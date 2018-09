Waren sich nicht immer einig über den richtigen Umgang mit den Rechten: (v. l.) Carsten Neumann vom Verein Standpunkt Antifaschismus und Kultur, Per Leo, Mitautor des Buches "Mit Rechten reden" und Thomas Köcher, Leiter der Landeszentrale für politische Bildung und Moderator der Diskussion. (Thorben Thuermer)

Neustadt. „Wie kann man mit Rechten reden und sollte man das überhaupt tun?“ – so leitete Thomas Köcher von der Landeszentrale für politische Bildung die Gesprächsrunde im Kukoon ein. Über diese Fragen tauschten sich auf dem Podium Per Leo, Mitautor des Buches, „Mit Rechten reden“, und Carsten Neumann vom Bremer Verein Standpunkt Antifaschismus und Kultur aus.

„Es war nicht einfach, einen Veranstaltungsort für diese Diskussion zu finden“, ließ Thomas Köcher, der das Podiumsgespräch im Kukoon moderierte, gleich zu Beginn wissen. Es habe Absagen gehagelt, vor allem mit einer Begründung versehen: „Nicht bei uns, mit Rechten reden wir nicht“, fasste Köcher die Reaktionen auf seine Anfragen zusammen.

Diesen Aufschlag nutzte der in Berlin lebende Autor Per Leo, um mit „erwartbaren Missverständnissen“, aufzuräumen, wie er es nannte. Der Buchtitel, „Mit Rechten reden“, formuliere keinen Appell, sondern sei vielmehr beschreibend zu verstehen: „Rechte und Nicht-Rechte reden andauernd miteinander“, sagte Leo. Vor diesem Hintergrund ginge es vielmehr darum, neue Formen der Auseinandersetzung zu finden.

Notwendig mache dies ein weit verbreiteter Automatismus, der sich im Umgang mit Rechten zeige: „Die reflexartige Ablehnung von allem, was von Rechts kommt“, so Leo wörtlich. Dieses „Reiz-Reaktion-Schema“, machten sich Vertreter der Neuen Rechten zunutze. Den Kampf Links gegen Rechts, wie er sich bei Straßenprotesten häufig in Form eines „Wir gegen Euch“ abspiele, verglich der Autor mit dem Bild eines Stierkampfes. Gleich einem Torero brächten die Rechten den „Stier“ mit gezielten Provokationen zur Weißglut. Auf diese Weise führten sie die Linken vor und machten ihre Gegner zu Darstellern – je nach Situation, wahlweise einer Opfer- oder Bürgerkriegsinszenierung. Und dies vorzugsweise unter den Augen der Öffentlichkeit.

Die Rolle des leicht reizbaren Gegendemonstranten wollte Carsten Neumann nicht annehmen. „Ich halte Antifaschismus nicht für eine rein körperliche Gewalthandlung“, konterte er und verwies zum Beleg auf das Konzept des Bremer Vereins Standpunkt Antifaschismus, den er an diesem Abend auf dem Podium vertrat: „Wir leisten Bildungs- und Kulturarbeit“, erklärte Neumann. Der Verein unterhalte ein Archiv, berate Betroffene rassistischer und neofaschistischer Gewalt und biete Bildungskonzepte beispielsweise für Schulen an.

Präventionskonzept hat versagt

Einig waren sich die beiden Diskutanten jedoch darin, dass das Präventionskonzept der „akzeptierenden Jugendarbeit“ versagt habe. „Du bist okay, ich bin okay – das hat nichts gebracht und teils verheerende Folgen gehabt“, sagte Per Leo. Carsten Neumann äußerte sich ebenfalls kritisch, ging dabei allerdings noch einen Schritt weiter. Dieser Ansatz, wie er in der Sozialarbeit der 1990er-Jahre verfolgt worden sei, habe die Gruppenbildung der rechten Szene im Endeffekt sogar befördert.

„Erst waren es 30 Leute und dann plötzlich 150“, kommentierte Neumann den Verlauf eines Projekts, bei dem man Jugendlichen Band-Proberäume zur Verfügung gestellt habe. Die hätten die Gelegenheit eifrig genutzt, um sich noch besser zu vernetzen. „Nazis brauchen keine Proberäume und auch kein Jugendzentrum – meinetwegen können die gerne an der Tanke stehen und frieren“, machte Carsten Neumann seine Position deutlich.

„Verstehen wollen ist nicht gleich anerkennen“, stellte Per Leo wiederum klar. Sein Buch, das der in Berlin lebende Autor 2017 gemeinsam mit Maximilian Steinbeis und Daniel-Pascal Zorn veröffentlicht hat, wollte er nicht als einen Aufruf zu mehr „Kuschelpädagogik“ verstanden wissen. Es ginge vielmehr um die Notwendigkeit, einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Ein wichtiger Grund dafür sei: Wer Rechte zum Gegner habe, der müsse sie kennen.

„Der Begriff ‚rechts‘ ist mir zu ungenau“, sagte Carsten Neumann, der in seinen Wortbeiträgen wiederum von Neofaschisten sprach und sich damit vor allem auf die „gewalttätige Rechte“ bezog. Im Gegensatz dazu ging Per Leo von einem wesentlich breiteren Begriffsverständnis aus. Mit einer aktuellen Begründung: Ausgehend vom rechtsextremen Rand der Gesellschaft formiere sich eine Bewegung, die Zuspruch bis weit in die bürgerliche Mitte erhalte. Vor diesem Hintergrund mache eine Definition, die das Rechtssein ausschließlich als völkisch-nationale Gesinnung auffasse, wenig Sinn. „Was sie verbindet, ist keine Weltanschauung, sondern eine Haltung des Dagegenseins“, erklärte Per Leo.

Ganz gleich, ob im Einzelfall nun gegen Flüchtlinge, die Vertreter von etablierten Parteien oder andere Gruppen gehetzt werde, letztlich ginge es immer um eines, so Leo weiter: „Sich selbst als Teil einer von innen unterdrückten und von außen bedrohten Mehrheit zu betrachten.“ Einem rechten Mob könne man nicht mit Argumenten begegnen, aber die unentschlossenen Mitläufer seien durchaus erreichbar. Und diesem Ziel stehe oft genug der Reflex, alles „Rechte“ grundsätzlich zu skandalisieren und auszugrenzen, entgegen.

„Demonstrationen sind nach wie vor absolut wichtig, aber die argumentative Auseinandersetzung darf nicht vernachlässigt werden“, betonte Leo abschließend.