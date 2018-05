Diese Schiffsbauingenieure haben 1968 an der Hochschule Bremen ihr Studium abgeschlossen und sich nun dort getroffen. (Walter Gerbracht)

Alte Neustadt. Wo heutzutage an der Bremer Hochschule Schiffbau und Meerestechnik studiert wird, absolvierten die Schiffbauingenieure im Jahr 1968 ihr Studium noch an der damaligen Ingenieurschule. 50 Jahre nach ihrem Abschluss kamen Hans-Joachim Wille und seine Kommilitonen an ihrem ehemaligen Studienort wieder zusammen. Das große Wiedersehen stand ganz im Zeichen des Wandels ihres Berufs.

Nach ihrer Studienzeit in Bremen habe es die 33 Schiffbauingenieure noch nicht sofort in alle Winde verstreut, berichtet Hans-Joachim Wille über den Abschlussjahrgang von 1968. Damals standen die Chancen für die Absolventen ihres Fachs noch sehr gut, in der Region eine Anstellung zu finden. „Wir brauchten uns nur bewerben, und dann hatten wir alle sofort eine Arbeit“, sagt der 75-Jährige im Rückblick. „Ein Großteil von uns ging auf die Werften oder fing bei einem Zulieferer an.“

Hoher Konkurrenzdruck

Die Zeiten haben sich geändert. Und Wille erinnert sich, wie er den Beginn des Wandels damals erlebt hat: „Es ging so in den 80er-Jahren los. Da schossen in Japan die Werften wie Pilze aus dem Boden, und dann tauchten ziemlich bald auch die Koreaner in der Branche auf.“ Die AG Weser, bei der auch Wille arbeitete, hatte unter dem Konkurrenzdruck begonnen, sich auf Großtanker zu spezialisieren. Eine Fehlentscheidung wie sich herausstellte: Bereits 1983 schloss der Betrieb als einer der ersten seine Tore. Viele große Namen folgten.

Mit dem Niedergang der Schiffbauindustrie vergrößerte sich im Laufe ihres Berufslebens auch die Entfernung zwischen den Absolventen der Bremer Ingenieurschule. Trotzdem haben es die „Essex 68“ – wie sich die Absolventen von 1968 nach ihrem alten Klassenraum „S6“ zum Spaß nannten – geschafft, über all die Jahre stets in Kontakt zu bleiben. In den vergangenen Jahrzehnten hat Hans-Joachim Wille aus Lesum schon so einige Ehemaligentreffen organisiert. Zur Feier ihres 50-jährigen Abschlusses sind die Ehemaligen unter anderem aus München, Mainz und Kiel angereist. Von den 33 Studenten haben sich 20 in Bremen getroffen. Das zweitägige Programm hat Hans-Joachim Wille auf die Beine gestellt.

Auf das große Wiedersehen am Treffpunkt an der Hochschule folgte ein Vortrag über den Bachelor- und Master-Studiengang Schiffbau und Meerestechnik. Inhaltlich habe die Gruppe vor allem eines mitgenommen, berichtet Wille: „Die Studenten von heute können sich bereits sehr früh auf bestimmte Bereiche spezialisieren, während wir damals noch eine sehr breit angelegte Ausbildung bekommen haben.“ Im Grunde gebe es noch immer einige Gemeinsamkeiten. Damals wie heute müssten Studienbewerber zum Beispiel ein gewisses Maß an Praxiserfahrung nachweisen können.

Wie viele andere hat auch Hans-Joachim Wille erst einmal eine Lehre als Schiffbauer absolviert. Auf der Schichau Seebeckwerft in Bremerhaven hat er von der Pike auf gelernt, wie man eine Zeichnung auf Stahl überträgt oder wie der Werkstoff gebogen und geschweißt wird. Die praktische Erfahrung am Schiff sei ihnen hilfreich gewesen, als es später im Studium theoretisch wurde, erinnert sich der Lesumer. „Man wusste immer, wo man sich im Schiff gerade befand, wo zum Beispiel der Kettenkasten zu verorten ist oder der Schornstein.“ Heutzutage lässt sich eine solche Konstruktion bereits in der Planungsphase mit den Augen durchwandern. Das geschieht am Bildschirm mithilfe der dreidimensionalen Darstellung. Bis auf das letzte Kabel lässt sich das gesamte Schiff von innen ansehen, noch lange bevor es gebaut ist.

Bei ihrem Besuch auf der Lürssen-Werft haben sich das die Ehemaligen bei einer Vorführung zeigen lassen. Alle seien begeistert gewesen, sagt Wille. „Früher war es so, dass einer das alles im Kopf haben musste. Heute kann man sich den gesamten Generalplan auf den Bildschirm holen und bis ins Detail jedes Bauteil einzeln aufrufen.“ Er selbst hat lange als Berechnungsingenieur gearbeitet und weiß aus der Praxis: „Sie müssen dem Reeder, der das Schiff bestellt hat, garantieren können, dass es die geforderte Geschwindigkeit erreicht. Das mussten wir früher mit einem Modell und in einem eigens dafür angelegten Kanal immer wieder testen. Sogar das können sie heute am Computer simulieren. Es ist fantastisch!“

Ein weiterer Höhepunkt des Programms war der Besuch im Deutschen Schifffahrts-Museum. Dort wurde die alte Hanse-Kogge besichtigt. 1962 entdeckte man den spätmittelalterlichen Segler im Weser-Schlick, ein einzigartiger Sensationsfund, ohne den es Museum heute womöglich gar nicht geben würde. Das ereignete sich drei Jahre vor dem Studienbeginn der Schiffbauingenieure. Restauriert werde die alte Kogge noch immer, sagt Wille. „Sie hat im Museum lange in einem Tank mit einer speziellen Flüssigkeit gelegen, da konnte man nicht viel von ihr sehen. Jetzt ist sie wieder aufgetaucht und steht aufgebockt da.“ Da lohne sich ein Besuch, empfiehlt Wille.