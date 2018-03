Die zweijährige Ausbildung ist berufsbegleitend und wurde in Zusammenarbeit mit dem Paritätischen Bildungswerk und mit Unterstützung der Bildungsbehörde auf die Beine gestellt. Die Auszubildenden verbringen ihren Theorieunterricht beim Paritätischen Bildungswerk und ihre Praxis beim Martinsclub als Assistenz in Schulen. In ihrer Qualifikation als Sozialassistenten lernen die Auszubildenden, kindliche Entwicklungsprozesse wahrzunehmen, zu verstehen und zu begleiten sowie inklusive Gruppenprozesse zu unterstützen. Auch Behinderungsbilder und der Umgang mit Kindern mit Beeinträchtigung werden unterrichtet.

Die Weiterbildung startet im August, die Klasse wird vom Martinsclub mit 15 Schülern besetzt. „Beworben haben sich bisher Menschen unterschiedlichen Alters und aus ganz unterschiedlichen Berufsfeldern. Vom Koch über die Büro-Kauffrau bis hin zum Verkäufer war alles dabei“, sagt Nina Marquardt, Referatsleiterin der Personalentwicklung beim Martinsclub. Ausschlaggebend für die Teilnahme sei die Motivation der Interessierten und ob im sozialen Bereich schon Erfahrungen gesammelt wurden. Die Vorstellungsverfahren haben bereits begonnen, Bewerbungen sind noch möglich. Weitere Informationen gibt es unter www.martinsclub.de.