Von der Notfallwache am Huchtinger Bahnhof soll demnächst ein Rettungswagen der Malteser abgezogen werden. (Joerg Teichfischer)

Der geplante Abzug eines Rettungswagens (RTW) der Malteser bringt die Huchtinger Kommunalpolitiker auf die Barrikaden. Die meisten befürchten, dass das eine deutliche Verschlechterung der Notfallversorgung im Quartier nach sich zieht. Ihr Unverständnis äußerten viele Stadtteilpolitiker in der jüngsten Beiratssitzung.

Derzeit sind drei RTWs an der Malteser-Rettungswache „Zum Huchtinger Bahnhof“ stationiert, die nicht nur in Huchting, sondern – je nach Bedarf – auch im Stadtgebiet oder in Niedersachsen eingesetzt werden können. Doch welche der identisch ausgestatteten Wagen in Bremen für welche Leistungen einsetzbar sind, ist kompliziert, wie die Huchtinger erfahren mussten.

Bei der Organisation des Rettungswesens sei der Innenbehörde aufgefallen, dass sich unter den drei Fahrzeugen in Huchting eines befinde, das eigentlich gar nicht für den Stadtteil vorgesehen sei, erklärt Birthe Heins aus dem Innenressort während der Sitzung, sondern dort nur wegen des vorhandenen Platzes und des vorhandenen Personals „beheimatet“ sei. In der Praxis sei das Fahrzeug vor allem in Huchting zum Einsatz gekommen, und die anderen beiden Huchtinger Fahrzeuge seien auch zu Einsätzen in anderen Stadtteilen geschickt worden.

Manche RTWs können nach Auskunft von Birthe Heins nur für den 24-Stunden-Dienst eingeplant werden, andere nur tagsüber. Und bestimmte Fahrzeuge müssen für wichtige Notfalleinsatzorte bereitstehen, die schnellstens mit Blaulicht und Martinshorn erreicht werden müssen. Andere Fahrzeuge sind für den Krankentransport vorgesehen und haben ein größeres Zeitpuffer, da nicht jede Sekunde über Leben oder Tod entscheidet.

Mehr zum Thema Ein Auto mit Oldtimer-Reife Fuhrpark der DLRG Bremen-Nord ist völlig überaltert Der Fuhrpark der DLRG in Bremen-Nord ist völlig überaltert, ein Wagen hat sogar schon ... mehr »

Dieser dritte RTW soll nun dauerhaft vom Huchtinger Bahnhof an die Feuerwache 2 an der Bennigsenstraße in Hastedt verlegt werden. Die Innenbehörde erhofft sich von der Neustrukturierung der Rettungsfahrzeuge eine höhere Effektivität. Damit versucht sie, einen Beschluss der Stadtbürgerschaft umzusetzen, wonach in mindestens 95 Prozent aller Notfälle der RTW innerhalb von zehn Minuten am Einsatzort angekommen sein muss. Obwohl jedes Jahr nach Heins' Aussage weitere Einsatzfahrzeuge angeschafft wurden, kann diese Vorgabe nicht eingehalten werden.

So besagt die Statistik, dass in 2017 in der Stadt Bremen nur eine Quote von 89,5 Prozent erreicht wurde. Für Huchting besagt diese, das die RTWs im vergangenen Jahr in Mittelshuchting zu 91,8 Prozent (bei 1241 Einsätzen), Sodenmatt 82,73 (1209), Kirchhuchting 91,99 (1441) und Grolland zu 93,15 Prozent (bei 330 Einsätzen) innerhalb der gewünschten zehn Minuten eingetrofen sind.

In Bezug auf die gesamte Stadt müsse die Notfallrettung umstrukturiert werden, erklärt Birthe Heins. „So geht das nicht, das müssen wir verändern“, begründete Heins die Anfertigung eines Gutachtens. Die Bilanz daraus: „Keine schlechten Zeiten“ bei der Erreichung des Einsatzortes, „aber die Aufteilung der Fahrzeuge sei schlecht organisiert.“ Deshalb strebt die Innenbehörde nun an, stadtweit eine bessere Frist für die Einsatzfahrzeuge zu organisieren. Und das erfordert laut Heins die Verlegung des dritten Huchtinger Fahrzeuges innerhalb der kommenden zwei Monate. „Wenn das nicht klappt, werden wir nachsteuern. Ich bin aber davon überzeugt, dass der Plan funktioniert“, betonte die Vertreterin der Innenbehörde während der Sitzung in der Aula der Roland-zu-Bremen-Oberschule. Das sahen die Beiratspolitiker anders. „Wenn ich Gutachter höre, bekomme ich Gänsehaut“, spottete Beiratssprecher Falko Bries (SPD). Er wies darauf hin, dass Huchting ein wachsender Stadtteil sei, der besonders viele Ältere, aber auch viele Kinder habe und daher eine ausreichend medizinische Notversorgung gewährleistet werden müsse. „Sie machen einen großen Fehler“, urteilte der Sozialdemokrat.

Mehr zum Thema Rettungswachen in Bremen-Nord Rettungswachen werden geprüft Der Arbeiter-Samariter-Bund schafft mit dem Abriss einer Immobilie an der Peenemünder Straße in ... mehr »

Einige Stadtteilpolitiker und Zuhörer äußerten ebenfalls ihr Unverständnis darüber, wie eine Qualitätsverbesserung in Huchting durch den Abzug eines Fahrzeuges gelingen soll. „Das passt nicht in meine Logik", sagte Haluk Sahin (SPD). "Ich dachte, wir müssten eher eine Schippe draufpacken statt abzuziehen.“ Und Michael Horn von den Linken fragte sich unter anderem, wie der in Frage gestellte RTW bei dem üblichen Verkehrsstau auf der B75 schnell nach Huchting gelangen könnte. „Wir machen uns den Weg frei“, erklärte daraufhin Michael Richartz von der Feuerwehr Bremen. Notfalls müssten ein Hubschrauber oder Fahrzeuge aus Delmenhorst anrücken. Dass der Beirat nicht in die Überlegungen einbezogen worden ist, ärgerte Renate Otto-Kleen. „Es geht mir nicht darum, Zahlen hin und her zu schieben, sondern um die Menschen in Huchting“, erklärte das Beiratsmitglied der Grünen. Dass der betroffenen RTW nur „zufällig“ in Huchting gestanden habe, könne sie nicht glauben. "Das ist Kaffeesatzleserei, was sie machen, ich finde das menschenverachtend“, empörte sich Gregor Rietz. Auch der CDU-Politiker forderte, dass man nicht immer nur aufs Geld schauen solle. Und Sozialdemokrat Dieter Blanke äußerte seine Zweifel an den Ergebnissen des Gutachtens und unterstellte, dass dem Beirat Zahlen vorenthalten werden.

Die Huchtinger würden das Zahlenmaterial gerne einsehen und beurteilen, doch die Daten lagen zur Beiratssitzung nicht vor. Sie sollen nachgereicht werden. „Ich nehme ihnen nichts weg, denn das Fahrzeug ist hier nicht vorgesehen“, bemühte sich Birthe Heins darum, aufzuklären und die Wogen zu glätten. Der Beirat will trotzdem einen Antrag ausarbeiten, in dem die Beibehaltung des dritten Fahrzeuges gefordert wird.