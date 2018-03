Was Mieter gegen Schimmel unternehmen sollten, darum geht es am Dienstag, 27. Februar, um 14.30 Uhr in der Verbraucherzentrale, Altenweg 4. Inse Ewen erklärt, wie durch richtiges Heizen und Lüften Geld gespart und Schimmel vermieden werden kann. Haus & Grund stellt am Donnerstag, 8. März, um 17.30 Uhr, Am Dobben 1-3, die Frage, was richtig und was falsch ist im Umgang mit Schimmelpilzschäden. Anmeldung unter Telefon 368 04 12.