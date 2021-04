Kennt sich mit Normen aus: Heike Kamp von der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen. (Roland Scheitz)

Klick, Tippen, Enter: Es dauert weniger als einen Wimpernschlag, bis das Ergebnis auf dem Schirm erscheint: DIN EN 71-1 – Sicherheit von Spielzeug Erster Teil: Mechanische und physikalische Eigenschaften. Kein Schnäppchen, denn die gut 200 Seiten würden mit mindestens 312,70 Euro zu Buche schlagen. Aber es wird halt auch einiges geboten: Alleine sechs Seiten Inhaltsverzeichnis der Kapitel, darunter Zierden ihrer Art namens Anforderungen zur Materialreinheit, Zusammenbau, Kunststofffolien. Und der Klassiker: Kanten.

Wer’s heißer mag, sollte sich auch Teil zwei anschauen: Entflammbarkeit oder gleich ins weite Feld der chemischen Spielzeuge in der DIN EN 71-5 eintauchen. Beide sind auch mit zusammen knapp 250 Euro günstiger als der umfangreichere Einstieg. Wer das komplette 14-teilige Werk rund um die Normierung von Spielzeug vom Verein Deutsches Institut für Normung (DIN) aus Berlin, vertrieben durch den Beuth Verlag, haben möchte, zahlt weit mehr als 1000 Euro, erfährt aber im letzten Kapitel auch alles über Trampoline für den häuslichen Gebrauch.

DIN, EN und ISO sind von elementarer Wichtigkeit

Aber trotz seines enormen Umfanges und Preises kann sein historischer Wert kaum mit seinem bereits im Jahr 1922 in Erstfassung veröffentlichten Verwandten konkurrieren: DIN EN ISO 216, in kurz: die Norm zum weltweit bekannten und genutzten DIN-Papier. Beide haben aber mit etlichen weiteren Normen eines gemeinsam: die Begriffe DIN, EN und ISO. Das Trio ist für Wirtschaft, Handwerk, Industrie und Wissenschaft in Deutschland, Europa und eben teils auch weltweit derart elementar, dass die hohen Preise mehr als berechtigt sind: Sie standardisieren, stellen Verlässlichkeit her und sind somit Grundlage von unzähligen Abläufen oder Produkten, die eine moderne Gesellschaft erst möglich machen.

Der einfache und vor allem kostenlose Zugriff zur wissenschaftlichen Nutzung der mehr als zwei Millionen Normen aus 23 Ländern, die in der Datenbank Perinorm enthalten sind, läuft in Bremen seit Kurzem über Heike Kamp und ihre Kollegin Esra Yildirim von der Staats- und Universitätsbibliothek (SuUB). „Normen sind allgegenwärtig, sie berühren unser aller Leben in vielfacher Weise“, erklärt Heike Kamp, die seit fast 20 Jahren bei der SuUB als Bibliothekarin tätig ist. Ihre Kollegin Yildirim ist neu hinzugestoßen, um sie bei der Aufgabe zu unterstützen.

Übergangsprozess ist abgeschlossen

Denn seit Jahrzehnten oblag die Versorgung der Hochschule und Universität mit Normen dem einst an der Hochschule ansässigen Patent- und Normenzentrum. Doch aus verschiedenen Gründen begannen vor einiger Zeit Gespräche zwischen Rektorat und der SuUB, inwiefern diese die Betreuung der Normdaten übernehmen könnte. Inzwischen ist der Übergangsprozess nach gut einem Jahr abgeschlossen.

Jeder Hochschul- oder Uniangehörige, egal ob Professor, Student oder Mitarbeiter, kann entweder selbst in den digitalen Datenbanken über Rechner der Unibibliothek suchen oder Kamp und Yildirim um Hilfe bitten.

Letzteres kann vor allem dann sinnvoll sein, wenn man nur ungefähr das Feld weiß, für das Texte über Standards gebraucht werden. Denn es gibt für quasi alles Normen, von Zahnbürsten, über Thermoskannen bis hin zu Briefumschlägen, medizinischen Masken und Prüfverfahren, um die Sicherheit diverser Erzeugnisse zu überprüfen. Alle Angehörigen der Bremer Hochschulen können über die SuUB online auf DIN-Normen und VDI- sowie VDE-Richtlinien zugreifen. Die VDE- oder die VDI-Richtlinien sind letztlich etwas Ähnliches wie eine DIN-Norm, werden allerdings nicht vom Verein DIN erarbeitet, sondern entweder vom Verein Deutscher Ingenieure, oder sie werden vom Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE) aufgestellt.

Normen zum wissenschaftlichen Gebrauch

Allerdings unterliegt dieser kostenlose Zugriff Restriktionen, wie Heike Kamp ausführt. „Wir dürfen diese Texte nur für ein bestimmtes Nutzungsszenario herausgeben.“ Es ist erlaubt, die Normen zu lesen und einzelne Normen zum ausschließlich eigenen wissenschaftlichen Gebrauch dauerhaft abzuspeichern oder auszudrucken. Weder dürfen die Texte einfach auf Papier weitergegeben, komplett auf Vorlesungsfolien dargestellt, noch als digitale Kursmaterialien separat hochgeladen werden. „Da müssen wir als Bibliothek auch Sorge tragen, dass es eingehalten wird“, beharrt sie und verweist bei Zuwiderhandlung auf mitunter schwerwiegende Konsequenzen für die gesamte Bremer Universitätslandschaft: Verlust des kostenlosen Zuganges für die Forscher. „Informationen sind nicht kostenlos, die Erstellung einer Norm ist sehr teuer und erfordert hochausgebildete Köpfe“, wirbt Heike Kamp für Verständnis für die restriktive Praxis. Letzten Endes werden mitunter Bremer-Studenten, die den Service der SuUB genutzt haben, irgendwann an der Aufstellung von Normen mitwirken, die helfen, einen komplett neuen Industriezweig aus der Taufe heben.