am Sonntag, 11. März 2018, tritt das Orchester der Musikfreunde Bremen um 19 Uhr im Großen Saal der Glocke in Bremen auf. Auf dem Programm stehen Werke von Ives, Reinecke und Beethoven. Solistin ist Amandine Carbuccia, Solo-Harfenistin bei den Bremer Philharmonikern. (Marcus Meyer Photography und Carola Dreher, Carola Dreher)

März, tritt sie mit dem Orchester der Musikfreunde Bremen um 19 Uhr in der Glocke auf. Der Eintritt kostet 18 Euro. Auf dem Programm stehen Werke von Ives, Reinecke und Beethoven. Carl Reinecke schuf ein Solokonzert für Harfe und Orchester: Sein „romantisches Konzert für Harfe und Orchester e-moll op. 182“ von Oktober 1884. In einer Rezension 1885 hieß es: „Nicht nur daß sie (die Tonschöpfung) der Factur nach von gediegener und gewiegter Meisterhand herrührt, ist auch ihr Inhalt voll hohen Adels und reicher Schönheit und sind in ihr – was nicht gering anzuschlagen ist – alle auf der Harfe möglichen Effecte aufs Glänzendste verwer­thet.“