Alte Neustadt. Der 12. April ist ein besonderer Tag: Am 12. April ist 1961 zum ersten Mal ein Mensch in den Weltraum geflogen: der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin. Am 12. April 1981 erfolgte der erste Start eines Space-Shuttles. Und am 12. April 2001 gab es auf Anregung der Vereinten Nationen (Uno) die erste "Yuri’s Night". Dahinter steckt eine Reihe von Veranstaltungen rund um den 12. April, mit der weltweit die bemannte Weltraumfahrt als zivilisatorische Errungenschaft gefeiert wird.

Ein Team von zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bremer Raumfahrtunternehmen hat in diesem Jahr das Programm für diesen Aktionstag zusammengestellt. Lucie Arndt arbeitet beim Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (Zarm) und gehört dazu. „Wir haben insgesamt 16 Vorträge in Bremer Kneipen organisiert; auch in Bremerhaven, worauf wir besonders stolz sind“, erzählt sie. Die Vorträge seien bewusst alle zur gleichen Zeit angesetzt, denn das Publikum solle sich für einen Vortrag entscheiden müssen. Und so könne gezeigt werden, wie vielfältig Raumfahrt sein könne.

Experten stehen Rede und Antwort

„Wir lassen unsere Bremer Spezialisten zu den Themen sprechen: Man erfährt also aus erster Hand, wer arbeitet daran, warum, was ist das Spannende daran, was ist die Herausforderung und natürlich die Frage, was hab‘ ich davon?“, führt Arndt aus. Diese Fragen könnten auch an die Experten in den Kneipen gestellt werden. Zu den Referenten gehören nach ihrer Auskunft unter anderem Gerhard Thiele, ein ehemaliger Astronaut der Europäischen Raumfahrtbehörde (ESA), oder Christiane Heineke, die auch am Zarm forscht. Diese berichte davon, so Lucie Arndt, wie sie es erlebt hat, an einer simulierten Mars-Mission teilzunehmen. Heineke war auf Hawaii mit einer Crew von sechs Leuten ein Jahr lang von der Außenwelt abgeschlossen.

Im Olbers-Planetarium gab es zum Aktionstag "Yuri’s Night" einen Vortrag über 60 Jahre Raumfahrt von Planetariumsleiter Andreas Vogel. Der Physiker ist von diesem Themenfeld fasziniert, was sein mitreißender Vortrag spiegelt.

Weil Raumfahrt immer mit Raketen zu tun hat, beginnt Vogel mit einer Geschichte der Raketenentwicklung. Die ersten, dokumentierten Raketenstarts gab es bereits im frühen 13. Jahrhundert – und zwar in China. Das waren Schwarzpulver-Raketen, ungefähr 100 Jahre vor der Geburt von Berthold Schwarz, der das gleichnamige Pulver noch einmal erfunden hat.

Die ersten Raketen dienten militärischen Zwecken. Sie wurden benutzt, um die Pferde eines Gegners zu erschrecken. Der erste Raketenstart in Europa war im 16. Jahrhundert. Conrad Haas zündete einen dreistufigen, schwarzpulverbetriebenen Flugkörper. Im 17. Jahrhundert soll der Türke Lagâri Hasan Çelebi mit einer Rakete 20 Sekunden lang geflogen sein. Er hat den Flug überlebt. Anfang des 20. Jahrhunderts beschleunigte sich die Raketenentwicklung beträchtlich. Konstantin Ziolkowski gilt nach Vogels Ausführungen als Vater der modernen Raumfahrttheorie. Der Russe erdachte unter anderem die Flüssigkeitsrakete sowie die Mehrstufenrakete.

1923 veröffentlichte Hermann Oberth sein bekanntestes Werk „Die Rakete zu den Planetenräumen.“ Er legte in diesem Buch die theoretischen und technischen Grundlagen für Raketen und Raumfahrt dar. Das Buch wurde aber in den meisten Kreisen nicht ernst genommen und als utopische Literatur abgetan. Oberth experimentierte mit dem Bau von Raketen und erkannte, dass nur Flüssigtreibstoff genügend Leistung entwickelt, um große Höhen zu erreichen.

Der Amerikaner Robert Goddard baute dann die erste Flüssigkeitsrakete. Sein erster erfolgreicher Raketenstart war 16. März 1926. Dieser Flugkörper war nur 2,5 Sekunden in der Luft und flog genau 50 Meter weit. Das Prinzip war damit bewiesen.

Als die Nationalsozialisten dann unter Leitung des ehemaligen Oberth Mitarbeiters Wernher von Braun die V2-Rakete (Vergeltungswaffe 2) entwickelten, war die Welt schockiert. Nach dem Krieg wurde Wernher von Braun mit seinem Team nach Amerika abgeworben und stieg schließlich zum Leiter des Raketenprogramms auf. Auch das russische Raketenprogramm bediente sich am Fundus der Nazis. Die ersten großen Raketen dieser Nationen ähnelten der V2 sehr.

Der russische Raketenkonstrukteur Sergei Pawlowitsch Koroljow hatte seinen ersten großen Erfolg 1957 mit dem Satelliten Sputnik 1. Die Welt stand unter dem Sputnik-Schock. Die Amerikaner erhöhten ihre Bemühungen und steckten enorme Summen in die Ausbildung des Nachwuchses und Raketenentwicklung. Sie wollten auf keinen Fall technologisch hinter den Russen zurückstehen.

Dennoch war Juri Gagarin der erste Mensch im Erdorbit. Kennedy versprach daraufhin, einen Menschen auf den Mond zu bringen. Die Amerikaner investierten gewaltig und gewannen den Wettlauf zu Mond. Heute fliegt die internationale Raumstation ISS, übrigens auch mit einem Modul aus Bremen, um die Erde. Dazu zeigte Andreas Vogel beeindruckende Bilder von der Erde, die auf der ISS aufgenommen wurden. Zum Abschluss erklärt er noch den Bremer Sternenhimmel: „Sie sind schließlich im Planetarium.“ Das Publikum ist begeistert.