Im Roland-Center, seit etwa 50 Jahren in Huchting beheimatet, stehen zahlreiche Veränderungen an. (Roland Scheitz)

Der Saal ist voll. Mehr als 40 Frauen sind in die Ameb-Begegnungsstätte im Helga-Jansen-Haus gekommen. Alle bekennen sich dazu, häufiger als dreimal wöchentlich ins Roland-Center in Huchting zu gehen. Damit trifft Center-Manager Frank Trompeter an diesem Morgen Stammkunden.

Karin Resch vom Besucherrat der Begegnungsstätte hatte die Idee gehabt, Trompeter zur Frauen-Frühstücksrunde einzuladen, um in diesem Rahmen über die aktuellen Veränderungen im Roland-Center und vor allem über die künftige Nahversorgung im Stadtteil zu berichten. Denn schon seit 31. Dezember ist der große Real-Supermarkt im Center geschlossen. „Der Mietvertrag mit Real ist zum 31. März regulär ausgelaufen“, sagt Trompeter. Die Einzelhandelskette der Metro AG hat sich nach rund 20 Jahren verabschiedet. „Die schwierige wirtschaftliche Lage des Standortes und eine fehlende Entwicklungsperspektive führten zu der Entscheidung, den Real-Markt im Roland-Center nicht fortzuführen“, hieß es dazu in einer Erklärung des Unternehmens, die es im vergangenen Jahr abgab.

Für Trompeter ist das längst Geschichte. Er erläutert der Damenrunde die entstandene freie Verkaufsfläche im Roland-Center und zeigt eine Skizze per Beamer. Die ehemalige Fläche von Real wird demnach in drei Teilen neu vermietet. Gut 3500 Quadratmeter davon wird der Lebensmittelanbieter Rewe beziehen und 1500 Quadratmeter die Modekette Kult. Über die verbleibenden 2500 Quadratmeter laufen aktuell Verhandlungen. Der Unterschied im Konzept der Lebensmittelmärkte: Real führte ein gemischtes Angebot vom Fernseher bis zur Tiefkühlware, Rewe dagegen setzt ausnahmslos auf Lebensmittel. Wegen der Umnutzung der Fläche sind größere Umbauten erforderlich, weil künftig zum Beispiel drei separate Ladeneingänge gebraucht werden. Der Umbau bewirkt eine Kettenreaktion. Kleiner Geschäfte erneuern sich oder eröffnen neu.

Rewe kommt am Jahresende

Trompeter präsentiert eine ganze Liste von Neuerungen im Center: Bereits eröffnet haben in diesem Jahr der Optiker Fielmann und der Textildiscounter Kik, ein Markenoutlet macht am 24. Mai auf, und die Modekette Gina Laura sowie eine Sauberland-Reinigung sollen noch in diesem Monat folgen. Doch damit nicht genug: Der Bäcker Meyer-Mönchhof kommt im Juni, und zum Jahresende werden Rewe und Kult soweit sein. Sofort sieht sich Trompeter Fragen zu Sortimenten und Öffnungszeiten ausgesetzt, die er zum jetzigen Zeitpunkt aber nur ungenau beantworten kann. Rewe werde wohl von 7 oder 8 Uhr bis 20 Uhr geöffnet sein. Ferner spricht Trompeter die Parkflächen an, auch hier stehen Veränderungen an: „Die Parkplätze bleiben schrankenlos.

Um die Fahrzeuge von Pendlern, die nicht immer Kunden des Centers sind, von den eingangsnahen Parkplätzen wegzubekommen, werden wir Parkzonen einrichten“, kündigt der Roland-Center-Manager an. Die vom Haupteingang weiter entfernten Parkplätze bleiben zeitlich unbeschränkt nutzbar, während die Autos auf den centernahen Plätzen höchstens drei Stunden parken dürfen. Die Schilder sollen bald aufgestellt werden, die Kontrollen im Juni beginnen und nach einer Übergangszeit werden wohl auch Bußgelder fällig, wenn die Neuregelung ignoriert werde. „Im August wird außerdem ein großer Parkplatzbereich wegen Unebenheiten saniert“, verspricht Trompeter.

Eine Dame lobt den Manager: „Das Roland-Center ist immer sehr gepflegt.“ Den Manager freut es, weil das Center schon fast 50 Jahre alt ist. Es gehört heute zum ECE-Projektmanagement, das in ganz Europa Shoppingcenter wie das Roland-Center betreibt und indirekt auch im benachbarten Neuenland tätig sind. Gerade erst hat der Edu-Einkaufspark an der Duckwitzstraße nach einjähriger Bauzeit eine neue Shopping-Galerie feierlich der Öffentlichkeit übergeben. Mit Mec Metro ECE ist für dieses Center ein Beteiligungsunternehmen des ECE-Projektmanagement zuständig.

Keine Läden für große Größen oder Elektronik

Trompeter beantwortet weitere Fragen der Kunden. „Gibt es Läden mit großen Größen und Kleidung für ältere Menschen?“ Das muss er verneinen. Die Nachfrage sei zu gering. „Elektroladen und Spielwaren?“ Auch da muss Trompeter abwinken, die Konkurrenz des Internets für diese Waren sei zu groß. Dafür kann er den nachgefragten Rewe-Lieferservice positiv beantworten. Ein Sommer-Café auf den begrünten Dächern bei der Stadtbibliothek tut der Manager als „wenig realistisch“ ab, weil dafür kaum jemand mehr als 600.000 Euro investieren wolle.

Die Stimmung beim Frauen-Frühstück ist locker, die Auskünfte stellen weitgehend zufrieden. Trompeter beginnt eine kleine Geschichte aus seinem Managerleben zu erzählen. „Ich bekomme von der Information immer die Kundenwünsche. Es gab mal den Wunsch nach einem Zebrastreifen über die Fahrbahn, die um das Center führt.“ Den Zebrastreifen habe er mit einfachen Mitteln anfertigen lassen. Dann kam von einem Kunden der Einwand, das dürfe ohne Zustimmung des Amt für Straßen und Verkehr (ASV) nicht gemacht werden. „Der Zebrastreifen kam wieder weg, aber ich habe das überprüfen lassen. Die Fahrbahn ist zwar offiziell eingeweiht, weil sie aber über das Gelände des Centers führt, braucht es keine behördliche Einwilligung – nun ist der Zebrastreifen wieder da.“

Weitere Informationen

Am Dienstag, 21. Mai, 14.30 Uhr ist Christine Renken mit dem Theater Interaktivo in der AMeB, An der Schüttriehe 8, und präsentiert 200 Jahre Bremer Stadtmusikanten. Am Mittwoch, 5. Juni, 9.30 Uhr kommt der SPD-Politiker Elombo Bolayela zum Frauen Frühstück und zeigt den Weg von Kindern aus dem Kongo bis ins Bremer Rathaus auf.