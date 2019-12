Rote Klinker prägen das Erscheinungsbild des neuen Gemeindezentrums in Huchting. (PETRA STUBBE)

Der Kirchenraum ist überfüllt, es müssen sogar Stühle geholt werden, um den vielen Besuchern des Gottesdienstes in der St. Georgskirche einen Sitzplatz zu bieten. Denn dieser erste Advent ist ein besonderer Tag für die Evangelische Gemeinde Huchting: Das erste Türchen am Weihnachtskalender öffnet sich, und auch die Türen des neuen Gemeindezentrums neben der St. Georgskirche gehen auf.

Beim alten Gemeindehaus von 1961 war eine energetische Sanierung notwendiggeworden, da im alten Gebäude keine Wärmedämmung in den Außenwänden existierte. Zudem war der Brandschutz nicht mehr auf dem neusten Stand und zwischen Saal und Erdgeschoss gab es auch keinen Schallschutz. Nach näherer Prüfung wurde im September 2018 darum mit einem Neubau begonnen.

Ein Wagnis mit Blick auf die Zahlen

Angesichts der Mitgliederentwicklung der Kirche ist das durchaus ein Wagnis, wie es Kirchenpräsidentin Edda Bosse im Eröffnungsgottesdienst formuliert. Denn nach einer Prognose für das Jahr 2060 werde die Kirche dann nur noch etwa die Hälfte der heutigen Mitglieder haben. „Doch wir wagen etwas und gehen nach draußen. Kirche muss sich immer erneuern und bewegen. Und das hat uns ermuntert, zu diesem Bau Ja zu sagen.“ „Der Schwund an Kirchenmitgliedern macht sich auch bei uns bemerkbar, und angesichts schwindender Ressourcen einen solchen Neubau zu machen, war schon eine große Herausforderung“, sagt auch Pastorin Nicole Steinbächer. Von knapp 10 000 Mitgliedern, die noch 1961 zur Gemeinde gehörten ging die Zahl auf weniger als 2500 im Jahre 2018 zurück. „Dieser Rückgang schmerzt, ist aber wohl nicht aufzuhalten“, kommentiert sie. Deswegen dient der eingeschossige, rot geklinkerten Gebäudekomplex auch gleich drei Gemeinden: Dietrich-Bonhoeffer, St. Lukas und St. Georg werden dort ein gemeinsame Gemeindebüro Huchting unterbringen, bleiben aber als Gemeinden weiterhin eigenständig. „Auf diese Weise konzentrieren wir die Mittel möglichst sinnvoll“, sagt Steinbächer.

Während des einstündigen Gottesdienstes kündigt Ortsamtsleiter Christian Schlesselmann zudem an, dass die neuen Räume künftig auch von der Stadtteilpolitik genutzt werden sollen. An Ideen mangelt es nicht: Nach dem Motto „Neue Räume, Raum für Neues“ sind Aktionen für Kinder und Familien geplant, aber auch Feste und Konzerte und Veranstaltungen, bei denen Jung und Alt zusammenkommen. Dabei soll das neue Gemeindehaus neben den Nachbargemeinden auch mit Einrichtungen im Stadtteil kooperieren. „Es soll ein Ort sein, an dem Menschen zueinander finden“, sagt Pastorin Steinbächer, „bislang hatten wir diese Möglichkeiten nicht.“

Landeskirche zahlte Löwenanteil

Dafür wurde entsprechend geplant. „Wir waren in alle Überlegungen mit einbezogen, und einiges wurde dann auch anders gestaltet, als von den Architekten eigentlich gedacht“, sagt Günter Dantz, Kirchenvorsteher in der Gemeinde, „wir haben zum Beispiel die Wände anders angeordnet, als ursprünglich vorgesehen war.“ Ein Multifunktionsraum eignet sich nun für Konzerte, Feste oder Theateraufführungen mit viel Publikum, kann aber durch mobile Wände schnell in mehrere separate Räume geteilt werden. Ergänzend kommen diverse Gruppenräume und Büros hinzu, und im Außenbereich bietet eine Gartenanlage Gelegenheit zum Sitzen in der Sonne oder zum Spielen für die Kinder. „Die ehemalige Küsterwohnung auf dem Gelände kann vielleicht künftig als Aufenthaltsraum für Jugendliche dienen“, stellt Dantz in Aussicht.

Mit Wärmedämmung nach neuesten energetischen Standards, durchgehender LED-Beleuchtung und Wärmepumpen, die ausschließlich Erdwärme nutzen, ist das neue Gemeindehaus zudem ein äußerst klimafreundliches Bauwerk. „Und auch das Regenwasser wird von uns gesammelt und bleibt auf dem Grundstück“, sagt Dantz, „es wird also nicht in den städtischen Regenwasserkanal abgeleitet, sondern kann hier versickern.“ Barrierefreiheit, Brand- und Schallschutz sind ebenfalls überall gewährleistet. Ein Hinweis auf den Vorgängerbau ist allerdings erhalten geblieben. Ein großes Sandsteinrelief wurde vom Altbau entfernt, gereinigt und wieder neu angebracht. Es zeigt ebenso wie ein Fensterbild in der unweit gelegene Kirche von 1879 den für die Gemeinden als Namensgeber fungierenden Heiligen Georg, wie er einen Drachen tötet und damit das Land vom Bösen befreit.

Finanziert wurde der gesamte Bau ausschließlich aus Mitteln der Kirchensteuern. Die Bremische Evangelische Landeskirche hat als Bauherr mit 2,5 Millionen Euro den Löwenanteil beigesteuert. „Wir haben lange darauf gewartet, und noch bis gestern Nacht wurde an dem Bau gearbeitet“, sagt Pastorin Steinbächer als sie nach dem Gottesdienst, der auf die Einweihung des Neubaus einstimmt, das rotweiße Flatterband zerschneidet, das bisher den Zugang zum Eingang versperrte.