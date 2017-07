Doch seit einigen Wochen ist die Belastung durch den Verkehr in der Heerstraße für einen Teil der Anwohner wieder wie früher – nämlich nach ihren Worten „nahezu unerträglich“.

Im Jahr 1977 zog Thomas Behrens nach Arsten. „Damals war es noch ein ruhiges Dorf mit Kopfsteinpflaster“, erinnert er sich. In einem 1991 erschienenen Buch stehe sogar geschrieben, dass Arsten die „wohl kurvenreichste Durchgangsstraße“ in Bremen habe, die auch schon damals durch die vielen Pendler als überlastet galt.

Zunehmende Belastung

Nachdem vor einigen Jahren die Einmündung vom Autobahnzubringer in die Arster Heerstraße erneuert worden war, wurde der Verkehr nach Beobachtungen der Anwohner noch intensiver. „Die Jahre gingen ins Land, und trotz der zunehmenden Belastung tat sich bei den Behörden nichts, Beschwerden und Petitionen halfen nicht“, bemängelt Behrens. Große Lastwagen, Traktoren, Erntefahrzeuge, mehrere Buslinien und viele Autos „donnern“ nach seiner Schilderung mit zu hoher Geschwindigkeit über die Fahrbahnen auf sandigem Lehmboden, auf dem Arsten aufgebaut wurde.

Bordstein als Fahrbahn genutzt

In Kurvenbereichen werde von großen Fahrzeugen sogar der Bordstein mit als Fahrbahn genutzt. „Besonders für die Kinder ist das gefährlich“, sorgt sich Sascha Schmidt um den Nachwuchs. Er selbst hatte vor 15 Jahren, bevor er sich ein Haus an der Straße kaufte, eine Woche lang die Belastungen durch Fahrzeuge analysiert und für noch akzeptabel gehalten. Jetzt zittern die Wände seines Hauses vor lauter Verkehr, und er macht sich Gedanken, wie die Schulkinder – auch aus einem benachbarten Neubaugebiet – ohne Ampel und Zebrastreifen heil über die Straße kommen. „Muss denn erst etwas passieren?“, fragt der besorgte Vater von zwei Kindern.

Die Erschütterungen durch den Verkehr haben nach Darstellung der Anwohner bei einigen Häusern Risse in den Wänden verursacht. Ingrid Wiechmann hatte erst vor Kurzem die Maler bestellt, weil sich Tapeten ablösten. „Risse in jeder Ecke, innen und außen“, beklagt die über 80-Jährige. Regelmäßig wackle das Geschirr in ihrem Schrank und sie müsse ihre Tassen wieder ordentlich hinstellen, weil sie sich durch die Vibrationen verschoben hätten.

Anika Schubert wohnt zwar etwa 40 Meter von der Arster Heerstraße entfernt, doch die Vibrationen merkt auch sie, wenn beispielsweise ihr Notebook auf einmal zu wackeln beginnt.

„Die Arster Heerstraße ist für den Schwerlast- und Busverkehr nicht geeignet“, meint Thomas Behrens. Neben den konkreten Schäden an den Häusern, wovon auch Neubauten betroffen sein sollen, kämen weitere Probleme mit Feinstaub und Lärmbelästigung hinzu.

Die Anlieger hoffen auf Abhilfe durch Unterstützung aus der Politik. Zwar wurde – wie im Stadtteil-Kurier berichtet – unlängst eine Petition, die eine Beschränkung der Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer in der Arster Heerstraße forderte, abgelehnt. Doch davon lassen sich die Anwohner nicht entmutigen. Zur Begründung hieß es, die Unfallzahlen und die Verkehrszählungen gäben eine Begründung für die Einführung des Tempolimits nicht her. „Viele Unfälle werden aber gar nicht angezeigt“, sagt Ingrid Wiechmann, in deren Gartenzaun schon so einige, meist niedersächsische Fahrzeughalter gelandet seien. „Jetzt warte ich nur noch auf den ersten Lastwagen im Schlafzimmer“, sagt die Alteingesessene sarkastisch.

Zählungen nicht aussagekräftig?

„Die Verkehrszählungen sind nicht aussagekräftig, denn sie wurden in der Ferienzeit gemacht“, behauptet Anwohner Behrens und kritisiert das behördliche Herangehen an das Problem. Seiner Meinung nach wird Arsten schlicht „vergessen“. „Wenn hier neue Häuser gebaut werden, lassen die Bauherren eine Grube mit Sand auffüllen oder bauen neun Meter hohe Pfähle ins Erdreich, damit die Häuser auf einem sicheren Fundament stehen“, erläutert er. Das zeige doch, dass der Arster Boden diese Verkehrsbelastungen nicht aushalten könne.

Im WESER-KURIER las er einen Artikel über eine Teststrecke, auf der nur mit reduzierter Geschwindigkeit gefahren werden dürfe. „Auch in der Kattenturmer Heerstraße ist es ja möglich, eine 30er-Zone festzulegen“, nennt der Arster als Beispiel dafür, dass es rechtlich ja offenbar möglich sein müsste, den Durchgangsverkehr besser zu regulieren.

Die Anwohnergruppe aus der Arster Heerstraße will sich demnächst noch einmal an den Beirat Obervieland mit ihrer Forderung nach einem Lkw-Nachtfahrverbot und einer 30er-Zone wenden. Ruhe geben wollen sie jedenfalls nicht.