Ein Staccato an Schlagworten der Wut entfährt ihrem Mund, während die Musik leicht abflaut. Fremdartig sind Klang und Anblick noch immer, auch als die Frau verstummt und durch den wabernden Nebel zur Seite geht.

Ihr folgen fünf weitere, sich der Mäntel entledigende und ihrem Unmut Luft machende Personen. Schließlich stehen drei unterschiedliche Paare auf der Bühne. Dann marschiert noch eine Frau ins Rampenlicht. Sie behält den düsteren Mantel an und spricht abgehackt, fast schon gleichgültig monoton. Das Bild ist komplett – alle sieben Akteure der Theatergruppe „Actit“ der Freien Evangelischen Gemeinde Bremen-Neustadt sind versammelt. Sie proben für ihr neues Theaterstück „20 Tage“, das Tim Bonßdorf, 34-jähriger Mitarbeiter der Gemeinde, und die 21-jährige Lisa Stopienski, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr in der Gemeinde absolviert hat, geschrieben haben. Die beiden führen auch Regie.

Die zuletzt auf die Bühne gekommene Darstellerin ist die immerwährende Mantelträgerin in dem Stück. Sie soll unsere Gesellschaft und die Mäntel zur Abschottung gegen die Individualität symbolisieren. „Es ist ein zynisches Bild der Gesellschaft, welches es ja aber auszugsweise auch durchaus in der realen Welt gibt“, erläutert Tim Bonßdorf.

Das Stück selbst erzählt von sechs Jugendlichen aus der Neustadt, die in drei ganz unterschiedlich gearteten Paaren interagieren.Daraus ergeben sich drei unabhängig ablaufende, doch an vielen Stellen ver­knüpfte Geschichten in einem Zeitfenster von 20 Tagen. Dabei treten diverse ­Probleme auf. Denn die sieben Stadtteilbewohner leben in einem Brennpunktbezirk und sind mit den Vorurteilen konfrontiert, die dieses Quartier belasten. Dabei wird ihr Dasein von den Beziehungen zueinander, der Gesellschaft und ihrer eigenen inneren Zerrissenheit auf eine harte Probe gestellt. „Das ist unglaublich spannend“, findet Alicia Abreu Pioner, eine der jungen Schauspielerinnen. „Es ist toll, zu sehen, wie die Rollen miteinander interagieren, sich gelegentlich treffen und wie sie alle mit ihren Herausforderungen individuell umgehen.“

Die Grundthemen, die von den „Actit“-Akteuren Maryam Kazakmurzaeva, Henri Schroth, David Warnken, Yolanda Held, ­Frida Töben, Alicia Abreu Pioner und Nora Reinke angerissen werden, sind Einsamkeit, Liebe, Identitätsbildung, gesellschaftliche Erwartungen und der Umgang mit emotionalen Wunden. Für dies alles ist die Neustadt ein prädestinierter Schauplatz, finden die Schauspielerinnen und Schauspieler. „Man wird viel wiedererkennen, wenn man hier zu Hause ist!“, verspricht Lisa ­Stopienski. Fast alle der mitspielenden Jugendlichen kommen auch aus der Neustadt und kennen somit von kleinauf das bunt-gemischte Umfeld, in denen gesellschaftliche ­Probleme durchaus zum Alltag gehören können. Die einzige nicht im Stadtteil lebende Akteurin ist Nona Reinke aus Borgfeld.

„Die Grundthematik ist, dass jeder, der ein Problem mit sich trägt, ganz egal welches, damit umgehen lernen und leben muss“, sagt Tim Bonßdorf. „Der eine erlösende Satz wird oft nicht ausgesprochen!“, fährt er fort. „Man denkt sich nur, nun sag es doch und alles ist gut!“, ergänzt Lisa Stopienski, doch genau dies passiere oft nicht. Jeder kenne diese Situationen, in denen eben dieser die Situation klärende Satz nicht ausgesprochen werde, stattdessen sogar neue emotionale Wunden geschlagen würden, glaubt Tim Bonßdorf. Ganz unabsichtlich. Aber gerade die kleinen Dinge würden im Zwischenmenschlichen oft am meisten schmerzen. „Das kann sehr gravierend sein und für den anderen die Welt bedeuten“, berichtet er aus seiner Arbeitserfahrung.

Tim Bonßdorf hat Lisa Stopienski während ihres Freiwilligen Sozialen Jahres kennengelernt. Beide haben sich über die gemachten Erfahrungen regelmäßig ausgetauscht. Das geschieht weiterhin, obgleich Lisa Stopienski nun eine Ausbildung zur Erzieherin absolviert. Die einprägsame Zeit in der Kirchengemeinde lässt die 21-Jährige nicht los. „Man nimmt immer etwas mit nach Hause von dem, was einem den Tag über mit den jungen Menschen passiert“, reflektiert Lisa Stopienski. „Wer da abends komplett abschalten kann, ohne an irgendetwas davon zu denken, macht in einem sozialen Beruf etwas falsch“, stellt Tom Bonßdorf dazu fest.

Aus diesen mitgenommenen, im Gedächtnis gebliebenen Erlebnissen und Schicksalen junger Menschen in unserer Gesellschaft entstand letztlich das Theaterstück. „Alles natürlich verändert, anonymisiert und angepasst, aber hinter all dem stehen wahre Gegebenheiten!“, versichert das Team, das „Actit“, die Jugendtheatergruppe der Roten Zitadelle, wo die Jugendarbeit der Vereinigten Evangelischen Gemeinde Bremen-Neustadt gebündelt ist, für die aktuelle Produktion anleitet.

Die Gruppe „Actit“ gibt es seit 2014. Und auch schon früher gab es Theater- und Filmarbeit in der Gemeinde. Tim Bonßdorf steht mit seiner Arbeit in der Gemeinde für eine der Anlaufstellen, von denen es immer weniger gebe, wie er beklagt. Jugendliche und junge Erwachsene bräuchten mehr Anlaufpunkte, um sich auszutauschen und um Hilfestellung bei Problemen zu bekommen, die in verschiedenster Form und Schwere auftreten können, findet er. „Unsere Gesellschaft ist derart aufs Vorankommen als Individuum eingestellt, dass der Blick für den Nächsten verloren geht!“, sagt er und spricht von einer nach Individualität schier süchtigen Gesellschaft, die immer auf optimales Funktionieren für die Allgemeinheit ausgelegt sei. „Unter dem Deckmantel der Individualität verschluckt die Gesellschaft, jene, die als Individuen durchs Raster fallen“.

Die Aufführung des Stücks „20 Tage“, das in zwei Akte gegliedert ist, wird nach Einschätzung des Regie-Duos wohl rund zweieinhalb Stunden dauern. Zwischendurch soll es eine Pause geben. „Und wir haben schon jede Menge rausgeschmissen“, merkt Tim Bonßdorf an.

Das Stück „20 Tage“ feiert am Freitag, 9. Juni, um 20 Uhr in den Räumen der Vereinigten Evangelischen Gemeinde Bremen-Neustadt in der Kornstraße 31 Premiere. Weitere Aufführungen sind für Sonntag, 11 Juni, um 19.30 Uhr, Mittwoch, 14. Juni, um 19.30 Uhr und Sonntag, 18. Juni, um 19.30 Uhr geplant. Der Eintritt kostet sieben, ermäßigt drei Euro. Schüler und Studenten zahlen fünf Euro.

„Man wird viel wiedererkennen, wenn man hier zu Hause ist!“ Regisseurin Lisa Stopienski