die Neubauten und noch dringender für die Zeit des Überganges“, so steht es in dem Papier an die Senatorin.

Der bereits heute benötigte, zusätzliche Klassenraum müsse schon zum Beginn des kommenden Schuljahres 2018/19 gesucht und gefunden werden. Darüber hinaus bestünde ab 2019/20 ein zusätzlicher jährlicher Raumbedarf von jeweils einer Klasse sowohl für die Grundschule als auch für die Oberschule am Standort. Dementsprechend müssten – bei drei bis vier Jahren bis zur Fertigstellung der Neubauten – für insgesamt sechs bis acht Klassen Mobilbauten aufgestellt werden. Allerdings sei wichtig, betonen die Stadtteilpolitiker: „Die hierfür erforderlichen Standorte dürfen die zügige Realisierung der Neubauten nicht behindern.“

In der Bildungsbehörde reagiert Sprecherin Annette Kemp gelassen auf die Forderung: „Durch den Brand und die damit entfallende Ausweichmöglichkeit in der ABS sind es unglückliche Umstände für die Oberschule. Deswegen müssen wir aber keine Schüler irgendwo reinquetschen“, versichert sie. Bereits nach den Herbstferien rechne sie damit, dass sich die Lage entspannen könne.

„Im vergangenen Jahr sind für die Kinder der Helene-Kaisen-Schule zwei Räume in der WKS hergerichtet worden, wofür wir sehr dankbar sind“, so die Sprecherin. In der Behörde gehe man davon aus, „dass die zusätzliche Klasse dort unterkommen kann.“ Es handelt sich dabei allerdings um zusätzliche Computerräume, die den Oberschülern seither nicht mehr zur Verfügung stehen.

Von Containern zum Schuljahresbeginn sei bisher keine Rede gewesen, „und die könnten so schnell auch keinesfalls aufgestellt werden“, erklärt Kemp. Für das Schuljahr 2019/20 werde das Thema Mobilbauten jedoch wieder aufgenommen.