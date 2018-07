Dieser Schriftzug an der Center-Fassade wird bald verschwinden. (Joerg Teichfischer)

Im Real-Markt im Einkaufszentrum Roland-Center liegen an manchen Stellen große Regalteile zusammengepackt und abholbereit herum. Die Lücken zwischen den Verkaufsregalen werden an einigen Stellen größer. Ob sie wieder ausgefüllt werden, ist fraglich, denn der große Markt als einer der Ankermieter schließt an diesem Standort zum Jahresende – nach rund 20 Jahren. Somit hat sich das Gerücht bestätigt, das schon länger im Quartier die Runde gemacht und manchen beunruhigt hat, der um die Zukunft des ganzen Centers bangt.

Der Vertrag mit Real, der Einzelhandelskette der Metro AG, läuft zum 31. März 2019 aus. Ab Anfang 2020 soll ein Rewe-Markt auf einer Teilfläche des jetzigen Ladens neu eröffnen, wie das Roland-Center bekannt gibt. „Da Real aber noch Rückbaumaßnahmen durchführen muss, wird der Einkaufsmarkt bereits zum 31. Dezember dieses Jahres geschlossen“, teilt Centermanager Frank Trompeter mit.

Rewe baut Verkaufsfläche um

Ab April werde das Center eigene Umbaumaßnahmen durchführen, so Trompeter. Trennwände, Leitungen und Brandschutzeinrichtungen würden installiert, und die gesamte Real-Fläche werde dreigeteilt. Von den insgesamt 7500 Quadratmetern bekomme Rewe 3500 Quadratmeter, zwei weitere Mieter belegten 2500 beziehungsweise 1500 Quadratmeter Ladenfläche. Ab Oktober baut schließlich Rewe seine Verkaufsfläche nach Aussage Trompeters nach eigenen Wünschen um. Während der Umbauten müssten auch einige kleinere Geschäfte vor der zukünftigen Rewe-Fläche umziehen. Frank Trompeter hofft, dass die Arbeiten zum Weihnachtsgeschäft 2019, spätestens aber Anfang 2020 abgeschlossen sind.

„Ich bedauere, dass die Zusammenarbeit mit Real beendet wird“, sagt der Centermanager, der nach eigenen Angaben mehrere Interessenten für die Fläche hatte. Dass der Mietvertrag mit Real nicht verlängert worden sei, hänge unter anderem mit verändertem Kaufverhalten zusammen. „Unsere Kunden wollen eher ein Lebensmittelvollsortiment und kein Großflächenkonzept, bei dem es auch lebensmittelferne Sortimente wie beispielsweise Fernseher gibt“, schätzt Trompeter die Nachfrage ein. Er erhofft sich von Rewe als neuen Mieter, dass „die Präsentation von Lebensmitteln mehr in den Mittelpunkt rückt“.

Real-Mitarbeiter sollen Abfindungen bekommen

Den rund 60 Mitarbeitern des Real-Marktes wurde zum 31. März 2019 gekündigt. Einige von ihnen sind dort seit 20 Jahren beschäftigt. Sie sollen Abfindungen bekommen und können zum Teil an andere Real-Standorte wechseln. Außer den Fachkräften dürften manchen Real-Kunden auch die Wurst- und Käsetheke oder Real-Eigenprodukte fehlen.

Der Neuzugang Rewe kann noch nichts zu dem Sortiment und dem Personal am neuen Standort sagen. „Die kommende Eröffnung hat keine Auswirkungen auf bestehende Rewe-Märkte“, sagt dessen Pressesprecherin für die Region Nord, Daniela Beckmann.